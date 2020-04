Fredag ble langtidsplanen for Forsvaret 2021–2024 presentert. Selv om det kommer mer personell og mer penger til Forsvaret, har ikke regjeringen tilsynelatende lagt avgjørende vekt på anbefalingene til forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Det er utfordrende å legge fram langtidsplan under en pandemi som koster menneskeliv og rammer økonomien i land etter land hardt. I USA framstår president Donald Trump som en parodi, og ikke minst en noe ustabil aktør i den globale verden når han under en pandemi velger å kutte støtten til det globale arbeidet mot koronaviruset med kuttet til Verdens helseorganisasjon.

Spørsmålet ekspertene stille seg, er om vi nå ser antydninger til at flere og flere land, også innenfor Nato, vil føre en mer proteksjonistisk politikk. Norge lener seg tungt til medlemskapet i Nato, og vi har en strategisk posisjon mellom øst og vest med vår lange kystlinje.

Som det langstrakte landet Norge er, trenger vi at Forsvaret er rustet både til vanns, til lands, i lufta og i cyberspace med. Russlands tilstedeværelse i havområdene i nord, Kinas stormaktsrivalisering med USA og Russland, økte cyberangrep og nye terrormål er blant det som gjør at Norge og våre allierte, ifølge regjeringen, står overfor et mer alvorlig trusselbilde enn i 2016, da en forrige langtidsplanen ble presentert.

Spørsmålet er da om langtidsplanen svarer på utfordringene Forsvaret vil stå overfor de neste årene. Forsvarssjef Bruun-Hanssen mener nei. Han ønsket seg både mer penger og mer personell da han i fjor høst la fram sine anbefalinger. Regjeringen legger opp til å bruke 16,5 milliarder kroner mer på Forsvaret fram mot 2028. Antall årsverk skal økes med 2500 og antall vernepliktige med 3800. Til NTB sier Bruun-Hanssen at harde prioriteringer må gjøres når det ikke kommer nok penger. Mest bekymret er han for at det ikke er satt av penger til langtrekkende missiler.

At en forsvarssjef mener det er for lite penger til forsvaret, ligger nesten i stillingens natur. Mye har dessuten skjedd siden Bruun-Hanssen kom med sine råd i høst. Korona-krisen kommer til å koste oss dyrt, og med mer usikre økonomiske tider de neste årene, må også forsvarsbudsjettet balanseres mot det som er mulig å få til.

Målsettingen om å bruke to prosent av BNP på forsvaret kan også komme til å bli oppfylt alt til neste år, ifølge forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, siden BNP blir mindre som følge av koronakrisen. Det betyr ikke at forsvaret av Norge er godt nok. Å legge seg under den laveste anbefalingen fra forsvarssjefen, slik regjeringen har gjort, er heller ikke nok for å styrke Forsvaret. Her blir det bakkekamp i Stortinget.