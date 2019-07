Fakta, selv når en ikke liker det

En nyhetssak i Nationen fra 2015 har plaget tidligere Frp-statsråd Ketil Solvik-Olsen såpass kraftig at han nå - fire år senere - bruker den som eksempel på subjektiv og fordreid journalistikk.

Solvik-Olsen kunne for det første funnet bedre eksempler på dårlig journalistikk (for de finnes, også i Nationen). For det andre, dersom hans agenda er en mindre hysterisk samfunnsdebatt, burde han unngått å spre konspirasjonsteorier det ikke er dekning for.

Var artikkelen virkelig så elendig som Solvik-Olsen skal ha det til?

Dette er saken: I en gjestekommentar i Vårt Land nylig uttrykte Solvik-Olsen bekymring for økende polarisering og nedbygging av tillit. Han bor for tiden i USA, og er vitne til en president (Donald Trump) som polariserer gjennom sin retorikk og væremåte, men hvor media ofte bærer bensin til bålet heller enn å bidra til å nyansere situasjonen.

Solvik-Olsen kritiserer også norske medier for å idioterklære Trump framfor å søke forståelse for hva som skjer i USA. Her har Solvik-Olsen et poeng. Det er opplagt årsaker til Trumps oppslutning i USA, disse burde norske medier i større grad interessere seg for.

Fortjenstfullt nok ønsker Solvik-Olsen tilgang til "nyansert og nøktern beskrivelse av samfunnet rundt oss". Han snubler imidlertid når han leter etter norske tilfeller av nyhetssaker som bryter med dette idealet.

Han bruker en gammel nyhetssak i Nationen som ett av to eksempler der fakta måtte vike for en forutbestemt vinkling: "Nationen meldte­ for noen år siden at tunnelvedlikeholdet på vei ble kuttet med en kvart milliard. Faktum var at det hadde økt med nesten en milliard etter regjeringsskiftet i 2013. Men riktig - Høyre/Frp-regjeringen hadde foreslått at veksten skulle være rundt 1,2 milliarder, men etter budsjettforhandlinger ble veksten litt under en milliarder kroner. Nationens lesere fikk høre om armod, mens faktum var et taktskifte i positiv retning".

Det er ikke første gang Solvik-Olsen kritiserer nyhetssaken, tilbake i 2016 skrev han følgende i et leserinnlegg her i avisa: "Før valget 2015 (tilfeldigvis?) hadde Nationen to helsider med krigsoverskrifter om at bevilgninger til tunnelsikkerhet ble kuttet med 250 millioner kroner."

Det er tydelig at Solvik-Olsen ikke likte saken, ettersom han har båret den med seg i så mange år. Men var artikkelen virkelig så elendig som han skal ha det til?

Nationen meldte 13. august 2015 at 245 millioner til tunnelsikring ble forhandlet bort fra statsbudsjettet. I saken kritiserer både Ap og Sp at regjeringens foreslåtte midler til tunnelsikring (1,5 milliarder kroner) ble forhandlet ned med 245 millioner kroner i budsjettforhandlinger med KrF og Venstre.

Både Ap og Sp ønsket sterkere satsing på tunnelsikring, noe som ble reflektert i Aps skriftlige merknad i transportkomiteen, samt i Sps alternative statsbudsjett.

Solvik-Olsen, daværende samferdselsminister, syntes åpenbart dette var en misvisende vinkling. Sakens faktum, slik han så det, var at hans regjering satte av mer penger til tunnelsikkeret enn noen gang.

Det hadde han rett i. Derfor ble dette også grundig referert i artikkelen. Solvik-Olsen er sitert på at bevilgningsveksten var på 150 prosent sammenlignet med det rødgrønne budsjettet, en påstand som blir understøttet av at journalisten opplyser at økningen var på 555 millioner kroner sammenlignet med foregående år. I artikkelen sier Solvik-Olsen at det dermed "blir feil å framstille det som kutt".

Altså, Nationen beskrev et faktum (at 245 millioner kroner til tunnelsikring forsvant fra Solvik-Olsens budsjett i budsjettforhandlingene), intervjuet kritikere av forhandlingsresultatet (Ap og Sp) og hentet inn samtidig imøtegåelse av kritikken (Solvik-Olsen).

Dette var ikke noe "leserbrev skrevet av en journalist". Det var en helt vanlig nyhetsartikkel, basert på fakta. Nyansene fikk rikelig plass.

Den smule urimelighet som måtte ligge i overskriften på saken overgås uansett mange ganger av Solvik-Olsens ufine antydning om at artikkelen var et politisk motivert stikk mot regjeringen i forkant av valget i 2015.

To dager før artikkelen sto på trykk begynte det å brenne i en svensk turistbuss i Gudvangatunnelen i Sogn og Fjordane. 37 personer ble evakuert, fire av dem alvorlig skadet. Det var den enkle bakgrunnen for at Nationen ville sette søkelyset på arbeidet med tunnelsikring i Norge.

Som samferdselsminister burde Solvik-Olsen være godt kjent med den alvorlige hendelsen.