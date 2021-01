Fabian Stangs overtramp

Hva er det som får en tidligere Høyre-ordfører i hovedstaden til å ty til vulgærargumentasjon, slik Fabian Stang gjorde i en kronikk i Nettavisen onsdag?

Det er nærliggende å tro at svaret er Sps framgang på meningsmålingene, kombinert med brexit.

Kronikken var stilet til Sp-lederen. "Kjære Trygve: Politikken din er koselig, men farlig", skrev Stang. "Alle klarer seg alene, men vi glemmer at det bare gjelder fram til problemene oppstår. Når ting blir vanskelige, er vi avhengige av lokalt, nasjonalt og internasjonalt samarbeid."

Stangs premisser er både feil og uvanlig banale. De som har lest Sps program, vet at partiet ønsker internasjonalt samarbeid, også samarbeid – og handel – med EU. Samtidig som Sp som kjent er motstandere av EØS-avtalen, hovedsakelig fordi partiet mener EØS svekker norsk suverenitet og folkestyre. "Farlig"?

Fabian Stangs styggeste overtramp, er dette: "Hadde Trygve hatt makt ville vi i dag kanskje stått uten hjelp mot smitte. Senterpartiets standpunkt mot EØS kunne i disse dager vært en ny katastrofe for Norge. Rastragedien i Gjerdrum har også vist at gode kompetansemiljøer er mye viktigere en falsk lokal trygghet."

Annonse

En ting er å være nedlatende, slikt må en partileder stadig vekk tåle fra politiske motstandere. Men å hevde at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Sps politikk ville ført til mer koronasmitte i Norge og en enda mer håpløs situasjon rundt raset i Gjerdrum der mange liv er gått tapt, er å gå langt over streken.

Hvordan vil Stang da karakterisere den konservative, britiske statsminister Boris Johnson, etter at britenes handels- og samarbeidsavtale er i havn? Avtalen sikrer både britisk suverenitet og samarbeid og handel med EU. Ikke ulikt det alternativet til EØS som Sp ønsker seg.

Hvor farlig mener Fabian Stang britenes statsminister er – med tanke på økt koronasmittefare, eller dersom en naturkatastrofe skulle ramme Storbritannia?

Det er ikke overraskende at Sp-lederen er høyresidas viktigste skyteskive i valgåret. De nyeste meningsmålingene viser at Sp er jevnstore med Ap og puster Høyre i nakken.

Det er heller ikke overraskende at EØS-debatten hardner til når Storbritannia i et valgår viser at det finnes alternativ til EØS. Slikt er selvsagt svært ubeleilig for høyresida og Ap-ledelsen, som i rundt 30 år har hevdet at det ikke finnes alternativ til EØS: "Uten EØS får vi ikke eksportert varer til EU".

Trygve Slagsvold Vedum og Sp må belage seg på en tøff valgkamp, politikk er ingen søndagsskole. Men verken Sp eller andre partier skal måtte tåle beskyldninger om å true det norske folks sikkerhet. Det er et lavmål i norsk offentlig debatt som politikere bør holde seg for gode for, og velgere få slippe.