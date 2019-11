«Fire ganger løgn» - det verste fra EU-kampen

Min kollega Line, som er født i 1993, fant et Nationen-oppslag om drapstrusler under EU-kampen og spurte om det verste var å bli truet på livet. Nei da, det var ikke det verste.

Det verste var avisa VG. Slik jeg erfarte det som nestleder i Nei til EU, var VGs til dels infame kampanjejournalistikk – og det grumset den førte med seg – det aller verste. «Hvordan var det?» spurte Line. «Skriv om det, og skriv personlig», sa politisk redaktør Kato Nykvist. Han minnet meg om at jeg er den eneste gjenlevende som satt i Nei til EF/EU-ledelsen fra 1991 til 1995.

Det var beinhard samfunnskamp. Sammenlignet med EU-kampen blir det vi kaller valgkamper til teselskaper i hagen. Grovt sett så har vi hatt tre slike alvorlige og harde samfunnskamper: Kampen mot elitestyret og for parlamentarismen i forkant av 1884, EEC/EF-kampen i forkant av folkeavstemninga i 1972 og EU-kampen før folkeavstemninga 28. november 1994. Stridstemaet har vært det samme: Hvordan makten i et samfunn skal fordeles. Med andre ord: Hvem skal bestemme? En elite – eller et suverent folk som har like rettigheter?

Morgenbladet: «Stormandsgalskap»

På begynnelsen av 1880-tallet fikk de store folkemøtene sitt gjennombrudd her til lands. Dikteren Bjørnstjerne Bjørnson reiste rundt og argumenterte for suverenitet og folkestyre: «Med Folkesuverænitet mener vi et Folks Husbondsret i sit eget Land; der faar være en, som har den siste Afgjørelse, og dette kan i et frit Land ingen anden være end Folket selv.» (Bjørnstjerne Bjørnson: «Om Folkesuveræniteten og det norske folks Husbondsret», 1882.)

Morgenbladet oste av sinne og nedlatenhet overfor både Bjørnson og «Mængden» – det vil si alle som ikke hørte eliten til.

Morgenbladet mente «Mængden» var godtroende og lett å lede, for den var «ligesaa indbildsk som forfengelig, den vil smigres, som var den en gammel, elskovssyg Kokotte, og den som smigrer den, kan narre den i dens aabne Øine», som Morgenbladet skrev 7. november 1881. «Kokotte» var betegnelsen på en lettlivet kvinne. Avisa hadde altså lite respekt til overs for allmuen og lettlivete kvinner.

Den konservative avisen så ingen aktverdige grunner for å engasjere seg slik Bjørnstjerne Bjørnson gjorde. Morgenbladet mente Bjørnson var drevet av en «grotesk Forfængelighed», «en kannibalsk Griskhed» og ikke minst: «Stormandsgalskap»*.

VG: «Stormannsgalskap»

«Nei til EF-leder Kristen Nygaard må ha fått et anfall av stormannsgalskap». Slik lød ingressen under overskriften «Høy på pæra», skrevet av daværende kommentator i VG, Olav Versto, 4. august 1992. VG videreførte arven etter Morgenbladet – om lag 112 år senere.

VGs metode var «å ta mannen, ikke ballen» for å vise hvor elendige ledere «Mængden» på nei-sida hadde valgt seg, og slik vise hvor lite aktverdig Nei til EF-standpunktet var. Ikke helt ulikt Morgenbladet i 1880-åra og Aftenposten i 1970-åra.

Daglig leder i Folkebevegelsen mot EEC/EF, jurist og høyesterettsadvokat Arne Haugestad, gikk til injuriesøksmål mot Aftenposten etter folkeavstemninga i 1972, ut fra avisas hang til å stemple Haugestad og nei-sida som løgnere.

«EF-debatten den gang endte opp i systematisk bruk av løgnbeskyldninger som politisk metode. (…) i den rettssaken som fulgte (…) kom det fram et strateginotat som plasserte løgnbeskyldninger i en systematisk sammenheng. Målet var å bryte ned motstandernes troverdighet», skrev Arne Haugestad under overskriften «Fire ganger løgn» i et innlegg i VG 30. august i 1992.

