Er du førebudd på kriser?

Jula 1995 går ikkje så lett ut av gløymeboka. Syster mi og eg skulle stelle heime. Foreldra våre var på julebesøk hjå mormor og morfar på Hadeland, og me skulle passe sauer, kattar og hunden.

Vinteren hadde vore spesiell. Det hadde vore kjempekaldt veldig lenge, og ingen snø. Då me stod opp på morgonen for å gå i fjøset, var vatnet frose. Det var fram med gamle mjølkespann og alt ein kunne køyre vatn i. Alt vart lasta om bord i bilen (!), me køyrde ned til innsjøen Vangsmjøsa og måtte hakke hòl på isen for å få ausa opp vatn til spanna.

Sauene fekk til slutt vatn, og i ettertid har eg tenkt på kor heldige me trass alt var som ikkje hadde mjølkekyr. Kommunen stilte opp med dusj og vatn til dei som ikkje hadde det. Men mange bønder måtte bore etter vatn den vinteren.

Alt ordnar seg gjerne på bygda. Men korleis er det i byen?

Ifylgje Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) er bybuarane langt mindre skodde for kriser enn bygdefolk. Det er truleg også årsaka til at det i byrjinga av desember dumpa ned ein brosjyre i postkassa mi i oppgangen i Oslo. "Du er en del av Norges beredskap" med eit flott fargefoto med ei lita fyrstehjelpsveske, ved, vatn, mat, stormkjøkken, mellom anna.

I den 12 sider lange brosjyren er det ei lang liste over ting du bør ha i ditt eige beredskapslager. Som ni liter vatn per person, grill eller kokeapparat som går på gass, ekstra drivstoff, våtserviettar, lommelykt med batteri, batteridriven DAB-radio og havregryn. For ikkje å snakke om jod-tablettane du må ha i tilfelle atomulukke. Etter kvart som du fyller opp, kan du krysse av i eit felt. Det er også ei eiga side for eigne notat.

DBS har undersøkt korleis det står til med medvitet og vitet rundt om, og det er nedslåande.

Er det verkeleg nødvendig? Openbert. Me har gløymd korleis det er i ein krisesituasjon. Tørkesommaren i år var kanskje ei påminning om at noko kan skje. Er det mogleg å mangle vatn i Noreg, liksom?

Me er avhengige av internett. Me brukar nettavisene, og ikkje radioen, til å sjekke nytt. Men utan internett får du ikkje sjekka nettaviser for kva du må gjera i krisesituasjonar. NRK er ein viktig del av den norske beredskapen, men skal du lytte til P1 eller P1+?

Å førestille seg at det ikkje lenger kjem vatn ut av springen, at leilegheita du bur i – som sjølvsagt ikkje har andre fyringsmoglegheiter enn elektrisk varme – blir superkald og ubebueleg, at du verken får ringt eller sendt meldingar fordi mobilnettet er nede – det er situasjonar me bør førebu oss betre på, ifylgje DBS. DBS har undersøkt korleis det står til med medvitet og vitet rundt om, og det er nedslåande.

Me veit rett og slett ikkje kva me skal, må og bør gjera i ein krisesituasjon.

Og dei som trudde at atomfaren forsvann med Sovjetunionen, kan opplysast om at jodtablettar, som ein bør ta i tilfelle ei atomulukke, vart reseptfrie frå 1. november i år. Ifylgje Staten (ved Statens strålevern) er faren for atomulukker såpass høg at du bør bruke 900 spenn på å lagre jodtablettar. Europeiske atomkraftverk er gamle, risikoen for ulukker høg, og det har vorte så mykje transport av radioaktivt avfall langs norskekysten at ein kan lure på om ein bør sova godt om natta.

Ei atomulukke vil råke by og bygd likt, det kjem an på kvar den råkar. Men det er nok tilfelle at for andre ulukker er betre budd på bygda enn i byen. Det ligg i sakens natur, for ikkje å seia naturen. Har du ein bekk på eigedomen din, eller ein skog du kan hogge ved i sjølv, er du sjølvsagt mindre avhengig av andre om krisa oppstår. Du kan også nytte deg av nokre mål med utedo, om behovet skulle melde seg.

I brosjyren som dumpa ned i postkassa mi på Torshov står det mellom anna at "Dersom vannklosettet ikke kan benyttes, må du ha planlagt alternativer." Eg må innrømme at dette er det eg har brukt mest tid til å tenkje på når det gjeld kva eg kan gjera. Litt ved har eg, varme klede og ullteppe, og nok mat i frysaren. Men konklusjonen er førebels at det ikkje er så lett å sjå for seg alternativ til vassklosettet på badet. Det er ikkje så mange andre stader ein kan gjera av skiten sin når ein bur i ei blokk med naboblokker rundt alle stader.

Er det ei mil (eller to) til nærmaste butikk, så handlar ein gjerne for nokre dagar i slengen, i staden for på tur heim frå jobben kvar dag. Og er ein vand med så sterk vind at det stadig fell tre over straumleidningane, har ein lært at det løner seg å ha ved, stearinlys og lommelykt i hus.

Di tettare ein lever på naturen, di meir vand er ein med den. Kanskje er også vår manglande beredskap i heimen eit uttrykk for kor fjernt me er frå naturen.