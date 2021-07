EU endte i skattegrøfta

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det er ganske meningsløst å snakke om rettferdig fordeling av makt og penger, uten å sette lupen på det globaliserte næringslivet. Det har Sør-Varanger kommune forstått.

De store multinasjonale selskapene vokser seg stadig større og unndrar stadig mer skatt – nettopp fordi de er multinasjonale. Selskapene viser ikke kortene i de landene de opererer, og kan dermed heller ikke kontrolleres av nasjonale skattemyndigheter.

Dermed kan overskuddene flyttes til Cayman Islands (slik som en betydelig del av overskuddet fra norsk vindkraft) eller til andre skatteparadis, og unndras skatt.

"Ledende skatteøkonomer (Zucman med flere) anslår at stater frarøves 1.800 milliarder kroner i skatteinntekter fordi flernasjonale konsern flytter overskudd til skatteparadis. Utviklingsland taper mest sett opp mot størrelsen på landenes statsbudsjetter", skriver Tax Justice Network (TJN) Norge.

Gabriel Zucman er for øvrig en fransk økonom ved University of California, Berkeley. Han er kjent for sin forskning på skatteparadis og selskapenes bruk av dem, og sine bøker om emnet - som herved anbefales.

Moralsk jammer om rettferdig skattebyrde eller ødeleggelse av natur og klima gjør sjelden inntrykk på verken eierne eller ledelsen av store (eller mindre) multinasjonale selskaper. Utsikten til enda større overskudd er drivende.

Politikere i en rekke vestlige land har dessuten lenge bidratt til selskapenes maktposisjon ved å høyst frivillig gi fra seg politisk styring til markedet.

Statsminister Margareth Thatchers og president Ronald Reagens frislipp og nyliberalisme slo også inn over både Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken. Og utløste krav om "strukturtilpasning", slanking av offentlig sektor og fri flyt av kapital. Til glede og gavn for de multinasjonale selskapene.

EU fulgte etter, også støttet av president François Mitterrand og andre sosialdemokratiske ledere. De fire såkalte friheter, fri flyt av varer, tjenester, arbeidskraft og kapital, ble et overordnet mål for EUs regelverk.

Utviklingen kalles misvisende "globalisering", som om det skulle handle om et globalt fellesskap av alle jordens folk eller lignende. Om begrepet "globalisering" absolutt må brukes, må det presiseres til "det globaliserte næringslivet".

Det globaliserte næringslivet øker de økonomiske forskjellene framfor "å forene jordens folk". For eksempel gjennom store og systematiske skatteunndragelser.

Hvordan får en så bukt med de multinasjonale selskapenes skatteunndragelser?

Ett viktig virkemiddel kalles LLR, som står for Land-for-land-rapportering.

LLR innebærer at multinasjonale selskaper må oppgi nøkkeltall som inntekter, skatt, kostnader og antall ansatte for hvert land de opererer i. "LLR er et kraftfullt verktøy for å avdekke overskuddsflytting og holde flernasjonale selskap ansvarlige for sin skattebetaling", skriver TJN Norge.

På 2000-tallet startet frivillige organisasjoners kamp for skatterettferdighet i EU. I februar i år fattet Rådet i EU endelig et vedtak om noe som skulle ligne en LLR-ordning. "Men store ambisjoner ble erstattet av hastverk, og resultatet er en ordning som trolig vil ha minimal effekt", skriver Jonas Veland i NTJ Norge.

Det viser seg at EUs nye ordning ikke vil dekke de største skatteparadisene, som Caymanøyene, De britiske Jomfruøyer, Sveits og USA. Store selskaper kan altså fortsette å flytte overskudd til land som ikke omfattes av rapporteringsplikten. For at LLR skal fungere, må selvsagt rapporteringsplikten gjelde alle land som selskapet har virksomhet i.

"EUs ordning kan ikke med rette kan kalles land-for-land-rapportering", konkluderer NTJ Norge.

Rådet i EU fikk dessuten gjennomslag for å innføre en regel om at selskaper kan slippe å rapportere nøkkeltall i inntil fem år, dersom selskapet selv vurderer offentliggjøring av denne informasjonen som konkurransehemmende.

"Dette er et stort smutthull, da det er uklart hva som regnes som konkurransehemmende, og siden private aktører får gjøre vurderingen selv", skriver Veland i NTJ Norge høflig.

Bestemmelsen er en vits. Kun egnet til å gi fem års ekstra skatteunndragelser og/eller legge til rette for nye skatteunndragelser – ved at selskapene får tid til flytte virksomhet til et land som ikke er omfattet av den hullete ordningen. Hvorfor lager EU slike smutthull?

EUs pinglete og hullete skattevedtak omfatter heller ikke multinasjonale selskaper som har en samlet omsetning på under 750 millioner euro. Hvorfor ikke?

Til tross for at forsøket havnet i grøfta, er det betryggende at det finnes krefter i EU som ikke har gitt opp forsøkene på å hindre skatteunndragelsene.

Og til tross for at kompromissene innad i EU kom i veien for en reell LLR-ordning, bør kanskje det portugisiske formannskapet berømmes for bestrebelsene på å få en ordning på plass før Portugals ledertid i Rådet tok slutt.

Og Sør-Varanger? Jo, i juni i år vedtok kommunestyret dette: "Sør-Varanger kommune skal arbeide for at kommunen blir en skatteparadisfri kommune. Med det kreves det at de leverandører som er og blir tilknyttet Sør-Varanger kommune skal ha en åpenhet om eierskap og regnskap slik at tilknytning til skatteparadiser kan avdekkes."

Heia Sør-Varanger! Måtte alle norske kommuner følge etter.