VG utla det som om Kristen Nygaard ville at Nei til EF skulle «overta Norge» etter et intervju med avisa på et nei-møte i Valdres i slutten av juli. Nygaard sa at han håpet på en nei-regjering i Norge dersom et flertall av folket sa nei til EF-medlemskap, og at han håpet stortingsvalget 1993 ble et EF-valg.

VGs metode

Første august 1992 skrev VG: «Nygaard hever seg over partiene på Stortinget og oppkaster seg til regjeringsmaker. Linjen hans er i bunn og grunn antiparlamentarisk. Han vil ha en regjering som står over partiene. (…) Medlemmenes motiver for å si nei spenner fra bondens frykt for innholdet i lommeboken til lavkirkelig frykt for Dyret i åpenbaringen. Nå spørs det om medlemmene ikke også burde frykte nei-lederen. Det sies i Nei til EF at han er blitt høy på pæra.(…) Selv har Kristen Nygaard karisma som en gammel Lada. Når han i tillegg avslører at han har politisk gangsyn omtrent som en blind hest, er han antakelig kandidat til hedersplassen i Thorbjørn Jaglands aftenbønn».

«Eva Nordlunds tankegods hører hjemme i det gamle Albania». Høyre-leder Kaci Kullmann Five var veldig dypt rystet.

VG oste av sinne og nedlatenheten overfor «Mængden» – som inkluderte både ledelsen og medlemmene i Nei til EF.

Vi var vant til å bli skjelt ut på leder- og kommentarplass, men denne sensommeren tok VG også førstesider og nyhetsspalter i bruk. Metoden var å ta noen setninger ut av sin sammenheng, vri og vrenge på dem til det uetterrettelige, til falske nyheter, for deretter å finne en politiker som ble «dypt rystet» eller «sjokkert». Deretter fulgte latterliggjøring, hån og beskyldninger på leder- og kommentarplass. Dersom vi prøvde å korrigere, framstilte VG det som om vi løp fra noe vi faktisk hadde ment.

«Nestlederen sjokker ut»

Jeg var på en nei-samling i Lofoten da VG traff meg i bakhodet. «Ikke før har støvet lagt seg etter nei-sjef Kristen Nygaards utspill om nei-regjering (…), så sjokker hans nestleder Eva Nordlund inn på banen med enda mer kontroversielle tanker. Hun foreslår tollmurer rundt Norge», skrev VG 6. august 1992. Hvor i all verden fikk VG det fra?

Det viste seg at VG-journalistene hadde fått tak i notater til en lengre innledning jeg holdt for Nei til EFs råd et halvt år tidligere, da oppdraget var å snakke om «Alternativer til EF-økonomien». Ingen av VG-journalistene var til stede og hørte innledningen.

Forsker og professor i samfunnsøkonomi Frits Christian Holte ga meg manuset til boka Hva slags framtid som snart skulle lanseres, og ga tillatelse til å referere. Frits argumenterte for «halvhøye handelshindringer» for å få rom for nasjonal økonomisk politikk – gitt at full sysselsetting og rettferdig fordeling var et overordnet mål. VG brukte noen setninger fra notatene og fikk det til at jeg «sjokket ut» med et utspill om «høye tollmurer rundt landet» i august. Det fungerte slik VG ønsket.

Høyre-lederen var veldig dypt rystet: «Eva Nordlunds tankegods hører hjemme i det gamle Albania. Ut fra det Norge hun ønsker seg, må vi tro at vi bare får sitte her i isolasjon og spise torsk og hval. Høyre-leder Kaci Kullmann Five gir seg ende over for Nei til EF-nestlederens forslag om tollmurer rundt Norge» skrev VG 8. august 1992.

NHO-sjef Karl Glad fulgte villig opp: «Jeg er egentlig flau på NHOs vegne. Det skulle jo være vår jobb å avsløre hulheten i den argumentasjonen som kommer fra Anne Enger Lahnstein, Erik Solheim og Nei til EF. Nå klarer de det jammen enda bedre selv. Først Kristen Nygaard, og deretter Eva Nordlund. Kan hun ikke like godt foreslå å stenge grensene helt?»

