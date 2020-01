Erna Solberg har styrt landet i over seks år, i skiftende konstellasjoner. De første årene sammen med Frp, men med en forpliktende samarbeidsavtale med KrF og Venstre. Senere sluttet først Venstre seg til regjeringen, deretter KrF.

I løpet av disse årene har de ulike regjeringene Solberg gjennomført en lang rekke beslutninger og reformer. De fleste av dem fattet i en eller annen form for felles forståelse mellom de fire borgerlige partiene.

Så sprakk det hele, som vi vet. Frp gikk ut av regjering med brask og bram.

En hovedbegrunnelse for Frp var at flertallsregjeringens mange kompromisser var grå og konturløse. Frp var ikke til å kjenne igjen for velgerne. Partileder Siv Jensen gjorde det samtidig klart at den gamle regjeringens hovedkompromiss, selve regjeringsplattformen, ikke lenger er førende for Frp. Nå er det partiprogrammet som gjelder.

"Hvis en beslutning er dårlig, må det være mulig å gjøre om på den."

Det har åpnet hele det politiske feltet. På den ene siden leter Frp etter saker som gir partiet mer av det partiet så sårt har savnet: Flere blanke seire. På den andre siden jakter de andre opposisjonspartiene alle muligheter for å danne nye flertall som kan gi disse partiene større politisk gjennomslag.

I sum innebærer denne situasjonen nye muligheter for opposisjonen. Det gjelder ikke bare for nye politiske vedtak, men også for de vedtakene regjeringen allerede har fattet. Med dyktig manøvrering kan opposisjonen omstøte en del av de beslutningene som Frp stilte seg bak i regjering, men som partiet ikke lenger finner grunn til å støtte.

Samtidig skaper situasjonen nye muligheter for de gjenværende regjeringspartiene også. De har nå mulighet til å søke kompromisser med de andre opposisjonspartiene på områder der Frp faktisk fikk gjennomslag i regjeringsplattformen.

Kort sagt, det er duket for omkamp i norsk politikk.

Omkamp er ofte et litt negativt ladet begrep. Vi forbinder det med noen som har kjempet og tapt, men som ikke er villig til å erkjenne nederlaget. Vi har gjerne større sympati med dem som tar nederlaget med fatning, legger det bak seg, og går videre.

I den politiske sjargongen de siste årene har begrepet blitt brukt som et angrepsvåpen. Særlig Senterpartiet, men også Arbeiderpartiet, har blitt stemplet som tilbakeskuende og bakstreverske de gangene disse partiene har varslet at de ønsker å reversere beslutninger regjeringen har tatt – slik som for eksempel tvangssammenslåingen av Troms og Finnmark og av fylkene som utgjør Viken.

En annen innvending mot omkamp er av mer praktisk art. Å reversere en beslutning, for eksempel en fylkessammenslåing, koster både tid og ressurser. Og skaper ny usikkerhet blant ansatte som allerede har tatt belastningene med å planlegge og organisere de nye regionene.

Det er en fornuftig innvending. En bør ikke ta omkamp for omkampens egen skyld.

Likevel kan vi ikke avvise omkamp som et legitimt politisk middel. En omkamp kan være en kamp for det en tror på, for noe en mener vil gagne samfunnet. Hvis en beslutning er dårlig, må det være mulig å gjøre om på den. Revers er også en del av den politiske girkassa.

Risikoen for omkamp er omvendt proporsjonal med vedtakets politiske legitimitet. Regionreformen var, for å holde oss til dette eksempelet, et skjørt kompromiss mellom partier med ulik motivasjon. Høyre og Frp ville strengt tatt kvitte seg med fylkeskommunen som folkevalgt forvaltningsnivå. Venstre og KrF gikk inn i forhandlingene med mål om å beholde det.

Resultatet ble et dårlig kompromiss. Antakelig var antallet regioner mer styrende for utfallet enn hva som er forvaltningsmessig fornuftig. Det er vanskelig å se de faglige argumentene for en del av sammenslåingene. Til alt overmål neglisjerte man den sterke lokale motstanden mot sammenslåingen, særlig i Finnmark og i Viken-fylkene.

Vedtak uten faglig støtte og med svak politisk forankring står naturlig nok lagelig til hogg når den politiske situasjonen endrer seg. Solbergs regjeringer har vært en kompromissmaskin der ideologi og regelrett politisk hestehandel ble lagt til grunn for flere av beslutningene.

Heller enn å raljere mot reverseringsforkjemperne i tiden som kommer, bør regjeringspartiene koste på seg å skue tilbake på vedtakene de har fattet. Mye av forklaringen på omkampene ligger der.