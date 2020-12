Magasinene er breddfulle, og turbinene summer for fullt i norske fjell. Så lenge utenlandskablene er oppe og i drift, slipper vi å slippe vann forbi turbinene.

Riktignok taper fellesskapet milliarder på lave kraftpriser, men politikere flest er mer opptatt av av privatforbrukerne får billig strøm. Forbrukere er velgere, og det er snart valg.

Men så røk idyllen. EU har vært frekke nok til å foreslå nye klimaregler - der norsk vannkraft risikerer å bli stemplet som "ikke bærekraftig".

Eller, det er ikke det EU har foreslått i sitt forslag til ny klassifisering av bærekraftig finans.

Systemet vil skille reelle grønne investeringer og grønnmalte investeringer med svart innside. Og EU synes å mene at vannkraft ikke nødvendigvis og automatisk kan regnes som bærekraftig. Man må godtgjøre vannkraftens bærekraft.

EU nevner konkret fire momenter: At fisk bør kunne vandre forbi vannkraftanlegg, at turbiner ikke dreper så mye fisk, at kraftproduksjonen må stå i forhold til størrelsen på anlegget, og at utslipp ved utbygging og demontering må regnes med i en klima-livsløpsanalyse.

Senterpartiets Ole André Myhrvold var straks på banen i Stortingets spørretime, og lurte på om ny vannkraftproduksjon nå ble vanskeliggjort.

– Det bekymringsfulle er at vannkraft får en rekke krav på seg for å regnes som fornybart og bærekraftig, sier direktør Eivind Heløe i Energi Norge til NRK.

Det er to grunner til at det burde være lett for Heløe å tilfredsstille EUs informasjonskrav. For det første mangler ikke Energi Norge omtale av skånsomhet, klimanytte og "en bærekraftig fremtid" i sine omtaler norsk vannkraft.

For det andre jobber vi for tiden med akkurat de samme kravene som EU stiller til vannkraften. Vi bare stiller dem til vindkraft isteden.

Hvor mange fugler dreper for eksempel vindturbiner? Åtte per mølle per år, slik amerikansk og europeisk forskning sier? Det er greit å vite, slik det er greit å vite hvor mye ørret en turbin i Øvre Otta spiser.

Vindturbiner er svære saker. Det koster natur og energi å bygge dem, frakte dem opp på steder hvor det blåser, og sette dem opp på digre betongfundamenter. Hvor mye natur og energi koster det?

Vannturbiner er svære saker det også. Det koster natur og energi å bygge dem, frakte dem inn til steder hvor det er mye rennende vann, og støpe dem inn i tunneler eller betongdammer. Hvor mye natur og energi koster det?

Når norske vindkraftverk drenerer eller ødelegger myr, vil utslippene påvirke vindkraftverkenes livsløps-energiregnskap. Myr er ikke bare en våt naturtype, men lagrer enormt med karbon.

Om myra dreneres eller fjernes, ødelegges en karbonbinder, samtidig som store mengder karbon frigjøres ut i atmosfæren - som klimagassen CO2. Utslippene må beregnes eller anslås, og de må trekkes fra den klimanytten som den fornybare energien fra kraftverket skaper.

Norske vannkraftutbygginger ødelegger også myras klimaeffekt, på to måter. For det første ødelegges myr, og klimagasser slippes ut, ved bygging av dammer, rørgater, tunneller og utløp.

For det andre har norske vannmagasiner satt enorme mengder myr (og annen jord) under vann. Og myr som settes under vann, slutter å ta opp karbon.

De enorme Nedalsmyrene i Tydal la, som annen norsk myr, på seg en millimeter i året fram til 1960. Av og til er én millimeter nok til å binde enormt med CO2, iallfall når det gjelder 19.000 kvadratkilometer norsk myr.

Siden Nesjødammen ble stengt har Nedalsmyrene ligget under vann, og ikke fanget opp ny CO2. En stor klimabindingsmotor ble stoppet. Dette må også beregnes og anslås, og hensyntas i beregningen av vannkraftens bærekraft.

Spørsmålet er: Dersom kraftproduksjon - uansett energibærer - ikke kan nettoberegne eller godtgjøre sin bærekraft, kan den kalle seg bærekraftig? Man kunne være fristet til å svare nei.

Det er selvsagt bak mål at EU synes å ikke stille bærekraftskrav til den sol- og vindkraften som er aktuell for utbygging i EU. Det samme er det forøvrig at kjernekraft, som har avfossilisert Europa i stort monn, feilaktig ligger an til å bli klasset som "ikke bærekraftig".

Det som burde være helt innafor, er at kraftprosjekter, vann som sol som vind som atom, må vise hvor mye fornybar som blir igjen når de klimanegative effektene er trukket fra. Og hvor mange individer og arter som påvirkes av at vi bygger veien mot fornybarsamfunnet.

Slike krav vil, som Energi Norge-direktøren etterlyser, skape "like konkurranseforhold." Det vil kraftprodusenter i vann- og vindrike Norge fint klare å leve med.