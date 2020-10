Da partileder Jonas Gahr Støre for en drøy måned siden la fram Arbeiderpartiets forslag til nytt partiprogram, beskrev han det som deres «tydeligste distriktspolitiske retning siden 70-tallet».

Det fikk de kanskje ikke nok oppmerksomhet om? Torsdag var det i alle fall tid for å presisere og utdype. Nå i form av 60 tiltak for et nytt distriktsløft.

Det skal merkes i løpet av de hundre første dagene, lover de. En Ap-ledet regjering «vil umiddelbart endre kurs i distriktspolitikken». Hele landet skal tas ibruk. Som kommunalpolitisk talsperson Stein-Erik Lauvås sa under presentasjonen: «noe annet er å kaste bort ressurser».

Ap vil blant annet

* opprette lokale nærtjenestesentre i hele landet, der man kan få ordnet pass, førerkort og andre tjenester Solberg-regjeringa har sentralisert vekk for mange.

* utvikle «regionavtaler» som forpliktende samarbeid mellom stat, kommune og fylker om næringsutvikling for bedre lokalsamfunn. Til forveksling lik det Sp la fram som «bygdevekstavtaler», så her ligger det an til godt samarbeid.

* la alle sammenslåtte fylker oppløse seg, om de vil. Det samme Marit Arnstad lovte, da Sp la fram sitt partiprogram.

* ansette flere politifolk i hele landet. Ingen problem med å få Sp med på den satsingen.

* ruste opp vegnettet og la staten ta større del av ferjeregningene. Igjen - samferdsel klinger godt hos Trygve Slagsvold Vedum

* styrke regionale studiesentre og øke pendlerfradraget for vanlige folk. Det samme som Sp foreslår, ja.

* ta et krafttak for mer matproduksjon basert på norske ressurser og gjøre skogen til satsingsområde for arbeidsplasser og grønn økonomi. Et punkt som også kunne stått i Senterpartiets program.

På korona- og distriktssymbolsk vis framsnakket Støre på videolenke fra en fabrikk på Våler om teknologi, industri og forskning som skal utvikle Norge. Det er ikke nytt, men det er åpenbart viktig for Ap at folk hører dem legge vekt på dette.

«Og det er rett politikk for landet. Om Senterpartiet eller andre partier liker det eller ikke, er ikke viktig. Det er viktig for Norge», gjentok nestleder Hadia Tajik. For spørsmålene om frieri og velgerhenting tilbake fra Sp meldte seg raskt.

Når et parti beveger seg inn på et felt som et annet parti har hatt overveldende suksess med over lengre tid, har det en viss eim av desperasjon over seg. Men de må prøve. Og Ap har vist tidligere at de kan.

For før munnhellet «by og land hand i hand» ble allemannseie, før det ble utvannet, omformulert, klisjeslitt og feid under teppet var det Arbeiderpartiets slagord. I valgkampen i 1933 løftet de fram hovedsøylene i norsk økonomi: landbruk, industri og fiskeri - i gjensidig avhengighet. By og land var likeverdige.

Det inkluderende budskapet ga Ap den gangen gjennomslag i brede befolkningslag og ga dem 40 prosent av stemmene ved valget. Partiets beste resultat noensinne. Nå er de halvert. Og verden er forandra.

Så partisekretær Kjersti Stenseng sjekket inn på Teams fra Jevnaker for å snakke om infrastruktur og bredbånd i distriktet. Og nestleder Bjørnar Skjæran var direkte inne fra Lofoten med argumenter om trygghet for arbeid, helse, hus og heim. Og for å minne om at den største eksportartikkelen fra Nord-Norge verken er olje eller fisk, men ungdom som forsvinner.

Forsvinne har også mange Ap-velgere gjort, spesielt i Nord-Norge og Innlandet. Mens partiet har vært opptatt med #metoo og til forveksling lignet det sittende styret, har Senterpartiet breiet seg som opposisjonsparti og tatt sakseierskap til distriktsområdet med stor troverdighet.

De har synliggjort seg som markant og overbevisende alternativ til Erna Solbergs sentraliserende politikk.

Nå gjør Arbeiderpartiet klokt i å følge opp. For hvem hadde trodd for bare kort tid siden at distrikt skulle bli et av de viktigste saksområdene i valgkampen 2021? Viktigere enn klima? Arbeidsplasser? Korona?

Vi tror på at Ap ønsker å gi distriktene et løft. Samtidig gir de velgerne 60 løfter. Og ja, det ligner unektelig på utkastet til en regjeringsplattform med Senterpartiet. Så når skal de to partiene gå offentlig ut med en forlovelse?