Fakkelen brenner

"Det nye i disse observasjonene, og det faktum at de stred mot mange av de vedtatte tesene... hisset ikke så få professorer mot meg."

Slik skrev Galileo Galilei i 1615. Nå finner vi igjen ut at jorda roterer rundt sola.

Kyr og sauer slipper ganske visst ut klimagassen metan. Men metan brytes ned med en halveringstid på 12 år. CO2 fra motorer, gassfakler og kullkraft hoper seg opp i atmosfæren i århundrer. Forskjellen mellom en produserende oljebrønn og et fullt fjøs er fundamental. Den første varmer kloden. Det andre ikke.

Forskjellen er tilslørt, gjennom en utbredt regnemetode kalt GWP100. Den regner løpende metanutslipp som 28 ganger så klimaødeleggende som CO2-utslipp i en 100-årsperiode. Men det er jo ikke riktig.

Som forskerne ved universitetet i Oxford skriver: "De i dag brukte klima-målemetoder kan ikke gi det fulle bildet av hvordan jordbrukets klimagassutslipp bidrar til global oppvarming, eller effekten av å endre hva vi spiser eller hvordan vi driver jordbruk".

Kunnskapen sprer seg som protestantismen: Sakte, til sterke, ortodokse motstemmer.

"Vi er klar over utfordringene knyttet til GWP100 som beregningsmetode", skriver Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro. Det er som når en rogalending må kommentere at Jesus gjorde vann til vin: "Me veit det, men me liga det ikkje".

Slik rogalendingen forble avholds, vil miljødirektøren at vi skal avholde oss fra å innta ny kunnskap om metan. Den kan beruse oss slik at vi havner i klimagrøfta.

Da er det bedre å være lojal mot den internasjonale feilaktige metanmetodikk, slik Galileis inkvisitorer var lojale mot pavekirkens lære om jorda som sentrum.

Det er departementsråd Leif Forsell som bruker Galileis påstand som eksempel: Jordas reduserte status var i brudd med kirkens lære, og truet dermed kirken, mente kirken.

Treenigheten Bob van Oort, Arne Grønlund og Thomas Cottis refser Agri Analyse her i avisen: Å snakke høyt om metanets egenskaper er "en bjørnetjeneste" for landbruket. Å bruke riktige beregningsmåter "bærer sterkt preg av å skyve ansvaret over på andre land og sektorer", skriver de tre.

Vi som har påpekt feil ved GWP100 "gir inntrykk av at drøvtyggerne nesten bare bidrar med metan", heter det. Det er like sant som at Galilei ga inntrykk av at Kirken nesten bare bidro med kosmologi.

Slik religion ble brukt mot Galileis observasjoner, blir etikk og filosofi brukt i angrepet mot korrekt metanvurdering. Bruk av den nye GWP*-metoden påstås å innebære at alle land som rakk å øke sin flokk med drøvtyggere før klimaproblemet oppsto, kan fortsette som før, "mens de som øker flokkene sine i dag må stanse økningen. Slik blir det de som er problemet, ikke vi", skriver van Oort &co.

For ordens skyld: "Vi", altså Norge, har redusert antallet drøvtyggere siden krigen, mens drøvtyggertallet har økt globalt. Norge er nå på bunn i kjøttforbruk i Vest-Europa.

Mens veitrafikk, fly og fossil har økt sine klimagassutslipp med 26, 27 og 73 prosent siden 1990, har norske bønder kuttet 5,3 prosent. Men de må værsågod skyte enda flere kyr, ellers er de en del av klimaproblemet.

Med drøvtygger-utslippskutt vinner vi litt tid til å forske på negative utslippsteknologier, skriver Bob van Oort.

For det første trenger vi ikke mer tid for å starte med negative utslipp. Både skogplanting (langsiktig) og skoggjødsling (kortsiktig klimabinding) er ferdig utredet og anbefalt av miljømyndighetene for flere år siden. Det er bare å trykke på knappen.

For det andre: Hvem er det som vil vinne tid på at vi slakter kyr? I Norsk Olje og Gass smiler de hver gang noen roper om den fæle kurapen. Da hører ingen at det surkler i rør i Nordsjøen.

Klimaforsker Michelle Cain påpeker hva som kan skje når land som New Zealand målsetter metankutt på minst 24 prosent før 2050: Hvis bøndene når målet, vil det nulle ut landets utslipp av andre klimagasser.

New Zealand kan da erklære seg klimanøytralt i god tid før 2050, uten kutt i andre sektorer, bare fordi bøndene kuttet metanutslipp, skriver Cain.

Som klimaforskerne i Oxford skrev i fjor: "Å redusere metanutslipp gir en umiddelbar, men kortsiktig fordel. For virkelig å takle den langsiktige skaden vi gjør på klimaet, må fokus være på CO2 og andre langlevde forurensere."

Folk som mener denne kunnskapen skader klimasaken, er neppe en del av løsningen.