En revolusjonær i grønt

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Den som så Debatten på NRK tirsdag kveld, så en mann fra grasrota som tok hovedrollen på programleder Fredrik Solvangs scenegulv. Med overbevisende tilstedeværelse og kraft, med talegaver og med argumenter som det er svært vanskelig å slå tilbake.

Hvis noen lurte på hvorfor vi har fått #Bondeopprør21, fikk de det tegnet og forklart av Ola Lie Berthling, godt hjulpet av bøndene Renate Ottersen, Tor Jacob Solberg og Aasmund Nordstoga:

"Hvis vi bønder hadde tjent så godt som tala viser, trur du virkelig to bruk hadde lagt ned hver dag?" spurte Berthling retorisk. KrFs stortingspolitiker Steinar Reiten ble bare stående og nikke.

Ottersen jobber mellom 60 og 100 timer i uka – og blir minstepensjonist. Solberg driver 11 gårder (!) og produserer 500.000 kartonger med mjølk, til ei timelønn på 125 kroner.

Sammen med Arne Manger, Sven Martin Håland og Hans Jørgen Boye har Berthling og Solberg, som initiativtakere til opprøret, truffet ei nerve. Hardt. De har vekket opp egne bondekolleger og støttespillere over hele landet, og skaper både dytt i ryggen og potensielt sprengstoff for egne bondeorganisasjoner.

For revolusjoner kan verken bestilles eller avblåses, og sjelden styres. De kommer nettopp nedenfra, som en ulmende vulkan velter ustoppelig ut når den først gjør utbrudd. Berthling hylles som en helt når han sier at bøndene og faglagene altfor lenge har stått med lua i handa og akseptert dårlige jordbruksavtaler, at de burde satt ned foten for lenge siden.

Da Marianne Dolpen på Facebook beskrev Berthling som "en superhelt" hun aldri har sett maken til, fikk hun nærmere 400 likerklikk på en drøy halvtime. Bondelagets Lars Petter Bartnes sto i studio overfor en hærfører som mobiliserer massene og omtales som "den nye bondelagslederen".

Klarer de organiserte lederne å forvalte, respondere på og følge opp disse uorganiserte kreftene og kravene på en tillitvekkende måte for sine medlemmer? En torpedo under arken er potensielt både splittende og ødeleggende.

Som et minimum for å beholde tillit og samling i bunnen må de sørge for at prinsippene for beregningsgrunnlag og retningslinjer stemme over ens med virkeligheten.

Aksjoner og markeringer fra bønder blir veldig ofte avfeid med "sutring". Den grønne revolusjonen som #Bondeopprøret står for, med overbevisende anekdotiske og reelle bevis, er mye vanskeligere å overhøre og overse.

Det er åpenbart en vanskelig situasjon for faglagene. Det er også vanskelig for de politiske partiene på veg inn i valgkampen. Heller ikke mediene kan overse det – tirsdagens Debatten var det tredje mest sette tv-programmet i Norge den dagen. Det vitner om at opprøret også når fram til oss forbrukere, fordi det angår oss.

Det handler ikke bare om småbønder som spises opp av strukturrasjonaliseringa, de som sliter med å legge om fra båsfjøs til lausdrift. Det avgjørende er at vel så mye står på spill for dem som har gjort akkurat det statens politikk har lagt opp til, og som Erna Solbergs regjering har satt kraftig trykk på: Å drive stort.

De har tilpasset seg, bygd om, investert og utvidet, tatt opp lån og overtatt naboens bruk. Likevel bærer det seg ikke økonomisk. Bønder har heller ikke mer enn 24 timer i døgnet. Og de kan altså ikke leve av den inntekten gardsdrifta gir. Norsk mat blir produsert på dugnad.

Berthlings utstråling og energi er et ærlig bevis på at frustrasjonen renner over. Det gir gjenklang fordi han sjøl så godt kjenner hvor skoen trykker. Politiker, bondelagsleder og programleder ble stående som statister på scenegulvet.

#Bondeopprør21 er slett ikke over. Som en av støttespillerne skrev på Facebook: "Eg såg debatten, den var så god at eg såg den ein gong til".