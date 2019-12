Er det nødvendig å ønske seg kulturkrig til jul?

Jeg husker det ble snøftet misbilligende blant mine mer religiøse slektninger da nissen kom på banen. For julen handlet så visst ikke om nisser og gaver, julen handlet om Jesu fødsel, måtte vi forstå. Jula var blitt alt for materiell, sukket de, vi er i ferd med å glemme hva julen egentlig handler om!

Jeg så på mine religiøse slektninger med en viss overbærenhet. Jeg hadde tidlig en følelse av at de gikk i utakt med samfunnet. Jeg trodde verken på nissen eller Jesus, men gledet meg likevel til jul. Ikke bare på grunn av julegavene, det var vel bare mine religiøse slektninger som trodde jeg var så grunn, men mer på grunn av hele julepakka, om dere skjønner.

Julematen, tomtebrygg, juleheftene, filmene på tv, det at vi hadde fri og tid til hverandre. Og gavene, selvsagt. Det var - og er fortsatt - jul for meg.

Nå om dagen har jula blitt et symbol som brukes som markør for hva som er norsk kultur. Det har, i enkelte kretser, bredt seg en forestilling om at jula er under angrep. At noen, ved å tømme jula for sitt norske, kristne innhold, prøver å omdefinere hele det norske samfunnet.

I denne forestillingen spiller fremmede kulturer og andre religioner er sentral rolle. Og om det ikke er representanter fra disse kulturene og religionene som angriper jula direkte, så får de i alle fall indirekte hjelp av velmenende og naive nordmenn som av misforstått snillisme bidrar til å nøytralisere og vanne ut den norske, kristne julefeiringen.

Det har så smått blitt en juletradisjon nå, denne årvisse debatten om julegudstjenestene i skolen. KrF med flere har gjort det til vane å bruse opp hver gang en kommune eller skole kommer på tanken om kanskje å droppe gudstjenesten for sine elever. KrF vil sågar ha obligatorisk tilbud om skolegudstjeneste.

Mange slenger seg på disse debattene, og vi får til stadighet høre at ingen tar skade av å gå i kirken til jul, eller å synge noen julesalmer.

Det har de sikkert rett i, disse selvbestaltede forsvarerne av den ekte, norske jula. Men når de nå roper ut om en innbilt kulturkrig om jula, er det på tide å si fra.

Nei, det er ikke slik at IKEA har omdøpt jula til det livssynsnøytrale “vinterfest”av frykt for reaksjoner fra ikke-kristne skandinaver (les: muslimer og/eller deres naive norske hjelpere). Det stemmer forsåvidt at IKEA har kalt en av kolleksjonene sine for “Vinterfest”, men for øvrig er det jul for fulle mugger på julevarehuset.

Og nei, det er ikke slik at krimskramsbutikken Rusta har fjernet korset fra pyntekirken som de selger. Det har aldri vært noe kors på dette produktet. Dessuten, enhver som har vært på Rusta den siste måneden, kan ikke være i tvil om at kjeden bekjenner seg til jul.

Annonse

Hvis det er noen som beveger seg ute i det kommersielle Norge som fortsatt er redd for at jula som høytid er i ferd med å bli utvannet, må de snarest kontakte helsepersonell. Du kan ikke gå i et parkeringshus uten å få Sissel Kyrkjebø på hjernen.

Disse påstandene om at jula har blitt en symbolsk krigsskueplass er importert fra USA der konservative kristne gjerne snakker om en “war on christmas”. Derfor dukker disse feilaktige påstandene gjerne opp på de høyreorienterte nettsidene til Resett og Document, eller på facebooksidene til “kulturkrigere” som tidligere justisminister Per Willy Amundsen (Frp).

Da er det ekstremt skuffende at et parti som Høyre, tidligere kjent som et parti for konservativ tilbakeholdenhet, hiver seg på bølgen og fyrer opp under en innbilt konflikt mellom motstandere og tilhengere av den norske jula.

Saken det gjelder stammer fra en nyhetssak i Telemarksavisa, der det kom fram at elever i Seljord hadde blitt bedt om å bruke nøytrale ord som tradisjonsmat og skoleball, ikke julemat og juleball. I saken bekreftet skolen at de bruker nøytrale ord for å inkludere alle.

Mer skulle det ikke til for å ta fyr i alle kanaler. Resett, Document og Human Right Service lagde sine egne versjoner av TA-saken, kommentarfeltene kokte. Mange la skylden på muslimske elever.

Også politikere kastet seg på. KrF-leder og barneminister Kjell Ingolf Ropstad mente “dette ble for dumt”, mens Frps Jon Helgheim mente det var ubegripelig å vise så liten respekt for julen. Han lurte dessuten på om rektoren i Seljord også har bedt om at ordet ramadan ikke benyttes.

Så reiser det seg en liten stemme fra Seljord, i den store pølen av fordømmende kommentarer i sosiale medier, som kan opplyse om følgende: “Alle trur at dette har med muslimar å gjere (fremmedfrykt), men eg veit at dette var eit initiativ frå elevane sjølve for å få med klassekamerater som var frå Jehovas Vitne.” Stemmen tilhører en lærer ved Seljord barne- og ungdomsskole.

Les Faktisk.no: Slik oppstod julebråket i Seljord

Altså: I Seljord valgte en å bruke ord som skoleball og tradisjonsmat for å kunne inkludere alle elever med på aktivitetene. Dessuten, kan rådmannen i Seljord opplyse til Faktisk.no, har det aldri vært noe forbud mot å bruke ordet jul.

Og rektoren i Seljord, som Frp-Helgheim mente burde få en snarlig avskjed med mindre hun ryddet opp, er dessverre opptatt av å anmelde drapstrusler.

I nettopp denne saken - på dette syltynne grunnlaget - fant Høyre det opportunt å slå til. I en Facebook-post med bilde av nyhetsmeldingen fra Telemark skriver partiet - med store bokstaver - at SELVFØLGELIG SKAL DET VÆRE LOV Å SI JULEMAT OG JULEBALL!

Partiet, som har ansatt like mange kommunikasjonsfolk som politiske rådgivere, vet SELVFØLGELIG hvordan en slik Facebook-post virker på folk.

Så får vi bare håpe at rektoren i Seljord etterhvert også vil oppleve at julefreden senker seg.