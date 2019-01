Er den nye regjeringen egentlig levedyktig?

Den borgerlige samlinga er uten tvil statsminister Erna Solbergs største politiske seier. Hun har, mot alle odds, virkeliggjort drømmen og samlet de fire partiene på borgerlig side i en og samme regjering.

Seieren har kostet. Det er ikke uten grunn at så få trodde det var mulig å forene disse fire partiene. Det har en pris når de politiske avstandene er så store, det utfordrer logikken at en regjering med politiske motpoler er en god styringsmodell for landet.

Dagbladet gjennomførte tirsdag og onsdag en meningsmåling, altså på det tidspunktet den nye regjeringen så dagens lys, og begeistringen for borgerlig samling burde vært på sitt høyeste. Resultatet var mildt sagt nedslående.

KrF oppnådde en oppslutning på 2,7 prosent, Venstre 2,2 prosent. Hadde disse to partiene stilt felles liste, ville det fortsatt bare vært såvidt båten ville bære over sperregrensen på 4 prosent.

Først av alt, en meningsmåling gir intet valgresultat. Det trengs flere målinger for å bekrefte en tendens. Dagbladets måling er likevel illevarslende. For KrFs del tyder tidenes dårligste måling foretatt av Ipsos på at valget om å trekke til høyre er svært lite populært blant velgerne.

Det bør ikke komme som en overraskelse, all den tid løftet om ikke å gå i regjering med Frp var et av de tydeligste valgløftene partiet løftet fram i en ellers så utydelig valgkamp i 2017. Det åpenbare løftebruddet går ikke upåaktet hen.

I tillegg til selve løftebruddet, er mange av partiets medlemmer og velgere misfornøyd med selve retningen KrF har tatt, når partiet nå sikrer flertall for stødig høyrepolitikk ut denne perioden. Det dramatiske landsmøtet i fjor høst, og det faktum regjeringsplattformen fikk minste mulige tilslutning i landsstyret, viser at store deler av partiet ønsker en annen kurs.

Et ytterligere poeng er måten regjeringssamarbeidet oppstod på. Blå side - anført av nestleder Kjell Ingolf Ropstad - brukte abortsaken som redskap for å oppnå flertall på landsmøtet. Strategien var forsåvidt vellykket, KrF havnet i borgerlig regjering. Ulempen er imidlertid at KrF drar med seg et "mørkemannsstempel" i samme slengen, ettersom Ropstads seier er så tett assosiert med ønsket om å stramme inn abortloven.

Når det butter imot i politikken, er det vanlig å forklare det som et kommunikasjonsproblem.

Som førsteamanuensis og statsviter Svein Erik Tuastad ved Universitetet i Stavanger trekker fram overfor Dagbladet: "Bakgrunnstallene viser at det er «ingen» unge kvinner som stemmer KrF. Det er kjemperisikabelt å kjøre fram kristensaken." Han tviler på om det er mulig for KrF å redde seg ved å fullmobilisere konservative kristne. De er rett og slett ikke mange nok.

Også for Venstre er situasjonen dypt alvorlig. Dette partiets problem er ikke en enkeltmåling som viser et plutselig fall, Venstres problem er vedvarende målinger godt under pari. Siden partiet gikk i regjering for ett år siden, har partiet sjelden vært over sperregrensen på 4 prosent. Snittet for alle målinger i perioden januar til desember 2018 er på 3,8 prosent. At tallene viser en sterk fallende tendens det siste halvåret, forsterker krisa.

Venstres nestleder Terje Breivik mener partiet ikke har lykkes med å vise fra partiets politikk og gjennomslag i regjering. Når det butter imot i politikken, er det vanlig å forklare det som et kommunikasjonsproblem. Men er det ikke mer nærliggende å tro at Venstres potensielle velgere rett og slett ikke liker denne regjeringens politikk, og det faktum at det er basert på et samarbeid med Frp? Terje Breivik var jo selv blant dem som for ett år siden stemte mot at Venstre skulle gå i regjering.

Også statsminister Erna Solberg har måttet betale en pris for å virkeliggjøre drømmen sin om borgerlig samling. Selv om Høyre holder noenlunde stand på målingen, viser undersøkelsen i Dagbladet at andelen som er misfornøyd med henne som statsminister øker. 38 prosent synes fortsatt hun gjør en god jobb, men dette er et fall på hele 7 prosentpoeng siden desember.

Det er ikke en overraskende utvikling, med tanke på de midlene hun brukte for å påvirke KrFs retningsvalg, og dermed sikre sin egen makt. Solberg åpnet for å diskutere innstramminger i abortloven til tross for at hun utmerket godt visste at dette var - unnskyld uttrykket - dødfødt politikk i såvel eget parti og i Frp og Venstre. Noen kan ha oppfattet dette spillet som uttrykk for et maktbehov.

Dagbladets måling og stemningen forøvrig rundt den nye regjeringen tyder på at den starter med et betydelig handikap. Både statsministeren, KrF og Venstre satser på å blidgjøre velgerne gjennom godt politisk arbeid i regjeringen. De ulike partiene har fått sine gjennomslag i regjeringen. Disse skal settes ut i livet, og dermed bidra til at velgerne kommer tilbake, heter det.

For å si det sånn, det skal virkelig gå på skinner for at KrF og Venstre skal komme ajour, og klare sperregrensen ved neste valg. Er det sannsynlig, i en regjering med så store interne motsetninger som i denne?

Problemet er jo fort, at hvis det går på skinner for KrF eller Venstre, så kommer Frps dieselokomotiv i full fart i motsatt kjøreretning. Erna Solberg skal være en ekstremt god sporveksler, skal hun unngå at dette prosjektet ender med et brak.