Erna Solbergs politiske eventyr

Året var 2013, statsminister Erna Solberg hadde regjert i to måneder, og var nominert til årets navn i Dagbladet: "Samarbeidet i regjering har kommet veldig godt i gang. Det har også samarbeidet med Siv (Jensen). I valgkampen lovet de rødgrønne kaos med Frp i regjering. Resultatet er blitt en styringsdyktig regjering som er i gang med å levere på det vi lovet."

Solberg hadde det året påført den rødgrønne regjeringen et nådeløst nederlag, blitt Høyres største statsminister siden 1990 og gjennomført et stykke politisk pionerarbeid - å ta det gamle rabulistpartiet Frp inn i regjering.

Likevel var dette bare første del i Solbergs grandiose plan - å samle alle de fire borgerlige partiene under seg. Ved juletider i 2013 hadde hun fortsatt tro på at det kunne lykkes: "Det er en åpning i samarbeidsavtalen for at KrF og Venstre skal kunne komme inn i regjeringen i løpet av perioden. Min dør står åpen. Det er nå opp til dem", sa statsminister Erna Solberg (H) til Dagbladet.

Det er bare å slå fast. Uten Erna Solberg, ingen firepartiregjering.

Hun ble ikke årets navn. Hun måtte se seg slått av den ferske verdensmesteren i sjakk, Magnus Carlsen. Men hun skulle faktisk lykkes med det de færreste trodde var mulig. Riktignok ikke i løpet av stortingsperioden, men i den neste. Venstre kom inn med Jeløya i 2018, KrF med Granavolden i 2019.

Det er intet mindre enn en politisk bragd. Både Venstre og KrF gikk til valg på en Høyre/sentrumsregjering, både i 2013 og 2017. I valgkampene pekte begge disse partiene på at den politiske avstanden mellom dem og Frp var for stor til at det var naturlig for dem å regjere sammen.

Det er bare å slå fast. Uten Erna Solberg, ingen firepartiregjering. Det var hennes personlige egenskaper, hennes evne til å bygge stein på stein og hennes overbærenhet overfor de øvrige partienes særegenheter (og i særdeleshet Frps) som la grunnlaget for at den borgerlige flertallsregjeringen til slutt så dagens lys.

I tillegg til en solid dose politisk manipulasjon. Da KrF skulle ta sitt dramatiske retningsvalg, utmanøvrerte hun tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide ved å åpne for abortinnstramninger hun visste aldri kunne realiseres. I sjakkspråket ville dette trekket kanskje blitt omtalt som et falsk offerspill.

Den "historiske muligheten" til endringer i abortloven smuldret selvsagt opp fortere enn den nye KrF-lederen Kjell Ingolf Ropstad kunne uttale Granavolden, men kuliminerte likevel med noe historisk: En borgerlig flertallsregjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF.

Solberg motbeviste dermed skeptikernes ord om at målet hennes om borgerlig flertallsregjering var uoppnåelig. Likevel kommer hun ikke forbi skeptikernes hovedpremiss, at den politiske avstanden mellom de fire partiene er så stor at et regjeringssamarbeid vil være ytterst krevende, ja nærmest naturstridig.

Statsministeren har forsøkt å oppheve de politiske naturkreftene på ulike måter. Hun har blant annet utvidet rammene for hva som kan aksepteres av krumspring av både regjeringspartier og statsråder. Det er mer enn en gang vi har hørt henne si at hun ikke ville "brukt akkurat de ordene" om sine statsråders kontroversielle utspill.

Hun har også fått et eget begrep oppkalt etter seg, den såkalte "solbergske parlamentarismen". Som Harald Stanghelle kommenterte i Aftenposten tilbake i 2017: "Den solbergske maktutøvelse innebærer en aksept for at et regjeringsparti står for ett standpunkt i regjering, mens det samme parti har en helt annen oppfatning i Stortinget." Han pekte på at Frp på nærmest virtuost vis dyrker dobbeltkommunikasjonens krevende kunst, og til og med faller sin egen regjering i ryggen.

Solberg har utvist en form for raushet som har gitt regjeringspartiene mulighet til å spille ut sine ulike egenarter, selv om det skaper tvil om regjeringens fellesprosjekt. I tillegg har hun vært rundhåndet - en ekspansiv pengebruk har lagt demper på mange konflikter innad i regjeringen. Et typisk eksempel er måten hun løste bompengekrisen på. På den ene siden ble byene tilbudt mer penger til kollektivtrafikken mot at de forplikter seg til å redusere bompengesatsene. Kompromisset ble altså å betale dobbelt opp slik at alle fraksjonene i regjeringen kunne stille seg bak det.

Solberg har ikke bare holdt døren oppe for det borgerlige samarbeidet. Hun har lokket de andre partiene med penger og politiske godterier, sett på mangt og mye mellom fingrene og navigert regjeringen gjennom en rad budsjettkriser og regeringskriser.

Hun er dyktig til å manøvrere, det skal hun virkelig ha. Men det er en risikosport. Desto flere skjær i sjøen, desto større fare for å grunnstøte.