En ulvethriller

På en kveldsmørk parkeringsplass i de dype skoger ligger en rykende, død ulv. Uniformerte tjenestemenn fra Statens Naturoppsyn laster ulven på et lasteplan, og setter kursen mot labben i Trondheim.

Når veistøvet har lagt seg, kommer noen ut av mørket og skraper opp blod fra snøen der ulven har ligget.

Fortellingen om den skandinaviske ulven har vært en solskinnshistorie om gjeninnvandring fra genetisk vill, nordisk ulv fra Finland. Regina Brajkovic kan ha skrevet om historien til thriller.

Nestlederen i Småbrukarlaget i Telemark ligner Erin Brockovich både i navnet og gavnet. Begge har gravd frem kildemateriale som forteller en annen historie enn den makta forteller.

Erin Brockovich påviste sammenheng mellom aktiviteten til storkonsernet PG&E og forurenset drikkevann og helseskader i småbyen Hinkley. Historien ble filmatisert i 2000, med Julia Roberts i hovedrollen.

Brockovich klarte å grave fram nok dokumentasjon til at hun fikk ut tidenes høyeste erstatningsbeløp fra forurenseren.

Brajkovic har fått gravd fram blod som viser at av sju skutte ulver i Norge var ingen i slekt med finske ulvetisper. Derimot er det slektskap med hunndyr både i Latvia og en dyrepark i Frankrike. Også i ulvesonen vil nok folk ha erstatning for det de mener er genetisk forurensning av lokal natur.

Småbrukerdetektivene i Telemark har ikke latt seg friste til å trekke luftige konklusjoner av labresultatene. Det holder å vise et Europa-kart, og spørre: Hvor troverdig er det at ulv trekker fra Frankrike via Tyskland, Baltikum, Russland og Finland?

Ikke at det forhindrer konspirasjonsteorier. Texas-vernerne i Rovviltets Røst spekulerer allerede i at Småbrukarlagets ulveprøver stammer fra Slovakia. Slik løshundjegere spekulerer i at staten har sluppet ut ulv fra biler i Trysil.

I 2016 bestilte Stortinget en utredning av ulvens genetiske opphav. Også Norskog og nå altså småbrukarlaget har gjort lignende bestillinger.

De foreløpige resultatene er en suppe. Miljødirektoratet har funnet at ulven kommer fra Finland og Sibir. Norskog-resultatene konkluderer ikke tydelig med hvor skandinavisk ulv kommer fra. Forskere ved Universitetet i Uppsala finner at skandinavisk ulv har finske aner på farsiden. Nå dukker det altså opp en fransk dyrepark-ulv på morsiden.

Miljømyndighetenes offisielle historie om ulvens opphav rokkes ikke av rykter om biler som slipper ut ulv i skogen. Labresultater fra Tyskland er en annen petriskål. Slike må tilbakevises med nye labresultater.

Også genetikk har grenser. Det er meget mulig at NTNU Vitenskapsmuseet, som har fått i oppdrag å finne Sannheten om norsk ulv, ikke klarer å finne annet enn sannsynligheter.

En thriller blir det uansett. Om noen år går vi kanskje på kino og ser "De franske ulvene" med Ane Dahl Torp i rollen som Regina Brajkovic.