Erna Solberg har nemlig et solid overtak. Halvparten av de spurte i Norfaktas måling for Nationen svarer at de helst vil ha Høyre-lederen som statsminister også etter valget neste år. Hun gjør det bedre enn selve partiet på den siste målingen.

Særlig sterkt står Solberg selvfølgelig i eget parti, og bergenseren er også den foretrukne kandidaten blant velgerne på Vestlandet.

Folk vet altså hva de har etter sju år med Erna som regjeringsleder, men ikke hva de får. Koronahåndteringen kan ha bidratt til Høyre-lederens forsprang. De som eventuelt er misfornøyde med grepene regjeringen har gjort for å demme opp mot pandemien, lar gjerne irritasjonen gå mest ut over finansminister Sanner, helseminister Høie, næringsminister Nybø og kulturminister Raja.

Riktig nok svarer hele 43 prosent av de spurte at de ikke vet hvem de vil ha som statsminister. Særlig blant velgere under 30 år sitter mange på gjerdet. Der er hele 68 prosent usikre på hvem som bør bli statsminister.

Det kan være godt nytt for både Arbeiderpartiets Jonas Gahr Støre og for han vi kaller statsministerjokeren, Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Det betyr at de to har potensiell støtte å hente.

Annonse

Stortingsvalg er ikke noen popularitetskonkurranse mellom personer, men målingen forteller likevel noe om hvordan velgerne oppfatter de politiske ledernes egenskaper og gjennomslagskraft. Mange har avkrevd Vedum og Sp svar på når han skal stå fram som partiets statsministerkandidat.

Men på vårt barometer ligger Støre et hestehode foran Vedum i forhold til målinger gjort av andre aviser. Nesten 26 prosent vil ha Ap-lederen inn i statsministerens kontor, mens i underkant av 15 prosent mener Senterpartiet har den beste kandidaten.

Kan det påvirke folk at både Vedum selv og andre Sp-politikere nøler med å lansere ham som statsministerkandidat? Det kan vise seg å være en dårlig strategi, hvis velgerne oppfatter det som at han er usikker på egen posisjon. Blant Sps velgere sier da også 12 prosent at de vil ha Jonas Gahr Støre som regjeringsleder.

Det er først de siste månedene Støre har fått mulighet til å legge interne problemer bak seg og snakke om politikk, om saker Ap mener er viktig. Det må både han og partiet tjene mer på, hvis de skal øke oppslutningen de kommende ti månedene. Selv om 54 prosent av Ap-velgerne er overbevist om at egen partileder er den beste, er også fire av ti i hans eget parti usikre på om Støre er det beste statsministeremnet.

Trygve Slagsvold Vedum har vært i vinden lenge, klart å ta sakseierskap til det som seiler opp som ett av valgets hovedtemaer; distrikt. Det gjør at velgere i alle partier (unntatt Høyre) ser han som en mulig statsministerkandidat. Men overbevist er det altså bare 15 prosent som er.

Les også: Fra opposisjonspolitiker til statsminister

Det er ikke gjort over natta å kle seg om fra opposisjonsleder og “motkandidat” til en samlende statsminister som framstår med både tyngde i argumentasjon og bredde i saksområder. Den forvandlingen venter åpenbart flere velgere på å se hos Vedum, før de bestemmer seg.