Nei til EFs sterkeste motstandere var NHO, Høyre, Ap-ledelsen – og VG. Den tøffeste delen av samfunns- og interessekampen var i gang. Det måtte vi tåle.

«Absurd, Nordlund»

Det ble raskt verre. Vi skulle, på linje med Folkebevegelsen og Arne Haugestad, erfare «løgnbeskyldninger som politisk metode» – og dolkestøt i ryggen.

«Når vi vier såpass mye oppmerksomhet på Eva Nordlund for hennes løgner i bedehuset i Ålesund, er det fordi vi finner dem svært alvorlige.» VG

Min første med-nestleder i Nei til EF var Terje Kalheim fra SV, senere byråd i Oslo. VG kalte ham «innbitt EF-motstander». Terje var ikke mer «innbitt» og prinsipiell enn at han ringte meg en høstkveld i 1991 og varslet at han skiftet standpunkt dersom Sverige gikk inn i EF. Det ville jeg kunne lese om i Dagsavisen neste dag. Om jeg ikke var glad for at han varslet meg i «god» tid?

Han ble en god mann for VG. Det var Terje Kalheim som ga VG overskriften «Absurd, Nordlund», da han fyrte opp under VGs falske nyhetssak om tollmurer. Han mente jeg lanserte en «hold Norge skjult»-linje som ville rasere norsk næringsliv. Kalheim talte villig mot bedre viten dersom det ble oppslag i VG av det. Det gjorde daværende leder i Kristelig Folkeparti, Kjell Magne Bondevik, også.

Løgner på bedehuset

Alle partilederne på nei-sida var informerte om omstendighetene rundt VGs tollmur-oppslag, om at utgangspunktet var en henvisning til Holtes bok under rådsmøtet i februar – og ikke et politisk utspill fra Nei til EFs ledelse i august.

Det var stor skepsis til EØS på grasrota i KrF, og flere lokallag arrangerte debatter. Under en slik debatt mellom Bondevik og meg på et bedehus utenfor Ålesund brukte partilederen VG-oppslaget mot meg. Han visste at jeg visste at han visste bedre. Jeg summet meg og tilbakeviste at jeg hadde «sjokket ut» og foreslått høye tollmurer rundt landet.

Da mistet VG alle hemninger: «Når vi vier såpass mye oppmerksomhet på Eva Nordlund for hennes løgner i bedehuset i Ålesund, er det fordi vi finner dem svært alvorlige og fordi vi ønsker å rope et varsku mot den uforsvarlige politikk og lettvinte omgang med sannheten som toppene på neisiden farter rundt med på sine turneer ute blant folket», skrev VG blant annet (27.8.1992). Det var helt på høyde med Morgenbladet på 1880-tallet. Etter å ha lest lederen der VG kalte meg løgner fire ganger, kastet jeg opp.

Arne Haugestad klarte å sette en stopper for VGs skriverier om meg 30. august 1992, med innlegget «Fire ganger løgn». Høyesterettsadvokaten minnet om den systematiske bruken av løgnbeskyldninger som politisk metode under EF-debatten i 1972, og avsløringen av den under rettssaken mot Aftenposten.

Haugestad avsluttet med «Jeg kjenner Eva Nordlund. Jeg vet hun er et ærlig menneske.» For første gang gråt jeg av glede over noe som sto på trykk i VG. Det var også siste gang. Avisa videreførte sin ja-kampanje, og mistenkeliggjøringen av Nei til EU. Da hadde Kristen Nygaard og jeg lært leksa – om samfunnskamp og VG. Vi sto han av, som generalsekretær Guro Fjellanger sa.

«Mængden» visste selvsagt at det handlet om suverenitet og folkestyre – ikke «frykt for innholdet i lommeboken» eller «frykt for Dyret i åpenbaringen» slik VG hevdet, og stemte nei til EU 28. november 1994.

*Gjengitt av Anders Johansen i boka Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814–1913 (2019).