Et dramatisk år for landbruket

Ved utgangen av året er det interessant å skue tilbake på hva 2018 brakte bøndene. Året ble innledet på verste vis, med regjeringsforhandlingene på Jeløya. Venstre innkasserte sin største seier, Høyres og Frps medgift til Venstres inntog i regjeringen var å legge ned en bærekraftig og lønnsom næring.

Det eneste regjeringen oppnår med dette tiltaket, i tillegg til å rive livsgrunnlaget bort fra over 200 pelsdyrgårder i landet, er å øke lidelsene blant pelsdyr. Nå overlates pelsmarkedet til produksjonsland med til dels langt lavere standard for dyrevelferd enn Norge.

Siste ord i saken er for øvrig ikke sagt. Fem pelsdyrbønder har stevnet staten på grunn av regjeringens varsel om å avvikle pelsdyrnæringa.

Dramatikken i landbruksåret 2018 ble ikke mindre av en tørkesommer verre enn noen i manns minne. I store deler av landet ble avlingene rett og slett svidd vekk, med påfølgende fare for fôrmangel og nedslakting av husdyr.

Tørken har påført mange bønder betydelige økonomiske tap, og det pågikk gjennom hele sommeren et hektisk arbeid for både å tilpasse regelverket til den akutte situasjonen, og til å reise en økonomisk krisepakke for tørkerammede bønder.

En kombinasjon av at myndighetene trådte til med fortløpende justering av regelverket - og etter hvert også kom på banen med økonomisk bistand – og av at bønder hjalp hverandre i en ekstremt utfordrende tid, har en i det minste unngått dramatisk masseslakt av dyr.

Rekken av dårlige nyheter sluttet ikke med dette. Gjennom hele året har landbruket slitt med overproduksjon i flere viktige produksjoner. Det er lite som er mer ødeleggende for bondens økonomi enn et marked i ubalanse.

Disse problemene er fortsatt ikke løst, men med en utkjøpsordning for svineprodusenter er det nå et større håp om at landbruket kan regulere seg ut av problemene på svinemarkedet.

Alle som har lest landbruksprogrammene til Frp og Høyre hadde god grunn til å frykte brudd i forhandlingene.

Jordbruksoppgjøret kom som en overraskende plussfaktor dette året. En statsråd fra Frp la hele 770 millioner friske budsjettkroner på bordet. Det var ikke mange som på forhånd trodde at både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag skulle skrive under på en avtale i år. Med sterk kostnadsvekst i landbruket, og med få muligheter til å hente ut økte inntekter i markedet, var det nettopp økte overføringer fra statsbudsjettet som skulle til.

Alle som har lest landbruksprogrammene til Frp og Høyre hadde dermed god grunn til å frykte brudd i forhandlingene. Disse partiene vil jo redusere overføringene til jordbruket, ikke øke dem.

Jon Georg Dale gjorde imidlertid spådommene til skamme, og la fram et tilbud bøndene ikke kunne si nei til. En kan bare spekulere i hvorfor Frp var villige til å strekke seg så langt, men det er klart at KrFs vippeposisjon i Stortinget må ha vært en faktor. Dale visste at et brudd i forhandlingene mest sannsynlig ville bli overprøvd av det såkalte landbruksflertallet i Stortinget. Sånn sett var pengene allerede «tapt» for regjeringen. Kanskje mente Dale det var bedre å bruke dem selv, skaffe seg goodwill i landbruket og samtidig gjøre partiet mer attraktivt for velgere i distriktene.

Snart skal nye jordbruksforhandlinger forberedes. Det gjenstår å se om regjeringen følger opp linjene fra 2018-oppgjøret. Landbruket må være klar over at to viktige forhold har endret seg. Jon Georg Dale er ikke lenger landbruksminister, og med KrFs sannsynlige inntreden i Solberg-regjeringen vil landbruksflertallet på Stortinget være en saga blott.

Hvis KrF gir avkall på vippeposisjonen sin til fordel for regjeringsdeltagelse, må KrF jobbe for landbruket fra innsiden, og ikke fra en flertallsposisjon i Stortinget. Det kan vise seg å by på utfordringer for partiet, særlig fordi den seirende fløyen i KrF har gjort kampen mot sorteringssamfunnet til en hovedprioritet for regjeringsforhandlingene. Resultatet kan bli at det er bøndene som sorteres ut.

Hvis vi skal oppsummere alt det som skjedde i det dramatiske landbruksåret 2018, er det nok krisesommeren som bokstavelig talt vil brenne seg fast som det store minnet for ettertiden.

Selv om tørkekrisa først og fremst var en negativ hendelse for landbruket, kan den tross alt få en positiv effekt på sikt. Etter dette kan ingen ta matproduksjonen som en selvfølge. Det vil ha betydning for forhandlingene om en frivillig klimaavtale for landbruket. Og det har ført til en langt større forståelse for nødvendigheten av egen matproduksjon og for matberedskap.