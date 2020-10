Terroristens gjerninger har gjort nok skade. Jobben med skadebegrensning er imidlertid ikke ferdig ennå.

Byggeprosjektet for nytt regjeringskvartal har blomstret og grodd som en diger tust ugras. Per i dag har det et kostnadsoverslag på 36 milliarder kroner - eller 7,8 millioner kroner for hver eneste sentralstatlig kontorplass.

Marit Arnstad (Sp) vil stanse store deler av byggingen av det nye regjeringskvartalet i Oslo. Selv ikke hun vil flagge ut regjeringskvartalet til Skatval - eller Kautokeino, for den del.

Regjeringens sentrale funksjoner bør ligge i landets hovedstad, nær de øvrige statsmakter. Det er ikke dermed sagt at alle ansatte behøver å sitte i Oslo sentrum. Iallfall ikke fem dager i uka.

Koronapandemien har satt utviklingen av det digitale arbeidslivet på høygir. Vi jobber hjemmefra, og det går forbausende bra. Et regjeringskvartal må bygges for fremtidens, ikke fortidens arbeidsliv.

Faste hjemmekontor-dager vil kraftig redusere behovet for kvadratmetre i det nye regjeringskvartalet. Og det vil gi de ansatte mulighet til fordypning i fred og ro, noe åpne kontorlandskap gjør mer krevende. Og åpne kontorlandskap blir det åkkesom.

For riktig å sukre pillen: La oss si at staten tilbyr ansatte en million rett i lomma om de kjøper hus med hjemmekontor og bredbånd utenfor Oslo. Staten får et kraftig billigere regjeringskvartal, mens Oslo får kraftige lettelser i boligmarkedet og i rushtrafikken.

For en gangs skyld er den klattvise budsjetteringen og byggingen som kjennetegner store norske infrastrukturprosjekter, en fordel. Per i dag er det kun vedtatt 1,3 milliarder kroner til byggestart i regjeringskvartalet. Det er ikke for sent å redusere prosjektet etter byggestart.

Motstanden mot statlig ekstravaganse er både rød, blå og grønn. Krefter i Venstre og SV er enig med Sp-Arnstad om å revurdere prosjektet.

Men de må snu Høyre, alternativt Ap, partiene som ikke uten grunn kalles statsbærende. Kommunalminister Nikolai Astrup (H) snakker om at regjeringskvartalet skal huse sykkelparkering og treningsrom for statsansatte - som om det var en naturlov. Det er det ikke.

Før siste krig var barneskolene de flotteste, mest påkostede bygningene i mange bygder og byer. Her gikk de menn og kvinner som senere skulle bygge det nye Norge.

I dag må skolebarna i Kautokeino skritte over plater i gulvet, lagt der for at barna ikke skal falle gjennom hull i det råtne gulvet. Inneklimaet er så dårlig at frekvensen av helseplager antas å være "relativt høy".

Prisen for det planlagte regjeringskvartalet tilsvarer driften av Kautokeino kommune i 160 år, påpeker eks-ordfører Johan Vasara. Eller en ny, hundre millioners skole i Kautokeino - og alle andre kommuner her i landet.

Men klart, treningsrom for statsansatte.