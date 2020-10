En konge for fest og alvor

Kongehuset og monarkiet blir debattert fra tid til anne. Men styreformen er faktisk valgt av folket, i en folkeavstemning i 1905. Ikke noe folk i verden har stemt over noe slikt, verken før eller senere.

Prins Carl ble kong Haakon VII på den måten. Det var ingen selvfølge, skriver journalist og redaktør Harald Stanghelle i samtaleboka "Kongen forteller". Republikk ville ellers vært en naturlig forlengelse av demokratiutviklingen fra parlamentarismen i 1884 og unionsoppløsningen 21 år senere. Av strategiske årsaker valgte norske ledere likevel å rulle ut løperen for monarkiet.

Kongen skal være politisk nøytral. I boka reflekterer kong Harald likevel over spørsmål som ekteskapsloven: ("Tenk på aksepten først for samboerskap og senere homofile ekteskap. Det er en revolusjon og jeg synes det er helt riktig"), aktiv dødshjelp: ("Å avslutte en behand­ling når det ikke lenger er noe håp, synes jeg er greit, men aktiv dødshjelp – nei"), og talen i 2016 som gikk viralt og internasjonalt: ("Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter og jenter og gutter som er glade i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting.")

Talen traff nasjonen midt i hjertet. Den traff oss så hardt fordi vi kjente igjen noe av det viktigste, tror jeg, i vår fragmenterte tid: Uten et "vi" går det ikke.

Helt nøytrale var norske konger aldri. Etter krigen reiste kong Haakon rundt i det nokså fattige Norge. Til 80-årsdagen i 1952 hadde han et gaveønske. Ikke til seg selv, men til folket: "Hver nordmann sitt eget hjem". Sånn sa han det; som en valgplakat.

Bursdagsønsket bidro til å gjøre det sosiale løftet mulig, tross advarsler fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling, som administrerte Marshall-hjelpen. OECD hadde gitt regjeringen klar beskjed om at det ble investert altfor mye i å gi folk tak over hodet.

Norske bygdebøker er det første som møter kongens gjester. Venterommet ved Slottets gjeveste inngang er fylt av slekts- og gårdshistorie. Slik er hele Norge alltid til stede på Slottet, samtidig som kongen og dronningen reiser mye i landet vårt. Så mye at "fylkestur" er blitt et begrep.

Da Slottet dro igang en diskusjon om å redusere denne arbeidsbelastningen, sa kongen og dronningen nei: "Å slutte med fylkesturene er det siste vi skal gjøre". Nå har kronprinsparet dratt igang egne fylkesturer. Regjeringen får nå bare holde på med sine regionreformer.

Hvorfor er kongen populær? En del av forklaringen er kanskje så enkel som at han liker mennesker. Han viser det på fest og når det er alvor. Og det står seg i balansen mellom den opphøyde rollen og hans folkelige framferd.

Som etter terroren 22. juli. Som da pandemien rammet. Og når naturkreftene herjer. Selv smiler jeg fortsatt av historien om da kongen i januar 1992 besøkte orkanofre i Møre og Romsdal. Kongen labbet rundt i gjørma, iført vattjakke og langstøvler. Ved Statsministerens kontor var det en smule misnøye over at kongen besøkte ofrene før Gro Harlem Brundtland.

Kongen kommenterer det på sitt eget vis: "Jeg ga dem en liten uke. Jeg syntes det fikk greie seg. Og så mener jeg at jeg har lov til å reise hvor jeg vil i dette landet. Jeg mener faktisk det."