En nødvendig flukt med en falk

Tirsdag før påske fikk vi noe mer rom rundt oss. Samme kveld, og dagen etter, ble veggene av koronavirus og koronasnakk mer klaustrofobiske igjen, Jonas varslet Erna om at 2021 blir et koronavalgår.

Kan vi få en ørliten pause, litt luft og blå himmel, først? Før valgkampen legger seg over den nasjonale korona-dugnaden og blir bablende. Kan vi ta en liten fritidsreise på ryggen av en falk?

Ja, vi vet at "unødvendige fritidsreiser" er forbudt. Men hva vet vel en helsedirektør, en Høyre-statsråd eller en Ap-leder om hva som er helt nødvendige reiser for oss andre? Ingen kan kjenne andre på seg selv. Vi er forskjellige med helt forskjellige liv. Bare tenk på Janet Frame. Og hva er "fritidsreiser"? Er tjenestereiser mindre smittefarlige, eller nødvendigvis viktigere?

Falken tilhører ridder Federico i Firenze, en staselig kar som er veldig glad i falken sin. Mens han elsker den fortryllende donna Giovanna av hele sitt bankende hjerte. Giovanna er både gift og edel, så Federico sliter – mens formuen krymper. Det kostet flesk å arrangere svære fester og ridderturneringer i årevis på 1300-tallet, men alt for å imponere Giovanna. Men hun var jo edel og dermed trofast mot sin ektemann. Til slutt hadde Federico bare en liten gård på bygda igjen, og den kjære, flotte falken som det ikke fantes maken til i hele verden.

Fra falkens rygg kunne vi en forsommerdag ha sett donnaen og hennes lille sønn flytte inn på Federicos naboeiendom. Giovanna var blitt enke. Den farløse sønnen ble raskt venn med ridderen og fulgte ham stadig på jakt. Sønnen ble sterkt knyttet til falken.

Så blir donna Giovannas eneste sønn alvorlig syk. Moren vil gjøre alt for ham og spør hva han ønsker seg. Den lille gutten erkjente at det eneste han ønsket, var ridderens falk. Moren tok med seg en venninne til ridder Federico, som ble henrykt og lykkelig over besøket, og straks inviterte damene på middag. De takket ja.

De spiste en nydelig middag. Etterpå våget donna Giovanna å framføre sitt ærend. Hun ber Federico inderlig om å skjenke henne sin kjære falk og redde hennes barns liv og vinne hennes evige takknemlighet. Ridder Federico lider grusomt.

I sin fattigdom hadde ikke ridderen sett annen råd enn å ofre sin gode og fete falk for å kunne servere en så edel kvinne et riktig godt måltid. Donnaen er utrøstelig, helt til beundringen for Federico begynner å stige i henne – ikke engang den bitreste nød hadde svekket hans edelmodighet! De to edle forenes. Sønnen og falken er døde.

Denne historien ble fortalt da sju livlige kvinner og tre høviske menn etter en nødvendig fritidsreise var kommet fram til hytta – som var et slott med herlige hager, mat og vin. De flyktet fra Firenze da en viruspandemi, her til lands kalt Svartedauen, herjet byen i 1348.

Alle ti måtte fortelle en ny historie hver dag. Etter ti dager hadde de fortalt hundre historier, ifølge forfatteren Giovanni Boccaccio. Han skrev ned historiene i "Dekameronen" (Tidagersverket), trolig i tida 1348 til 1353. Litteraturvitere ble senere enige om at Boccaccios historier var verdens første skjønnlitterære noveller. Ordet novelle kommer fra italiensk og betyr nyhet. Før Bocaccio var novellen en prosatekst (som essay eller artikkel).

Giovanni Boccaccio (1313–1375) var en av renessansens tre ruvende toskanere. De to andre var Franscesco Petrarca og Dante Alighieri – kjent for storverket "Den guddommelige komedie". Dekameronen kalles "Den menneskelige komedie". Ikke minst fordi den er så frekk. Boccaccio skildrer humørfylte kvinner av kjøtt og blod, som ler like godt av vovede fortellinger som mennene. "Disse novellene er så menn ingen lesning for ungdom!", skriver en forlegen Carl Gustav Grimberg (1875-1941), svensk historiker og kommentator, og viser til at noen mener Dekameronen speiler tidas, altså renessansens, "moralske forfall".

Etter en reise fra virusbekymring og koronasnakk til et slags slott i dag, ei hytte for eksempel – så ville min første historie, ikke novelle, ha handlet om den prisbelønte forfatteren Janet Frame. Hun var fra New Zealand og døde i 2004. Omtrent slik fikk jeg historien fortalt av forsker og forfatter Nils Christie i et radiostudio i 2009, i forbindelse med utgivelsen av boka "Små ord for store spørsmål":

Janet Frame hadde ikke så mye hud mellom seg og verden, og kom på galehus. Der ville de lobotomere henne. Men dagen før det skulle skje, fikk hun en litterær pris, og så ville de ikke lobotomere likevel.

Den historien sparte jeg på, sammen med en annen Janet Frame-historie: Da hun kom ut av galehuset, fikk hun låne en hytte ved siden av en annen forfatter, som jevnlig inviterte henne på frokost. Til gjengjeld småpratet Janet så hyggelig hun bare kunne under frokosten. Før det hadde gått ei uke, sa naboen: "Du babler når vi spiser frokost". Janet stoppet med småpratingen.

Etter noen dager med konsentrert skriving, skjønte Janet betydningen av fravær av babling: For å kunne beholde sin indre verdens kraft, måte den passes, røktes og fornyes. Slik forblir den der, også om natten, "som et dyr som venter på å komme inn", skriver Frame. Den indre verdenens kraft voktes av taushet. Selvets kraft næres av ro.

Så rekk opp hånda den som vil påta seg å definere når en reise er nødvendig. Husk at den tykkeste hud kun gir fire millimeters beskyttelse mellom mennesket og verden.