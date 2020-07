EU-toppmøtet handler om folk

Det er ikke tilfeldig at forbundskansler Angela Merkel spaserer rundt i en hage i Meseberg med Italias statsminister Giuseppe Conte hakk i hæl, bare noen dager før det viktige EU-toppmøtet åpner i Brussel fredag.

Klok av skade har Merkel invitert Conte til samtaler på kammerset i den tyske regjeringas gjestehus utenfor Berlin. «Skaden» oppsto under EUs video-toppmøte i slutten av mars. Da ville Merkel, sammen med «the frugal four» (de fire gjerrige) som regjeringssjefene i Østerrike, Nederland, Sverige og Danmark nå kalles, gi hardt koronarammede land kriselån.

Både Italia og Spania sliter fortsatt med å komme over den økonomiske krisen som satte inn i 2008. EUs feilslåtte kutt- og privatiseringspolitikk, som fulgte krise­lånene, forsterket krisen i de to landene. Mange mennesker betaler fortsatt dyrt – med betydelig lavere lønn, løsarbeid og arbeidsløshet. Små og mellomstore bedrifter sliter med å holde seg flytende. Det er færre og dårligere velferdstjenester. Regjeringene har ikke handlingsrom for investeringer.

Så rammet koronaen Italia og Spania hardt. Mange liv gikk tapt i løpet av kort tid. Italia og Spania måtte stenge helt ned.

Derfor ble det ampert da Angela Merkel og «de fire gjerrige» under toppmøtet i i mars ikke bød Conte annet enn lån som lignet de forrige gjeldskriselånene. ­Verken Spanias statsminister Pedro Sánchez eller Giuseppe Conte ville la seg by lån fra et hjelpefond konstruert for land i gjeldskrise, når det handlet om en krise forårsaket av et smittsomt virus som tok mange liv i de to landene. Det er forståelig av etiske grunner, det må også forstås på bakgrunn av at kravene knyttet til gjeldskriselånene forsterket den forrige ­økonomiske krisen både i Italia og i Spania.

Sosialdemokratiske Pedro Sánchez ba under møtet i mars om en «marshallplan» for hardt koronarammede EU-land. Han viste til at det sto om EUs legitimitet og framtid, og nektet å skrive under noe dokument som ikke forpliktet EU til å gi solidariske bidrag til hardt koronakriserammede land.

Forbundskansler Angela Merkel, EUs mektigste regjeringssjef, skjønte alvoret. Første juli tok Tyskland over formannskapet i EU. Erkjennelsen av at kutt- og privatiseringspolitikken var feilslått, har allerede ført til betydelige endringer. EU har for eksempel suspendert de altfor strenge kravene til budsjettunderskudd i medlemslandene, for å gi rom for motkonjunkturpolitikk. «Det religiøse dogmet om at budsjettunderskudd er en stor synd, slår sprekker», som professor Bent Sofus Tranøy sa det til Klassekampen.

Annonse

Nå vil Merkel også låne penger for å investere i å bygge både Tyskland og EU, og hun oppfordrer «de gjerrige fire» til å akseptere en krisepakke på godt over 500 milliarder euro, som inkluderer bidrag til de hardest rammede landene, slik Conte og Sánchez har bedt om.

Mot denne bakgrunnen blir deler av vår hjemlige utenriksministers EU/EØS-redegjørelse for Stortinget 5. mai (da nord-sør-konflikten i EU var som sterkest) noe surrealistisk: Ine Eriksen Søreide (H) valgte å snakke om en undersøkelse EUs utenrikstjeneste har foretatt om «bevisst desinformasjon under koronakrisen». Søreide redegjorde ikke for metode eller grunnlag for undersøkelsen, som ifølge utenriksministeren konkluderer med «at bevisst desinformasjon spres på sosiale medier og mye av dette er propaganda rettet mot EUs håndtering av krisen. I tillegg til konspirasjonsteorier (...) er det særlig et narrativ som går igjen: EU mislykkes i å håndtere pandemien og EU er i ferd med å gå i oppløsning. (...) Det er med på å undergrave folks tillit både til europeiske institusjoner og nasjonale regjeringer.»

Mens Søreide har omsorg for «europeiske institusjoner», så har nok folk i Italia og Spania vært mer opptatt av å overleve og om de har arbeid etter koronakrisen enn å formidle «narrativ» (fortelling, gjerne brukt om tendensiøs fortelling) på sosiale medier. Tilliten til nasjonale regjeringer avhenger nok mer av praktisk politikk enn av fortellinger på Facebook. Angela Merkel kunne nok ha opplyst Søreide på et par punkter. For eksempel om alvoret i den situasjonen som fikk henne til å endre holdning og gå inn for en hjelpepakke med innslag av «marshall-hjelp», og om hvorfor budsjettkravene ble suspendert.

Østerrike, Nederland, Sverige og Danmark har så langt vært motstandere av ren støtte til enkelte medlemsland, og står på at det er tilstrekkelig å endre budsjettpolitikken og å gi kriselån. Det er forståelig ut fra at «de fire gjerrige» regjeringssjefene først og fremst er forpliktet til å gjenoppbygge sine egne land etter krisen. Det er heller ikke vanskelig å forstå at de foreslåtte skatteordningene på EU-nivå er problematiske. Overnasjonal skatt betyr enda mer overnasjonal kontroll, og enda mindre nasjonalt selvstyre i medlemslandene.

Uansett hvilke dilemmaer regjeringssjefene i EU har å slite med under helgens toppmøte, så er tonen lettere mellom Angela Merkel og Giuseppe Conte. Det kan komme godt med når Merkel skal forene nord og sør. For, uavhengig av hvilke narrativ vår hjemlige utenriksminister tyr til, koronakrisen setter unionen på prøve.

De som betaler for EUs feilslåtte kutt- og privatiseringspolitikk er selvsagt mennesker av kjøtt og blod, europeere som oss. Vi vet at Koronapandemien er en katastrofe for mennesker i Europa. Italia og Spania er hardest rammet.

Mange norske mediers varianter av vinklingen «Hvordan går det med nordmenns sydentur, tro?», er mildt sagt til å bli forlegen av.

Og tilliten til «de europeiske institusjonene», Ine Eriksen Søreide, den bør vel EU-institusjonene og Brussel-eliten selv ta ansvar for.