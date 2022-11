Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Acer-saken pågår i Borgarting lagmannsrett. Nei til EU reiste sak for domstolene da et simpelt flertall i Stortinget vedtok regelverket i EUs tredje energipakke, og samtidig avga suverenitet til Acer. Nei til EU mener det var i strid med Grunnloven å vedta suverenitetsavståelsen med simpelt flertall.

Acer er som kjent EUs kontrollorgan for energi, som skal påse at krafta flyter fritt i EUs energiunion. EU-reglene har forrang framfor nasjonalt regelverk. For eksempel vannfallrettighetslovens formålsparagraf at: "Landets vannkraftressurser tilhører og skal forvaltes til beste for allmennheten".

Suverenitetsavståelse innebærer overdragelse av makt til å treffe beslutninger med direkte virkning i Norge. Suverenitet og folkestyre er to sider av samme sak. Når Stortinget gir fra seg makt, svekkes også velgernes innflytelse over egne kår (for eksempel strømprisen). Folkestyret svekkes.

Derfor hindrer den norske konstitusjonen (Grunnloven) Stortinget fra å avgi suverenitet til en internasjonal organisasjon Norge ikke er medlem av (paragraf 115). Norge er ikke medlem av EU, og langt mindre av Acer.

Dersom Stortinget skal avgi suverenitet "på et saklig begrenset område" til en organisasjon som Norge er medlem av, krever Grunnloven tre fjerdedels flertall. Et slikt flertall for å avgi suverenitet/råderett til Acer, finnes ikke i Stortinget per i dag.

Så hvordan kunne Stortinget likevel avgi suverenitet til EU og Acer? Rent teknisk/taktisk så var metoden å stemple suverenitetsavgivelsen som "lite inngripende". Opprøret i Aps rekker ble stilnet med løfter om at det slett ikke handlet om avgivelse av suverenitet.

Begrepet "lite inngripende" finnes ikke i Grunnloven, og er en ulovfestet konstruksjon. Likevel brukes begrepet som dekke for å legge Grunnlovens paragraf 26 til grunn for stortingsbehandling. Paragraf 26 handler om regjeringas fullmakter, nevner ikke avgivelse av suverenitet og innebærer vedtak med simpelt flertall.

Gang på gang har stortingsflertallet gitt fra seg suverenitet på denne måten. Høyesterett har i en betenkning til Stortinget av 26. mars 2021 kommet til at stortingsflertallet har gitt fra seg suverenitet hele 19 ganger med denne metoden.

Terskelen for "lite inngripende" er aldri prøvd tidligere. Men Høyesterett har sagt at det må være grenser for bruk/misbruk av denne konstruksjonen.

I "Betenkningen til Stortinget i medhold av Grunnlovens paragraf 83", skriver Høyesterett "Gjennom stadige myndighetsoverføringer som hver for seg anses som "lite inngripende", kan man til slutt stå overfor en myndighetsoverføring som, om den var blitt presentert under ett, ville ha krevd kvalifisert flertall (...) Høyesterett antar at det må gå en slik grense også ved trinnvise myndighetsoverføringer."

Høyesterett slår altså fast at det finnes ei grense for hvor mange, og hvor store, "hugg" av norsk suverenitet stortingsflertallet kan foreta uten at det er i åpenbar strid med Grunnloven. Og at det finnes ei grense for trinnvise myndighetsoverføringer, slik som Acer-vedtaket innebærer:

EUs fjerde energipakke har lenge ligget i skuffen i det norske Olje- og energidepartementet. Den innebærer blant annet at Acer styrkes. Dersom pakka hadde blitt vedtatt, ville altså enda mer råderett vært overført til Acer/EU.

Høyesterett peker selvsagt på at det må være strengere krav når suverenitet avgis til en organisasjon som Norge ikke er medlem av: "Som nevnt (..) kommer spørsmålet i en særstilling dersom myndigheten overføres til en organisasjon der Norge ikke er medlem. Rammene for å anse myndighetsoverføringen for lite inngripende vil da være snevrere enn dersom tilsvarende myndighet var blitt overført til en organisasjon der Norge var medlem." (Side 22.)

Siden Acer-saken var oppe i tingretten, er suverenitetsoverføringen til Acer flombelyst.

I august satte Sørvest-Norge ny strømprisrekord, med nær 6 kroner per kilowattime. Og nivåene i vannmagasinene var farevekkende lave. Acers forlengede arm i Norge, RME, ga klar beskjed om at vannkraft-eksporten ikke kunne reguleres ut fra hensynet til en anstendig pris for vanlige folk i Norge. Og energiministeren måtte spørre RME/Acer om aller nådigst å få regulere eksporten ut fra hensynet til forsyningssikkerheten her til lands.

Mye tyder altså på at Nei til EU har rett i sin påstand om at Acer-vedtaket i Stortinget var i strid med Grunnloven. Samtidig som Høyesteretts tidligere vurderinger av "lite inngripende"-konstruksjonen tyder på at organisasjonen kan nå fram med sin sak, om ikke i Borgarting – så i Høyesterett.