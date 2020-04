Hvor mange bønder må slutte for å sikre resten inntektsvekst? Hvor mye mer skal vi bruke på å holde kraftfôret billig? Slikt bruker vi å skrive om på denne tiden av året. Men i år er det pandemisk unntakstilstand.

I skrivende stund er ikke partene enige om stort mer enn at det blir forenklede forhandlinger. Det blir verken tilbud eller krav, og langt mindre å skrive om i ukene som kommer.

Imens kan vi tenke oss jordbruksoppgjøret slik det kunne ha vært. Det har iallfall jeg gjort. Det ser sånn ut:

Februar: Budsjettnemnda legger fram tall som viser at inntektsveksten i næringen beregnes til 2,4 prosent for fjoråret. Når vi trekker fra prisstigningen på 2,2 prosent, er reallønnsveksten på fattige 0,2 prosent.

I en lederartikkel i Kapital peker Trygve Hegnar på at bøndene i tillegg har store inntekter til dekning av innskutt egenkapital. Når disse inntektene tas med, ser ikke bondetallene så verst ut, skriver Hegnar.

– Dette er bare tull og tøys. Egenkapital-vederlag skal selvsagt ikke tas med i betraktning når vi snakker om arbeidsinntekt, kommenterer småbrukarlagsleder Kjersti Hoff.

– Alle andre enn Hegnar skjønner at kapital- og arbeidsvederlag er to forskjellige ting, sier Hoff.

Mars: Bøndene legger fram sine krav til staten. I kravet ligger et kraftig løft for lavinntektsgruppene.

– Det er enorme interne lønnsforskjeller i medlemsmassen, sier Bondelagets tallknuser Anders Huus. Han har avdekket at sauebøndene bare tjener 40 prosent av hva melkebøndene tjener, mens ammekuarbeiderne tjener 75 prosent.

– Bønder med beitedyr er nøkkelmedarbeidere for å få kulturlandskapshjulene til å gå rundt og ta hele Norge i bruk. Men de tjener knapt til salt i grøten. Disse gruppene må få et skikkelig løft, sier bondelagsleder Lars Petter Bartnes.

Bøndene vil også ha slutt på at passive kapitaleiere kan eie produksjonsmidler. De foreslår dermed å fjerne muligheten til å besitte melkekvote uten å produsere på den.

– Det er sørgelig at utbyttet til melkekvote-eierne har vokst sammenlignet med inntektene i næringen. Hvorfor skal ikke arbeiderne få sin andel, sier småbrukarlagsleder Kjersti Hoff.

Jærbøndene kritiserer kravet, og vil ha lokale inntektstillegg i form av mer betalt for jær-melken hos Tine.

– Jæren er salderingspost. Det murrer skikkelig blant melkeprodusenter her på Jæren, sier Njål Stokka. Småbrukarlagsleder Kjersti Hoff vil ikke forlate prinsippet om at bøndene forhandler sentralt.

Mai: Staten legger fram sitt tilbud til bøndene. Det inkluderer 50 øre mer per kilo korn.

– Kornarealet har gått ned siden 70-tallet. Vi må snu trenden og øke sjølforsyningen, sier statens forhandlingsleder Viil Søyland.

– Et godt grunnlag for forhandlinger, men vi må ha minst ei krone kiloen, sier bøndenes forhandlingsleder Lars Petter Bartnes.

– Alle sier at korndyrkingen må opp, men det blir bare prat, så lenge pengene havner andre steder enn i kornåkeren, sier Bartnes. Han sier at så lenge kornbøndene tjener bare rundt 150.000 kroner per årsverk, hjelper det ikke med fromme ønsker om mer kornproduksjon.

Senere i mai: Forhandlingene har skåret seg på spørsmålet om hvem som skal nyte godt av bøndenes effektivisering. Staten vil legge inn som en forutsetning for bøndenes inntektsutvikling at at en del bønder slutter, og at de gjenværende blir mer produktive. Det nekter bøndene å gå med på.

– Vi skal ha inntektsutvikling for den jobben vi gjør i dag. Om vi så løper fortere og jobber smartere i morgen, skal ikke staten stikke av med gevinsten, sier Kjersti Hoff.

Bøndene varsler at dersom forhandlingene strander, blir det lockdown av matforsyningen i enkelte fylker.

– Vi vil blokkere matvarebutikkene i Elverum, sier aksjonsleder i Hedmark, Einar Frogner.

– Det kommer ikke inn så mye som en kalori i hyllene. Så får folk merke hva bøndene er verd, sier Frogner.

18. mai: Partene signerer en avtale. Den inkluderer kraftig prisøkning på svin og kylling, for å dekke prisøkningen på kraftfôr. NHO Mat og Landbruk og Nortura advarer mot økt import av ferdig skåret kjøtt. Men Bondelagets generalsekretær Sigrid Hjørnegård forsvarer prisløftet.

– Også vi vil ha høyest mulig aktivitet i Norge. Men vi kan ikke holde norsk matforedlingsindustri i gang gjennom å gjøre norsk landbruk ulønnsomt, sier hun.

Kornbøndenes Interesseorganisasjon (KIO) fusjonerer med Bondelaget. Svenn Arne Lie melder seg også inn, akkurat tidsnok til å få taletid på Bondetinget.

Dagen etter stiftes Jærbondelaget på Hå. Den nyvalgte lederen Sveinung Svebestad vil søke samarbeid med skotske og irske bønder om en supertanker for transport av soya.

Og det var det oppgjøret.