En trist dag for hele Norge

Tirsdag ettermiddag brakte Fri Fagbevegelse budskapet om at LO-leder Hans Christian Gabrielsen er død, 53 år gammel.

Gabrielsen døde mens han kjempet hardt for at norske arbeidstakere ikke skulle lide unødig under koronapandemien. Senest i helgen fremmet Gabrielsen LO-medlemmenes interesser overfor Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Alle som har møtt LO-leder Hans Christian Gabrielsen kan skrive under på den attesten en sorgtynget Støre ga ham tirsdag: "Hans Christian ble lyttet til, alle respekterte ham og hadde tillit til ham", sa Støre treffende.

Å være LO-leder er å forvalte landets aller viktigste tillitsverv, og ett av de mest krevende. Hans Christian Gabrielsen sto fremst i kampen for å bevare og styrke faglige rettigheter og en rettferdig lønn. Han hadde ikke NHO alene som motpart – men også de høyrekrefter som vil svekke velferdsstaten her til lands.

LO har over 970.000 medlemmer, fordelt på 25 forbund. Det sier seg selv at en av de viktigste oppgavene for en leder, er å holde LO samlet. Det klarte Gabrielsen fint, også da det røynet på. Som for eksempel da LO sa et klart nei til å avgi makt til Acer, mens ledelsen i Ap, der Gabrielsen satt i sentralstyret, sa et like klart ja.

Hans Christian Gabrielsen hadde mange personlige egenskaper som gjorde ham godt egnet til å være LO-leder. Støre beskriver også Gabrielsen som en venn han kunne støtte seg på. "Han var den fremste til å stille opp i tøffe tider, og de har vi hatt mange av i Ap. Et godt medmenneske", sa Støre.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier han snakket med Gabrielsen "seint og tidlig" for å spørre LO-lederen til råds, eller omvendt. "Hans Christian var en det også gikk an å lufte tvil med – for eksempel om industripolitikken", sa en tydelig preget Sp-leder tirsdag.

Da Gabrielsen ble LO-leder, var vi begeistret her i Nationen, og skrev "Hans-Christian Gabrielsen fra Fellesforbundet blir ny LO-leder. Han bør ønskes velkommen ut over LOs grenser – ute i distriktene, på jordene og langt inn i skogen".

Begeistringen bunnet blant annet i Gabrielsens sterke forsvar for å bevare og utvikle norsk skogindustri, som han kjente fra innsida. Gabrielsen jobba i sin tid på gølvet i Tofte Cellulose.

Hans Christian Gabrielsen likte vår varme anbefaling av ham på kommentarplass. Men ble også forlegen, og minnet kraftig om at "han ikke var valgt ennå, da". Gabrielsen var med andre ord også en jordnær og nøktern mann.

Respekten for Gabrielsens innsats som LO-leder har naturlig nok økt gjennom de årene han har bevist at jobb nummer én for ham var å ivareta medlemmenes interesser, og derigjennom den norske velferdsstaten. Og det har vel på flere kammers vært spekulert i om Gabrielsen en dag kunne bli leder i Ap.

Våre tanker går først til Hans Christian Gabrielsens familie. Sorgen over tapet av Gabrielsen er stor i LO, i Arbeiderpartiet, og i norsk politikk og samfunnsliv.