Tanken slo meg, i bilen på vei til kontoret i Trondheim i går: Hva om vi isolerte dalføret?

Det går tre fylkesveier inn til Neadalen sørøst i Trøndelag. Siden mars er ingen smittet i dalføret. En håndfull av de 5000 sjelene i området har fått påvist virus - men samtlige har fått smitten på reise, og har gått i karantene ved hjemreise. Ingen er smittet i dalførets skoler og sykehjem, butikker og idrettshaller.

Nå er skolene pålagt delvis nedstengning likevel, med økt hjemmeundervisning og mindre grupper på skolen. I november mente utdanningsminister Guri Melby det var unødvendig å stenge skoler utenom risikoområder. Nå delstenger hun alle skoler i landet.

– Logikken vår følger smittetallene, sier Melby til NRK. Hun sier selv at få blir smittet på skoler. Logikken i å delstenge skoler på steder der smittetallene er null, er ikke veldig klar. Men den er veldig nasjonal.

Det som er klart, er at Melbys løsning vil spre ensomhet, isolasjon, sosiale problemer hos sårbare barn og unge.

Noen steder er skolestengning en svært god idé. Hitra har mest smitte i landet, målt per innbygger. Nær hver femtiende hitterværing har testet positivt, melder NRK. Et enstemmig kommunestyre vedtok før jul å holde alle skoler helt stengt fra nyttår.

Det har ikke kommunen lov til. Statsforvalteren har varslet ordfører Ole Haugen om at Helsedirektoratet må godkjenne skolestengning.

– Hitra har håndtert den krevende situasjonen godt, men de må følge spilleregler, sier velferdsdirektør Erik Stene hos Statsforvalteren. For hvordan skulle det bli her i landet, dersom kommunene prioriterer godt lokalt smittevern foran papirarbeid og regelrytteri?

Det bor 60 eldre, sårbare innbyggere på Hitra helsetun, midt i sentrum av kommunen med høyest smittefrekvens. Denne uken får kommunen vaksine til 24 av beboerne. Ordførerens bønn om ekstra vaksiner er ikke hørt.

Samtidig har staten kjørt en liten vaksine-pappeske de 27 milene fra Trondheim til kommunesenteret i Namsskogan. I esken er det plass til 81 glass med vaksine. 80 av plassene var tomme: Namsskogan har fått ett glass vaksine. Kommunen har hatt null smittetilfeller.

Annonse

Vaksine- og virusforsker Gunnveig Grødeland ved Universitetet i Oslo vil prioritere vaksinene for pressområder, altså områder med mange mennesker der viruset er vanskelig å kontrollere. Altså Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim.

Les også: Prioriter Oslo for vaksine

Til NRK sier hun at enkelte mindre kommuner med mye gjennomtrekk av folk også bør prioriteres. Havbrukskommuner som Hitra har stort innslag av utenlandsk arbeidskraft.

Det kan være vanskelig å tro etter 59 pressekonferanser med helseminister Bent Høie, men smittevernarbeidet i Norge er egentlig kommunalt. Det har vært en suksessfaktor for landet, skriver 59 kommuneleger i et innlegg på NRK.no.

"Den kommunale helsetjenesten kan håndtere lokale utbrudd med presisjon", skriver de. For eksempel kan den raskt stenge ned skoler.

Det blir ikke presisjon av at staten tvinger skoler i smittefrie områder til å delstenge, og samtidig nekter skoler i smitteherjede områder å stenge. Når alle kommuner får forholdsmessig like mange vaksiner, smitte eller ei, er det nøyaktig det motsatte av presisjon. Det er smittekirurgi med ostehøvel.

"Når alle kommuner får forholdsmessig like mange vaksiner, er det nøyaktig det motsatte av presisjon. Det er smittekirurgi med ostehøvel."

I USA møtes folk nå for å klemme hverandre og utveksle koronavirus, mens de roper "mass spreader event" i kor. De gir faen i statens smittevernråd. Det kan vi også gjøre.

Som de norske kommunelegene skriver, er befolkningens tillit til myndighetene viktig for å lykkes med felles innsats mot pandemien. Hvis du og jeg slutter å følge rådene om å holde avstand, sprite hendene og isolere oss sosialt, hjelper det ikke hvor enn myndighetene stenger skoler og sender vaksiner.

Vaksiner kan forebygge både fysisk og mental skade. Et tusentall innbyggere i Gjerdrum bor nå på hotell, etter at husene deres er tatt eller truet av kvikkleireskredet i kommunesenteret. Det første koronatilfellet er allerede påvist blant dem.

Kommunen slapp å be om helikopterstøtte, brann- og redningsmannskaper og besøk fra statsminister og konge. Hva med koronavaksiner til stakkarene som sitter tett på hotell, med hus og hjem duvende på raskanten, og frykt for smitte i tillegg? Det må kommunen be om sjøl, gitt. Så skal de få. Kanskje.

Min kjenning i Heimevernet sa nei til å bemanne væpnet veisperring over Selbuskogen for å isolere dalføret vårt. Det er nok best. Like viktig er det at staten slutter å bekjempe koronaviruset med å skyte med hagle på norgeskartet.