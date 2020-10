Den inntil nylig Arbeiderparti-politikeren er kjent som grasrotas mann, med direktekontakt med svært mange velgere. Det strømmet derfor inn med kommentarer og gratulasjoner da Jan Bøhler offentliggjorde nyheten om partiskiftet på sin egen facebookside torsdag morgen.

"Hyggelig at en jeg liker så godt, skifter likt som jeg gjør", skriver én, mens en annen ønsker "velkommen etter". "Godt fornøyd med uttellingen for Senterpartiet på overgangsmarkedet", sa Geir Pollestad på Twitter.

Samtidig var mange skuffet og sinte. For Arbeiderpartiet sliter, og Bøhler er langt fra den eneste som har meldt overgang i det siste. Geir Lippestad til det nye partiet Sentrum er én ting, men mønsteret er synlig over hele landet:

Senterpartiet tar stemmer og velgere fra Arbeiderpartiet, ikke minst i Nord-Norge og i Innlandet. Trygve Slagsvold Vedum har brukt mye tid på å angripe Erna Solberg og Høyres reform-iver, men det er i hovedsak Jonas Gahr Støre og Ap som taper på det.

Umiddelbart er det ingen strak veg inn på Stortinget å stille på lista til Senterpartiet i hovedstaden. Hvordan kan "distrikts- og bondepartiet" appellere til innbyggerne i storbyen?

Utfordringene folk opplever i Groruddalen er ikke så ulike de man opplever i Gudbrandsdalen. Begge steder er det langt til rådhuset, folk opplever at tjenestetilbudene forsvinner eller er vanskelig tilgjengelige.

Nærpolitireformen har så langt ikke ført til at folk føler seg tryggere. Det gjelder også i bydelene Bøhler har vært talsmann for siden han engasjerte seg i Ap i 1984. Han snakker på inn- og utpust om integrering, trygge bomiljøer og kriminalitet.

Det kommer han til å fortsette med. For på torsdagens pressekonferanse var Sp-leder Vedum klar på at Bøhler skal få gjøre det han kan best - å være ombudsmann og representere dem han kaller arbeids- og småkårsfolk. Onde tunger vil ha det til at Jan Bøhler aller mest er ombudsmann for seg selv, men mange velgere opplever ham som en troverdig representant for dem. Hans "modus operandi" er ganske lik Vedums egen strategi om nettopp å være "der ute" og lytte til hva folk er opptatt av i hverdagen.

Man gjør likevel ikke noe forsøk på ideologisk omvending av Bøhler fra rød sosialdemokrat til grønn EØS-motstander. Den takhøyden må også Sp ha. Distriktsopprøret som Vedums parti har vokst på de siste åra samler velgere med ulik bakgrunn. Flere kan nå hentes blant innbyggerne i Oslos bydeler.

Som "Groruddalens stemme" kan Bøhlers engasjement og enorme kontaktflate skyve stemmene i hovedstaden over mot Sp. Han kan mobilisere velgere som ble sittende på gjerdet ved kommunevalget i 2019, da Ap mistet åtte mandater i bystyret. Det vil gi hans gamle parti tøff konkurranse, ikke minst på Oslo øst - en hjemmebane de nærmest har hatt odel på.

Ikke siden 1993-97 har Sp i Oslo vært representert på Stortinget, da den gamle "Bislett-generalen" Arne Haukvik satt i én periode. Da var Senterpartiet i vinden særlig på grunn av EU-kampen, og partiet viste et stort sosialt engasjement for indre Oslo. Politikere som Magnhild Meltveit Kleppa og Anne Enger hadde et varmt hjerte for byen, som uttalte forkjempere for "by og land hand i hand"-filosofien.

Etter valget forrige høst, kom Sps fylkesleder Bjørg Sandkjær inn i bystyret i Oslo. For henne har sykehus vært en av de viktigste sakene. Mot nedlegging av Ullevål, mot hele helseforetaksmodellen og det å "flytte beslutninger ut fra demokratiet inn i lukkede styrerom".

Hun har jobbet for medbestemmelse i byutviklingen, med fortetting, riving av gamle bygg og at lokale bydelsutvalg skal bli hørt og ikke overkjørt i politiske beslutninger. For velferd, mot sentralisering. Dette er gjenkjennelige Senterparti-saker, gjeldende uansett hvor i landet man bor.

Senterpartipolitikere omfavner sin nye partifelle og ser verdien av å få en kraftfull stemme med på laget, en som har mange tilhengere og er dreven på Stortinget etter fire perioder for Ap.

Innad i det Arbeiderpartiet Bøhler nå forlater, er det svært sterke meninger om ham. I stedet for å rase i sosiale medier, bør de nok internt spørre seg hvorfor så ulike folk som Geir Lippestad og Jan Bøhler forlater Ap et år foran valget. Og hvor mange som kan komme til å følge dem de neste månedene. Hvor mange velgere "blir med Bøhler" og hvor mange blir igjen "hos Raymond Johansen"?

Til slutt er begge partienes uttalte mål å etablere et regjeringssamarbeid etter valget. Men styrkebalansen mellom dem kan nå bli ytterligere forrykket.