Kombinasjonen av kompleks virkelighet, sterke følelser og store penger gjør at mange har mye å tjene på å holde folk i villrede om energimarkedet.

Har du for eksempel hørt at Norge er ferdig elektrifisert? Det er en bløff.

Jo da, vi er relativt flinke: Bare Island og Sverige er mer fornybare enn oss. Men vi er fortsatt ikke mer fornybare enn at storparten av energibruken har vært fossil. Inntil i fjor, da 50,5 prosent av energien vi brukte, var fornybar.

49,5 prosent av energiforbruket vårt kommer fortsatt fra olje, kull og gass, viser det ferske Fornybarometeret fra Energi Norge.

Ingen liker det. Men vi kan vel ikke ødelegge naturen for å kutte fossilt? Vi må slutte å bygge fornybare kraftverk og gi beng i naturen, mener for eksempel Turistforeningen.

Gjør vi det? Nær to av tre vindkraftprosjekter som fremmes til behandling, blir aldri bygd, også på grunn av at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avslår søknadene fordi naturinngrepene er for store. Nær 400 vassdrag er varig vernet mot kraftproduksjon, og nye kommer til hvert år.

Avveiningen mellom fornybar energi og miljøinngrep skjer hele tiden, påpekte NVE-direktør Kjetil Lund på Naturvernforbundets energiseminar nylig.

Samme Lund burde heller komme seg inn i berget, mener kritikerne: Der ligger gamle vannkraftverk som kan opprustes i massevis, og gi enormt med ny kraft, slik at vi ikke behøver nye stygge og skadelige naturinngrep.

Denne fiksjonen tåler dårlig det faktum at halvparten av norske vannkraftverk allerede ER oppgradert siden årtusenskiftet. Det har økt produksjonen med under 5 TWh. Og det inkluderer både opprusning (bedre utnyttelse av vannet, usynlig for både folk og artsmangfold) og utvidelse (mer vann i rør, større naturinngrep og sinte folk på anleggsveien).

NVE angir et samlet potensial fra opprustning og utvidelse på 6 til 8 TWh. Det er - paradoksalt nok - fordi NVE setter strenge miljøkrav til slik utbygging, understreker Kjetil Lund.

– Enkelte snakker om vannkraften som om den er problemfri. Den var altså vannkraftkampen som konstituerte naturvernbevegelsen i Norge gjennom tiår, sier Lund. Han minner om at heller ikke havvind viser seg å være konfliktfri energi.

Og det blir venting. Flytende havvind og 2030-klimamålene går ikke i hop. Det finnes per i dag ingen kommersielle flytende havvindparker i verden.

Bunnfast havvind ligger nærmest i løypa. Mellom ruinene i det gamle Doggerland, nå havbunn i Nordsjøen, planlegger Danmark og Belgia enorme energiøyer for hundrevis av milliarder. Norske verft og oljeaktører kan slikt. Men er de kvalifisert for å være med på moroa, så lenge de ikke får trene på havvind i norsk farvann?

Vekstkritikere og estetikere finner hverandre i kampen mot fornybar energi. For hvem har sagt at vi skal bruke like mye energi som i dag? Er det ikke forbruket som må kuttes? Bør vi ikke økonomisere med strømmen, istedenfor å elektrifisere?

Til det siste er å si at ingen realistisk enøk-plan vil kutte så mye energiforbruk som elektrifisering vil gjøre. Elektriske motorer (tenk på en elbil) er rett og slett mye mer energieffektive enn forbrenningsmotorer, der storparten av energien går bort i varme.

Effekten er så stor at Norge vil kunne fase ut 95 TWh fossil energibruk på fastlandet - med bare 40 TWh fornybar kraft, ifølge Statnett. Ser du en vindmølle eller en demning, ser du altså et gigantisk ENØK-tiltak.

– Elektrifisering er ikke bare en overgang fra fossil til fornybar energibruk, det gir også betydelig energieffektivisering, som Statnett-direktør Auke Lont sier. Men han avviser at vesentlig og vedvarende energieffektivisering vil være tilstrekkelig til at vi slipper å bygge ut ny kraft: Prosess21 antyder behov for ny kraftproduksjon på 56 TWh.

Og så er det plattformene. Oseberg brenner alene opp 1 TWh fossil energi i år. Miljøpartiene MDG og SV er uenige om hvorvidt det er smart å erstatte gasskraftverkene i Nordsjøen med strøm.

Det vil gi utslippskutt raskt, noe som gjerne anses som helt nødvendig. Det vil også åpne for at gassen som spares, sendes til kontinentet og brennes der istedet. Men det vil altså skje mot slutten av plattformenes levetid - og brenning på land er mer energieffektiv enn brenning i Nordsjøen.

Slik drives runddansen framover, av vinningssmarte særinteresser, velgerkonfliktsky politikere og bekymringsløse fremtidsvisjonære. Men, som Sigvart Dagsland synger: Mens tåken venter på vinden, står noe fast som fjell.

I en bunke i NVEs lokaler i Middelthuns gate i Oslo ligger søknadene for nybygging og oppgradering av kraftverk. Dette er de gryteklare, finansierte prosjektene, kraft i hånda istedenfor ti kraftvisjoner på taket. Den nye kraften til industrien, stikkkontakten og det grønne skiftet kommer herfra - og den kommer bare herfra.