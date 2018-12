«EU må reddes fra seg selv»

Det er ikke den franske presidenten som mener at EU må reddes. Tvert imot. Emmanuel Macron tilhører den ypperste elite i både Paris og Brussel. Han står fremst i forsvaret for mer konsentrert overnasjonal makt til å vokte markedsliberalismen i EUs traktater. Og han står fremst i angrepet på forslag om regelverk som kan sjenere finanssektoren. Seieren har fulgt hans dypblå fane. Nå har han fått en betydelig smekk. Mandag ble Macron nødt til å holde en tv-tale for å roe ned opprøret mot ham.

Dagen før tv-talen, søndag 9. desember, presenterte britiske The Guardian et manifest: «Our manifesto to save Europe from itself». Manifest for å redde EU fra seg selv. Thomas Piketty, professor i økonomi ved Ecole d'économie de Paris, sto som hovedforfatter. Piketty er samfunnsøkonom og kjent for sin forskning på økende forskjeller i inntekt og formue. Hans bok Kapitalen i det 21. århundre ble en bestselger. Over 50 akademikere og politikere fra flere EU-land hadde underskrevet økonomiprofessorens manifest. (Avisa Klassekampen trykket en oversatt versjon mandag.)

Thomas Piketty slår fast at noe må gjøres med EU før det kommer flere anti-EU-regjeringer og EU-systemet avvikles: «Kontinentet vårt er fanget mellom politiske bevegelser med programmer som begrenser seg til å jage utlendinger og flyktninger på den ene siden, og på den andre siden de som hevder å være europeere, men som i virkeligheten fortsetter å tro på at hardcore liberalisme og at spredning av konkurranseprinsippet er nok til å definere et politisk prosjekt. De anerkjenner ikke at det er mangelen på sosiale ambisjoner som fører til følelsen av å bli latt i stikken», heter det i manifestet. En alvorlig advarsel fra en professor som er anerkjent for sin forskning på økonomiske forskjeller.

President Emanuelle Macron nekter å gjeninnføre formuesskatt.

Situasjonen i Frankrike underbygger Pikettys analyse: Marine Le Pen og det fremmedfiendtlige partiet Rassemblement National, på norsk: Nasjonal Samling, på den ene sida – og president Macron på den andre sida, «som hevder å være europeer», men som åpenbart «i virkeligheten fortsetter å tro på at hardcore liberalisme og spredning av konkurranseprinsippet» er det Frankrike og EU-landene trenger. Franske sosialdemokrater er så å si vippet av pinnen.

Statsminister Erna Solberg var begeistret for Macron i Aftenposten 28. februar: «Jeg følger fransk politikk tett og må si at det han har fått til fram til nå, er imponerende», sa Solberg. Hun mente valget av Macron var uttrykk for en «motpopulisme», og at hans seier i presidentvalget var «et svar på etterdønningene etter brexit og valget av Trump». Dermed sluttet også Solberg opp om forestillingen om at liberalister som Macron representerer «det gode» i møte med «onde krefter» som Le Pen, ekstremistene i det britiske partiet UKIP – og Trump. Macron fremmer denne forestillingen ved å posisjonere seg mot Le Pen og Trump, samtidig som han angriper de etablerte franske partiene.

«De som blir latt i stikken», de som rammes av Macrons «hardcore liberalisme» og EUs markeds- og kuttpolitikk, får ingen plass i forestillingen som EU-eliten fremmer. Noen av dem tyr derfor til partier som franske Nasjonal Samling. Det grelle paradokset er dermed at hardcore-liberalistene bidrar til å øke oppslutningen om sine politiske fiender. Det er rettferdig fordeling og velferdsstat som forebygger ekstreme partier og totalitære trender. Det underslår liberalistene i sin forestilling.

Fattige i Hellas, fortvilte i Italia og arbeidsløse i Spania er av dem som er latt i stikken, på linje med demonstrantene i Frankrike: «De gule vestene». De som forstyrrer president Macrons forestilling med det som lignet en liten revolusjon: Fire ukers til dels voldsomme demonstrasjoner i Paris. De fleste demonstrantene var utenfor hovedstaden og aksjonerte på fredelig vis mot presidentens politikk.

I tv-talen skjøv Macron 1000 kroner i måneden i avlat over bordet til de lavtlønte. Han avlyste også innføringen av skatt på overtidsarbeid og skatteøkningen for pensjonister. Dessuten oppfordret presidenten franske arbeidsgivere til veldedighet – helt frivillig, altså – i form av en skattefri julebonus til ansatte.

President Macron nekter å gjeninnføre formuesskatten for de rikeste, den som han fjernet et kvarter etter at han ble president. Skattekuttene skulle gi vekst og arbeidsplasser. Det er fortsatt over 9 prosent arbeidsløse i Frankrike. De formuende putter nok stort sett pengene i egen pung. Så hvordan skal en smule rettferdighet til de lavtlønte betales? Vil Macron be om skattefrie julebonuser til statskassa?

