Det er mulig jeg dermed blamerer meg som matsnobb overfor lederen i Stortingets næringskomité, Geir Pollestad i Senterpartiet, men det får heller stå sin prøve.

Da Michelin-guiden mandag delte ut sine stjerner til de nordiske landene i Trondheim, fikk Pollestad et slags apoplektisk anfall, som han følte for å dele med sine følgere på Facebook. Til et bilde av hastemeldingen fra NTB om at restauranten Omakase i Oslo fikk stjerne i Michelin-guiden, skrev han følgende:

«Dette er en nyhet så stor at NTB mente det var nødvendig å sende hastemelding på … En god illustrasjon på sentralmakta/elitens syn på hva som er viktig og snobberiets glansdager. De aller fleste i Norge forbinder Michelin med bildekk og kommer aldri noen gang til å spise en eneste michelinstjerne. Så gleder eg meg også over at norske restauranter gjør det bra – men de bommer alle på en ting: Størrelse på porsjonene. Pinsett-mat er ikke helt mi greie.»

Spørsmålet er hvem som egentlig bommet. Pollestads Facebook-post ble spredt som ild i tørt gras i sosiale medier. De aller fleste mente Pollestads kommentar var surmaget. Heller enn å snobbe seg nedover, burde han glede seg over at norske restauranter og kokker i verdensklasse setter norske råvarer og mattradisjoner på kartet, ble det påpekt.

Det er ingen motsetning mellom Grandiosa-suksessen i Stranda og restaurantrevolusjonen i Trondheim.

Andre mente at Pollestads og Senterpartiets anti-elitisme er i ferd med å dras ut i parodien, og flere noterte seg at Sp-sjefen sjøl, Trygve Slagsvold Vedum "likte" innlegget til Pollestad. Utspillet vakte såpass oppsikt, at NTB ikke bare sendte ut hastevarsler om michelinstjernene, nyhetsbyrået laget også en egen sak på Pollestads Facebook-post: "Geir Pollestad latterliggjør en stor seier for norsk mat. Det er utrolig spesielt og trist, sa landsbruks- og matminister, Olaug Bollestad, til byrået.

Det er mulig at jeg er en jålebukk, men sett fra Trondheim, som nå har hele tre stjernerestauranter i den anerkjente restaurantguiden, er det bare glede å spore. Jeg har spist på alle de tre restaurantene (riktignok før de fikk stjernene sine), i selskap med gjester som jeg anser for å være nokså vanlige folk.

Det stemmer at porsjonene var små, til gjengjeld var det mange retter. Det koster også mer enn å gå på Egon, men så var kvaliteten på både maten og servicen en ganske annen.

Maten ble behørig presentert, med mye fokus på hvor den kommer fra (ofte lokalt), under hvilke forhold den er produsert og hvordan den til slutt blir tilberedt.

Toppkokkene i Trondheim er en del av et større matsystem i Midt-Norge, der bønder og fiskere har bidratt sterkt til å løfte fram matkulturen i regionen. Bondens Marked i Trondheim kan vise til gode omsetningstall, og den årlige matfestivalen har godt over 200.000 besøkende. Dette øker verdiskapingen for midtnorsk landbruk.

Rett nok er fortsatt volumproduksjonen ryggraden i landbruket i regionen. Men det er ingen motsetning mellom Grandiosa-suksessen i Stranda og restaurantrevolusjonen i Trondheim. Begge deler baserer seg på gode, norske råvarer.

Etter "stormen" i sosiale media publiserte Pollestad en ny Facebook-post der han gir seg selv en "svak toer" for måloppnåelsen med den opprinnelige meldingen. Han presiserer at han er "helt for" både restaurantnæringa, stjernekokkene, jordbruk, norske råvarer og reiseliv. Han ville bare poengtere at det "tok av litt" med såkalte pushvarsler fra NTB om Michelin-kåringa. Pollestad skulle ønske seg at andre nyheter og mat og matpolitikk fikk en brøkdel av oppmerksomheten:

«Eg prøvde berre å slå eit slag for maten og riksmedia si svake omtale av maten til det store fleirtalet av folket som aldri har besøkt ein stjernerestaurant.»

Som mangeårig medarbeider i Nationen har jeg ofte følt meg nokså alene på landbruksarenaen, og forstår hva Pollestad sikter til. På sikkert annenhver landbruksfaglige konferanse jeg deltar på, blir det fortsatt diskutert hvordan en kan få det viktige budskapet ut til befolkningen, til forbrukerne.

Men også her har det vært en utvikling. Det er stadig flere medier som følger jordbruksoppgjøret, for eksempel. Det gjelder også de store, såkalt toneangivende mediene.

I tillegg ser vi stadig oftere dokumentarer og reportasjer om norsk matproduksjon. NRKs "Matsjokket" eller "Line fikser maten", er eksempler på dette. At den profilerte kommentatoren Joacim Lund skriver mange interessante landbrukskommentarer i landets største avis Aftenposten, er et annet eksempel.

Matinteressen er definitivt økende, også i norske medier. Det er forsåvidt NTBs hastemeldinger om michelinstjerner et utrykk for også. Ikke sant, Pollestad?