En naturlig oppdatering

Den gamle og kjente merkevaren Joika skal oppgraderes. Den karakteristiske samegutten på pakningene, såvel som navnet, har skapt debatt i samiske miljøer som betakker seg for å få det samiske redusert til etnisk salgsfremmer.

Nå går Nortura et skritt videre, og varsler at både navn og innpakning skal endres.

Den samiske gutten på pappboksen skal ut først, navnet skal endres etterhvert, sier merkevaredirektør i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs.

Den opprinnelige Joika-designet, utformet av den prisbelønnede designeren Knut Yran, har vist seg å være slitesterkt og effektivt for merkevaren Joika. Imidlertid har de kulturelle referansene som er innbakt i designet, endret seg.

Bare i år har vi, gjennom debatten rundt dødelig politivold mot afroamerikanere i USA, tatt nye skritt i prosessen med å forstå strukturell rasisme. Det er av det gode.

Det aktualiserer samtidig hvordan vi ser på "morsomme" og "søte" karikaturer av minoriteter.

Diplom-Is har siden 1936 solgt sin is ved hjelp av figuren "Eskimonika". Inuit-jenta skulle symbolisere is og ild, kulde mot varme.

Som sosialantropolog Cecilie Salinas sa til Klassekampen i mai: Tegninger av samer eller inuitter kan skape positive assosiasjoner, men det skjer på feil bakgrunn og på en overflatisk måte.

Istedenfor å gi sine produkter en genuin kulturell forankring har produsentene profitert på en fantasi om de eksotiske andre, sier Salinas.

Hverken Joika-kaker eller fløte-is har noen ting med samisk eller inuittisk kulturarv å gjøre. Grønlands urbefolkning har tradisjonelt hatt et kjøttbasert kosthold uten innslag av melkeprodukter som fløte-is.

I 2004 mistet Joika-kaker retten til å kalle seg reinsdyrkaker, etter at Arne Nilsen Anthi her i avisen påpekte at produktet da inneholdt bare 10,5 prosent tamrein. Kakene produseres nå på Jæren, vel så langt fra samisk reinbeiteland som det er mulig å komme her i landet.

Når Joika-navnet nå skal bort, har Nortura en gyllen anledning: Gjennom å øke innholdet av tamrein i bollene kan Nortura begynne å selge "reinsdyrkaker" igjen. Det vil også styrke samisk reindrift.

Utviklingen i produktdesign har ikke med krenkelseshysteri, men med kulturell forståelse å gjøre. Det er mulig å revurdere - og redesigne - merkevarer som Mokkabønner, Black Boy og Sorte Mand uten dermed å være hysterisk.

Det kan til og med være bra for businessen.