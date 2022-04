Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Opptrinnet fant sted noen dager før påske, i en bar. En av karene ved nabobordet reiste seg så brått at stolen veltet. «Men det var (grovt banneord) ikke Stalin som brente bøkene om El Civilón!», skrek mannen. Med oppspilte øyne og en mine som tilsa at han hadde trumfet all diskusjon, slo han neven i bordet og marsjerte ut.

«Propaganda, din dust! Det var fascister som Putin som drepte Civilón!», ropte en av svirebrødrene etter ham.

Diskusjonen fortsatte: Ernest Hemingway avskydde også Civilón, og han kjempet mot fascisten Franco, som en god kommunist! Hemingway var en kjepphøy dust! Nei, han var nobelprisvinner, og brente pinadø ikke bøker! Så Putin er en kommunist like god som Stalin – han som sultet i hjel millionvis av ukrainere allerede på 30-tallet?

En fyr ved hjørnebordet blandet seg inn: «Hva betyr det om du kaller slakteren kommunist eller fascist når han bruker øksa på uskyldige unger i Ukraina? Totalitære regimer er det rene helvete, uavhengig av hva diktatorfanden kaller sin propaganda.»

Krangelen eksploderte i baren i havnebyen Vigo, rundt 45 mil nordvest for Salamanca, der omtalte Civilón ble født tidlig på 1930-tallet. Altså drøyt ti år etter at overskriften «Bergenstoget ble plyndret i natt» sto på trykk i Aftenposten, rett før påske i 1923. Bergenstoget ble ikke plyndret. Det var kommersiell propaganda, reklame. En genialt utformet annonse for Jonathan Jervs (pseudonym for Nordahl Grieg og Nils Lie) nye kriminalroman. Dermed sto folk i kø for å kjøpe boka, og slik ble påskekrim en tradisjon i Norge, visstnok.

Fjøset ble plyndret. Med Civilón til stede. Det er ingen reklame, men en sann historie.

Historien kan starte tidlig på 1800-tallet, da kampokser ble pusset på ville dyr som elefanter og tigere. Oksene vant alltid, for mennesker har akslet dem til kamp (slik har oksene litt til felles med soldater). Kampoksene er domestiserte dyr som gjennom et par århundrer er formet for å bli så ville, så dyriske, som mulig. Bare sterke, raske og aggressive dyr får lov å forplante seg.

Slik var det også på Juan Cobaledas gård La Fuente de San Esteban i Campocerrado utenfor Salamanca, der Civilón ble født til å bli kampokse. Cobaleda solgte tidlig kalven til tyrefektingsarenaen Monumental i Barcelona.

En mislykket tyrefekter som het Isidoro Alvarez hadde ansvaret for Civilón. Isidoro merket raskt at Civilón ikke var mer aggressiv enn at han kunne komme helt innpå ham, til og med mate ham fra hesteryggen med greiner av eikeløv.

En dag hoppet Isidoro av hesten, og foret Civilón til fots. Oksekalven viste ingen tegn til aggressivitet. Formannen på gården, Alvarez, hoppet også av hesten. Civilón var like fredelig.

Lille Carmelina, Cobaledas datter, ble venn med Civilón. Hun fôret, klappet og klemte ham. I 1935 var Carmelina 7 år og bestevennen Civilón var blitt en stor og sterk okse. Ei lita jente lekte med ett av de farligste dyrene i verden! De to ble førstesideoppslag i en rekke spanske aviser.

Det ble ståhei. Kvinner gikk ut i avisene og krevde at Civilón måtte skånes fra døden i Monumental. Og amerikaneren Munro Leaf skrev en bok om kampoksen som ikke ville slåss.

Det var en bildebok med søte og morsomme tegninger av Robert Lawson. Leaf ga oksen Civilón et annet navn, tittelen var Historien om Ferdinand. Historien om oksen som til slutt satte seg ende ned på tyrefektingsarenaen, fordi "han hverken ville slåss eller være fryktelig". Mens tyrefekteren gråt av raseri, ble Ferdinand sendt hjem igjen. "For alt jeg vet sitter han der ennå under korktreet sitt og lukter på blomstene", avrundet Munro Leaf.

Boka ble utgitt ni måneder etter at borgerkrigen brøt ut i Spania, og ble en knallsuksess. I 1938 laget Disney sin første tegnefilm basert på boka.

I 1939 vant fascisten Francisco Franco borgerkrigen. Diktatoren forbød boka om den spanske oksen som ikke ville slåss. Den amerikanske historien var undergravende, kommunistisk propaganda som oppfordret til illojalitet, mente Franco.

