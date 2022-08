Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det var EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen, som tidligere i sommer fikk tanken til å vandre til Elinor Ostrom, hun som fikk Nobelprisen i økonomi i 2009. Pussig nok. I forbindelse med en tale til EU-parlamentet 8. juni, erkjente presidenten at EU-regelverket for strømmarkedet ikke er optimalt. Hun snakket om en tilpasning til "moderne forhold".

Det var nye toner. Pipa fra EUs overvåkingsorgan for fri flyt av kraft, Acer, har en helt annen lyd. I april avviste Acer kontant at det var noe som skurret i EUs kraftregime: "Tvert imot har regelverket til en viss grad dempet virkningene av krisa", hevdet byrået i en rapport.

Regelverket for EUs energiunion ("energipakkene") er basert på at den til enhver tid dyreste kraftproduksjonen bestemmer veiledende pris, uavhengig av hva det faktisk koster å produsere strømmen.

Her hjemme taler ordførere fra Ap og Sp, fagforeningsfolk og andre, regjeringa imot. Fordi stortingsflertallet har hengitt seg til Acer-regimet, og arvesølvet flyter ut av landet når vi trenger det - og fører til skyhøye strømpriser.

Men Ursula von der Leyen vil altså ha tilpasning til "moderne forhold".

Vi kan selvsagt ikke trekke den slutningen at Ursula von der Leyen har mistet troen på markedet, men hun har nok fått høre hvem som betaler mest: Vanlige folk, og aller mest - de som har minst. Det har statsledere fra Spania, Portugal, Frankrike og andre medlemsland sørget for å informerere henne om. De som vil gjenvelges, og nå sliter med streiker og demonstrasjoner på grunn av høye gass- og strømpriser.

Koblingen til Elinor Ostrom? Den kommer.

Elinor Ostrom (1933-2012) var professor i statsvitenskap ved Indiana University i Bloomington i Indiana og ved Center for the Study of Institutional Diversity ved Arizona State University. Ostrom er internasjonalt anerkjent for sine undersøkelser av forvaltning av fellesressurser. Som med et samlebegrep kalles allmenninger.

I 2009 fikk altså Elinor Ostrom Nobelprisen i økonomi for sin "analyse av økonomisk styring, spesielt allmenningen".

Kort og grovt sagt: Ostrom fant at hverken staten eller markedet var gode nok til å ivareta menneskers felles ressurser. Så hva med "en tredje vei", hva med allmenningene - kunne de bidra til kunnskap om en bedre forvaltning av felles ressurser?

Ostrom etablerte en svær database over allmenninger rundt om i verden, forvaltet av vanlige folk, av bønder, fiskere og andre borgere. Allmenningene ble forvaltet godt. Jorda ble utnyttet og ikke liggende brakk, innsjøer ble ikke tømt for fisk - og felles brønner ble forvaltet slik at de ikke tørket ut, for eksempel. Ostrom og kollegaene hennes samlet inn over fem tusen eksempler på fungerende allmenninger, mange av dem hadde eksistert lenge (i flere århundrer).

Men! Og vi er ved poenget: Elinor Ostrom understreket at det mange eier sammen, naturligvis kan bli offer for grådighet og ulike interesser, men det er ikke uunngåelig.

Ikke uunngåelig. Med andre ord: Det kan være mulig å overvinne grådighet og interessemotsetninger. Der hadde kanskje Ostrom hatt konstruktive innspill til Leyens "mer moderne energimarked". Det vil si, dersom noenlunde rettferdig fordeling også regnes som moderne. Er det en urealistisk tanke med de markedskreftene som rår? Antakelig. Suppe på en spiker? Jada.

Men hvordan skal en løse samfunnsutfordringer som klimatrusselen og rettferdig fordeling av felles ressurser, uten å ta i bruk andre tankebaner - når markedet åpenbart ikke løser utfordringene?

Her hjemme er misnøyen med regjeringas forvaltning av fellesressursen vannkraft (allmenningen) fortsatt sterk, til tross for regjeringas nye strømtiltak.

"Det reelle spørsmålet er hvorfor det er greit at stat og kommuner tjener mange titalls milliarder kroner på å selge strømmen vår dyr til oss selv", skrev Nettavisens sjefredaktør Gunnar Stavrum tirsdag.

Også den som er langt mer vennligstilt til en omfattende offentlig sektor enn det Stavrum er, kan stille det spørsmålet. Ikke minst fordi velferdsstaten er tuftet på tillit. Og det mange nå mener er en urimelig forvaltning av allmenningen, tærer på tilliten.

I Norge er det lange tradisjoner for allmenninger. Hverken regjeinga eller andre trenger noen teoretisk utlegning av hva forvaltning av felles ressurser i en allmenning er.

Det er vanskelig å se for seg at vannkraft-allmenningen kan styres direkte av eierne (oss). Men de som har fått tillit til å styre den på våre vegne, kan nok trenge en påminnelse om at det er en allmenning de styrer. Slik det går fram av formålsparagrafen i vannfallrettighetsloven: "Landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten."