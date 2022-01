Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Før jul deltok jeg i en liten Twitter-spekulasjonsrunde om ulvejakta, med et par eks-statsråder og journalister. Hvor sent innunder jul ville Ap/Sp-regjeringen slippe ulvejaktkvotene i år?

Jaktkvotene på ulv ble til et adventsrituale under Erna Solbergs regjering, nesten like forutsigbart som de fire søndagene og Lucia-feiringen.

– Dragkampen bruker å vare omtrent til 22./23. desember, twitret eks-landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) 17. desember. Og fikk rett. Kvotene ble presentert sent 22. desember. VG omtalte jaktvedtaket for i alt fire flokker klokken 21.37.

Senterpartiet i regjering var ikke nok til å få fortgang i en politisert forvaltningsprosess som ødelegger for god forvaltning. Tingretten stoppet ulvejakten 29. desember i år. Knapt tre dager før jaktstart.

Det er ikke fordi jaktkvotevedtaket er ugyldig.

" … saksøkerne (har) strengt tatt ikke overbevist retten om at det er grunn til å mene at departementets vedtak 22. desember 2021 er ugyldig", heter det i rettens kjennelse.

Tingretten stoppet jakta likevel, med en unntaksbestemmelse og følgende argument: "Felling av ulv representerer rettsstridig inngrep i artsmangfoldet som ikke uten videre enkelt lar seg reparere i ettertid".

Her er tingrettsdommeren på synsern – også her av mangel på kunnskap om for eksempel at forskningen har belagt at en stor andel av ulvene som skytes i Norge, kommer fra Sverige. Reparasjonen som ikke kommer gjennom yngling i gjenlevende revir i Norge, kommer over kjølen.

Miljødirektoratet vurderer at jaktkvotene sannsynligvis vil bidra til å nå bestandsmålet for ulv, og ikke truer ulvens overlevelse. Vurderingen står på side 21 (av 41) i vedtaket som tingretten har stanset. Det er å formode at tingrettsdommeren iallfall hadde tid til å lese så langt.

Hastverket kunne vært unngått. Forvaltningen starter arbeidet med kvotene etter sommeren. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) ble kjent med årets jaktvedtak fra rovviltnemndene 8. oktober, og fikk saken på sitt bord 15. november.

Må forvaltningen bruke nær fem måneder på produsere et endelig vedtak om verdens mest gjennomdokumenterte og -regulerte ulvestamme? Er det ikke nok med fire måneder, slik at rettssystemet iallfall kan få en normal arbeidsuke før jul på å vurdere det endelige vedtaket?

Departementale twitrere forklarer tidsbruken med at departementet må gjøre kompliserte juridiske avveininger basert på sist oppdaterte ulvetall, for å fatte et mest mulig solid vedtak.

I tidligere sesonger har vedtakene fått kritikk for å behandle spørsmålene om skadepotensial og allmenne hensyn for overfladisk. I år er spørsmålet mer utfyllende behandlet, uten at det hjelper.

"Fjellreven lever, ulven dør", skriver Naturvernforbundets Arnodd Håpnes her i avisen – om to skandinaviske bestander som begge er voksende og teller ca. 500 individer. Aktivister med et slikt forhold til virkeligheten vil aldri lese et vedtak om en høy jaktkvote som er så godt at de tenker "nei, dette var søren meg solid. Vi dropper protesten."

Og kompleksiteten og skjønnsparagrafene i regelverket storting og regjering har vedtatt, vil aldri produsere jaktvedtak som er så grundige og klare at norsk rett kan fyre av en endelig avgjørelse på et par romjulsdager.

Som eks-statsråd Jon Georg Dale twitrer: " … nettopp fordi vedtaka har mindre openbare svakheiter er det grunnlag for meir finmaska juridiske vurderingar … Det tek ofte tid."

Det er ikke bare byråkratene som må bruke tid på ulvejakta. I ukevis har hundrevis av jegere vært ute og brøytet skogsbilveier og sporet ulv. Forvaltningsjobben de gjør på vegne av staten starter lenge før jaktstart 1. januar. Per i dag er mye av dette arbeidet bortkastet, og det blir mer bortkastet for hver dag som går.

Staten vil be om at tingretten avholder muntlige forhandlinger i god tid før utløpet av fellingsperioden 15. februar, sier klima- og miljøminister Eide. Ellers vil forvaltningen av ulv være satt ut av spill.

Det hadde vært gunstig om Eide også tok en forhandling med egen fagstab i god tid før august. Da starter nemlig sekretariatene for rovviltnemndene arbeidet med neste vinters jaktkvoter.

Så lenge Stortinget eller regjeringen ikke vil endre et regelverk som årvisst produserer rettslig omkamp om jaktkvotene, må Eide sørge for at ulvejaktvedtakene fremskyndes.

Både jegere og domstoler fortjener ryddige arbeidsforhold, både i desember og januar.