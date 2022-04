Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det er ikke noe nytt at godt voksne toppolitikere har hatt seksuelle forhold med svært unge mennesker. Det er heller ikke noe nytt at samme politikere sliter med å se at de har misbrukt posisjon og tillitsverv. Eller at de ikke forstår hvor ynkelige de gjør seg gjennom å stå på TV og pukke på detaljer omkring terskelen i en damegarderobe.

Det nye i saken rundt Odd Roger Enoksens (Sp) helt nødvendige avgang, er den tydelige ordbruken til sjefen i etterkant. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå at han allerede fredag fortalte sin daværende statsråd at han manglet sjefens tillit.

Det skjer rimeligvis stadig vekk, når statsråder må gå. Men i ettertid bruker statsministre å nøye seg med å ytre forståelse for statsrådens avgang og ta den til etterretning. Her sier Støre rett ut hvem det var som bestemte at Enoksen måtte ut: Det var sjefen. Enoksens avskjedssøknad var ikke frivillig. Den kom fordi alternativet var å bli sparket.

Støre sier at forholdet til den 18 år gamle kvinnen "burde vært delt" i samtalene før statsrådsbeskikkelsen i oktober. Det er også en klar beskjed til Senterpartiet og partisekretær Knut M. Olsen.

Olsen kjente ikke til affæren med 18-åringen. Men han kjente godt til at tidligere Sp-politiker Hilde Lengali hadde varslet partiet om to seksuelt ladede episoder med Enoksen. Olsen la vekk varselet fordi Enoksen da var ute av politikken. Han tok det ikke fram igjen og delte det med Jonas Gahr Støre da Enoksen var på vei tilbake til topps i rikspolitikken.

Les også: Verken Støre og Vedum fikk beskjed om varsel før Enoksen ble statsråd

Hvem blir ny forsvarsminister? Kommentatorer og politikere har allerede vært ute og pekt på Liv Signe Navarsete - også en tidligere Sp-partileder med omfattende forsvarspolitisk erfaring. Det står altså ikke på kvalifikasjonene.

Men Navarsete må isåfall sitte ved kongens bord og i Støres kollegium, sammen med nestleder Ola Borten Moe. Navarsete fikk i 2016 en tekstmelding med grovt seksuelt innhold, sendt fra et festlig Sp-lag der Borten Moe var med. Det er ikke avslørt hvem som faktisk sendte meldingen.

Det kan skape innledningsvis spenning og ubehag ved Kongens bord dersom Ola Borten Moe, som sier han ikke hadde noe med sending av SMS-en å gjøre, må dele plass med sin tidligere politiske motstander og partileder. Men hvis Navarsete tåler dette ubehaget, må både Borten Moe og resten av forsamlingen kunne gjøre det.

Den som er seksuelt trakassert må kunne tilbys politisk makt. Å la metoo tale mot metoo-ofre er ikke gangbart i 2022.