En annen fascist, Adolf Hitler, fulgte opp i Nazi-Tyskland. Hitler beordret bokbål. Ethvert eksemplar av boka skulle brennes. Historien om oksen som ikke ville slåss, var "degenerert propaganda", mente den tyske diktatoren. (Etter annen verdenskrig sendte USA 30.000 eksemplarer av "den fredsbevarende" boka om oksen Ferdinand til tyske barn.)

Mottrekket fra Sovjetunionens diktator, Josef Stalin, var å gi boka status som den eneste ikke-kommunistiske barneboka som var tillatt i Polen. Nå vet vi at årsaken ikke var at Stalin var noe mer pasifistisk av seg enn de andre diktatorene.

Men hva har Ernest Hemingway med saken å gjøre? Jo, han var kraftig betatt av tyrefekting. Hemingway skrev et par ganger at tyrefekting har "den samme brutale skjønnhet som krig". Han likte Munro Leafs bok så dårlig at han skrev en mot-novelle: Den trofaste oksen, publisert i Holiday Magazine i 1951, tre år før han fikk nobelprisen i litteratur.

Hemingway innledet sin novelle slik "En gang var det en okse som ikke het Ferdinand, og han brydde seg ikke om blomster. Han elsket å slåss, og han kjempet med alle de andre oksene på hans alder, eller hvilken som helst alder, og han var best, en mester.»

Tilbake til den hissige karen i baren i Vigo som mente at "fascister som Putin" hadde drept Civilón (Ferdinand). Var mannen så tilsjasket av whisky at han bare vrøvlet? Levde ikke oksen til sin død i skyggen av korkeikene mens han luktet på blomster?

For å svare på det, må vi tilbake til sommeren 1936. Hva skjedde etter avisbildene av lille Carmelina og store Civilón, etter oppslagene om kvinnene som ba for oksens liv? Vel, tyrefekterarenaen hadde jo kjøpt oksen, så Civilón måtte pent til Barcelona. Etter all medieoppmerksomheten rundt oksen, ble billettprisene skrudd kraftig opp. Likevel var arenaen fullsatt.

Civilón skulle møte tyrefekteren Luis Gomez, som var kjent for å være særdeles dyktig med kården. Drepingen av kjendisoksen skulle bli "rask og pen". Da Civilón kom inn på arenaen, holdt tilskuerne pusten. Picadorene (menn til hest som skulle svekke oksen for matadoren Gomez) kom inn. Ett etter ett ble spydene stukket inn i Civilóns enorme nakkemuskler. Han ble stygt skadet. Da skjedde det noe.

Publikum var i opprør. Kvinnene skrek høyest. Alle ba om at Civilón skulle spares, benådes, "indulto!". Presidenten ved tyrefekterarenaen Monumental i Barcelona benådet Civilón. Men hvordan skulle de få den skadde og opphissede oksen ut av arenaen og hjem?

Formannen Alvarez tok mot til seg. Han nærmet seg den blødende Civilón med litt høy i hendene. Det var ikke en lyd å høre fra publikum. Alvarez nølte. Civilón bykset fram mot ham. Noen hylte. Hva gjør oksen når han kommer fram til mannen?

Civilón stanset ved Alvarez og gned mulen mot ham.

Sensasjon! Jubelbrøl. Alvarez klappet oksen og leide ham ut. Han skulle hjem til gården. Juan Cobaleda ville kjøpe ham tilbake. Men før de tok fatt på den lange veien til Salamanca, skulle Civilón hvile ut i oksefjøset på Monumental, sårene hans skulle pleies og gro. Det var altså sommeren 1936.

Sommeren 1936 nådde Francos opprørsstyrker Barcelona for å ta kontroll over byen. Soldatene manglet matforsyninger og var utsultede. En natt knuste de dørene til oksefjøset ved tyrefektingsarenaen Monumental. Fascistiske soldater drepte, parterte og spiste oksen Ferdinand, eller Civilón som han i virkeligheten het.

Fascistene sa siden at det var republikanske tropper og kommunistiske geriljasoldater som plyndret oksefjøset i Barcelona og spiste Civilón. Ingen vet helt sikkert. Okser ser ikke forskjell på rødt og brunt. De er ganske fargeblinde.

Sannheten døde med Civilón, som var ett av første ofrene for den spanske borgerkrigen. Deretter overtok propagandaen.