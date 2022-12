Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det begynner å haste for Terje Lien Aasland. Kraftmangelen har rykket fram til 2026.

Også regjeringen er bekymret for kraftunderskuddet, forsikrer olje- og energiministeren fra Ap her i avisen. Det er til å forstå, siden det er regjeringens ansvar dersom kraftmangelen fremskyndes.

Det var nemlig regjeringen som nettopp varslet så stor skatteøkning på fornybar energi at kraftselskapene ikke lenger ser lønnsomhet de utbyggingsplanene som kunne ha utsatt kraftmangelen noen år.

Og hva med ENØK? Den beste kilowattimen er som kjent den vi ikke bruker – selv om replikken gjør seg bedre på MDG-seminar enn når din kjære er på vei ut av dusjen.

– Vi har nettopp lansert en ENØK-pakke som skal kutte 10 TWh forbruk innen 2030, skriver statsråden.

Jo visst. I år bruker regjeringen 100 millioner kroner på strømsparing, og 41 milliarder på å subsidiere strømforbruk.

Det var ikke Ap/Sp-regjeringen, men det blå Stortinget som i 2017 vedtok 10 TWh energisparing i bygg innen 2030. Siden da har energibruken økt 5 TWh.

Så hva har regjeringen tenkt å gjøre med det? Jo, den har nettopp kuttet 280 millioner i ENØK-midlene i 2023-budsjettet.

– Å prioritere ENØK utover summene som allerede er satt av til dette innebærer å nedprioritere utslippskutt. Det har vi ikke tid til om vi skal nå klimamålene i 2030, svarer klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) på spørsmål i Stortinget.

Barth Eide bør snarest kontakte sin kollega Terje Lien Aasland. Energistatsråden tror han har tid til å prioritere nye milliardsubsidier til havvind som i stor grad kommer etter 2030, formodentlig på bekostning av utslippskutt nå.

Denne uka presenterte regjeringen utlysningen av havvindprosjektene Sørlige Nordsjø II og Utsira nord. Den skal skje i løpet av første kvartal neste år.

– Noen sa til meg at nå er det gjort mer på tre måneder enn de siste åra, sa statsråden under presentasjonen. De har likevel ikke gjort mer enn at statsråden «håper» at det kommer kraft fra havvind før 2030.

Det er uklart hvor stor statsstøtte utbyggingen vil kreve. På Utsira nord, som skal bygges med flytende turbiner, vil det rulle milliarder. Energikostnaden over levetiden, såkalt LCOE, er 116 øre per kWh, ifølge NVE.

For bunnfaste Sørlige Nordsjø 2 er LCOE per i dag 69 øre. Her håper regjeringen at støtten kan bli null. Men det er det altså utbyggerne som avgjør.

Støtten skal ytes gjennom såkalt differansekontrakt. Høy fremtidig strømpris kan gjøre at statsstøtten blir null. Lav strømpris i fremtiden vil bety store subsidier fra staten.

Statsstøtten skal bli så liten som mulig, lover regjeringen. Men når den lover utbygging, betyr det at prislappen blir så stor som nødvendig: Vi skal ha havvind, koste hva det koste vil.

Både prislapp og framdrift for havvind kan påvirkes av at den politiske risikoen knyttet til investeringer i Norge har økt. Regjeringen har nylig skjerpet beskatningen av energisektoren, uten utredning.

– Vi har ikke sagt at vi skal ha grunnrente på havvind, svarte statsråden på spørsmål om eventuell skatteskjerpelse. Men det sa ikke regjeringen om skatteskjerpelsen for landvind og vannkraft heller. Den kommer likevel.

Noe av usikkerheten er skapt gjennom regjeringens nei til å koble første fase av havvindutbyggingen til utlandet. Strømmen skal til Norge.

Det finnes gode argumenter for dette. Men grepet bidrar også til svekket lønnsomhet og dermed økt behov for statsstøtte. Utbyggerne tror ikke de vil få like høy pris for krafta i Norge som de kunne fått på kontinentet. Det er gode nyheter for norske strømkunder, og dårlig nytt for skattebetalerne. Disse er mye godt de samme folka.

– Utviklingen av et strømnett på havet skal ikke veltes over i første fase på husholdninger og industri, sier statsråden. Siden han også nekter utbyggerne å sende regninga til strømkjøperne på kontinentet, må staten/skattebetalerne ta regninga. Utbyggerne må jo ha statsstøtte åkkesom.

Det kan tenkes at regjeringen mener at mer havvind til fastlandet senker norsk kraftpris, og at det er noe regjeringen er villig til å subsidiere.

Det kan også tenkes at havvindkraft som kommer inn til Sørvestlandet i betydelig grad går ut igjen til Europa, via de eksisterende kablene til Storbritannia, Nederland, Tyskland og Danmark. For de skal jo ikke kuttes eller snevres inn.

Regjeringen kan få velger-gehør for å betale ned strømprisen til folk. Verre blir det å selge inn strømeksport som et formål verdig statsstøtte.

Folk flest vil nok heller ha støtte til å etterisolere husene sine.