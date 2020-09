Et forsvar for distriktene

Det norske forsvarets tilstedeværelse skal styrkes i “spissen av landet”, i Nord-Norge. Det mener vår nye forsvarssjef, Eirik Kristoffersen. Han vil flytte langt flere arbeidsplasser ut av Oslo, ut til der forsvarets primære oppgaver og aktivitet finner sted.

Ekte desentralisering der, altså. Og argumentene er gode. Forsvaret bør organiseres mest mulig likt i fred, kriser og krig. Skal man forsvare de strategisk viktige nord-områdene i krisesituasjoner, må man være stasjonert nettopp der også til vanlig. Det er det logikk i. Forsvarslogikk.

Men argumentet med spredning og desentralisering av arbeidsplasser er selvfølgelig godt, også sett i et bredere samfunnsperspektiv. Når jobber flyttes ut av hovedstaden og andre byer, legges det til rette for at folk kan bo og leve over hele landet.

Arbeidsplasser og bosetting på bygda fører til utbygging av tjenestetilbudene samme sted - som altså igjen betyr flere arbeidsplasser. Da kommer ringvirkningene, blant annet med større kultur- og fritidstilbud. Som igjen betyr flere arbeidsplasser og et mer attraktivt bomiljø.

Vi snakker om den gode spiralen. Desentraliseringsspiralen som går imot trender og dystre framskrivninger. I den kan Forsvaret spille en stor og viktig rolle.

Tradisjonelt bidrar Forsvaret med store, stabile arbeidsplasser. Som hjørnesteinsbedrifter i mange små lokalsamfunn. Men Forsvaret er ikke en isolert boble og de ansatte der skal ikke bare være på jobb. De skal ha familier rundt seg.

Til ungene trenger de derfor gode skoler i nærmiljøet. De trenger attraktive arbeidsplasser for en ektefelle, eller et anstendig kollektivtilbud for å kunne pendle. Og ikke minst trenger de et visst tilfang av sosiale aktiviteter, idrett og kultur man kan ha glede av på fritida.

Distriktspolitikken forsvarssjefen snakker om, er derfor en invitasjon til kommunene og lokalsamfunnene. De må finne samarbeidsmåter og bruke politisk vilje for å gripe den muligheten for vekst Forsvarets tilstedeværelse kan være. Kanskje kan fraflyttingsspiralen snus for flere bygder?