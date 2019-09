En Grunnlov mest til pynt?

Grunnloven er i praksis en kontrakt mellom velgerne og velgernes representanter i Stortinget, en kontrakt som gir myndighet – men også setter grenser for Stortingets virksomhet. Nå har vi en grunnlovsstrid. Det er i seg selv alvorlig. Felles forståelse av – og respekt for – spillereglene, er en bærebjelke for demokratiet.

Grunnlovsstriden i Oslo Tingrett gjelder paragraf 115. Organisasjonen Nei til EU har stevnet Staten ved statsminister Erna Solberg – med påstand om at Stortingets avgivelse av suverenitet til EUs overvåkingsorgan på energiområdet, Acer, er i strid med Grunnloven.

Under den omstridte behandlingen av EUs tredje energipakke og Acer, foreslo Kristelig Folkeparti prisverdig at Stortinget skulle be Høyesterett vurdere suverenitetsavståelsen, slik Grunnlovens paragraf 83 åpner for: «Stortinget kan hente inn utgreiing frå Høgsterett om juridiske emne.» Stortingsflertallet stemte ned forslaget fra KrF. Det var et tankekors: Hvorfor ikke la Høyesterett prøve om stortingsflertallet opptrer i tråd med Grunnloven?

Nå har vi en grunnlovsstrid i Norge. Det er i seg selv alvorlig.

Grunnloven er fundamentet for vår konstitusjon og vårt folkestyre. Grunnlaget for norsk selvstendighet. Eidsvollsmennene var inspirerte av idealene fra den franske revolusjonen om «liberale nasjonalstater» og «liberal fred» nasjonalstatene imellom. Grunnloven sikrer både det norske folkestyret og åpner for internasjonalt samarbeid mellom likeverdige stater. På samme måte som likeverd borgerne imellom skulle sikre rettferdig fordeling av makt i nasjonalstaten, skulle likeverdet de liberale nasjonalstatene imellom sikre den liberale freden. Derfor åpnet ikke Grunnloven for at Stortinget kunne avstå suverenitet på vegne av folket.

På 1960-tallet begynte tilhengere av norsk medlemskap i EEC (senere EF, nå EU) å jobbe for en unntaksbestemmelse, i håp om å få en åpning for norsk medlemskap i EEC i Grunnloven. Resultatet ble paragraf 93, som nå er paragraf 115. Den åpner for at Stortinget «med tre fjerdedels fleirtal» på «eit sakleg avgrenset område» kan avgi råderett, «men likevel ikkje rett til å endre denne grunnlova. Når Stortinget skal gje sitt samtykke, skal minst to tredjedelar av medlemmene vere til stades, som ved behandling av grunnlovsframlegg».

Grunnloven setter altså forbud mot å avgi suverenitet til organisasjoner Norge ikke er medlem av, rimeligvis. Norge er ikke medlem av EU. Stortingets Acer-vedtak innebærer en slags «formalbuffer» mellom EUs overvåkingsorgan Acer, og norske borgere: Reguleringsmyndigheten for energi (RME) og på EFTA-nivå EØS-overvåkingsorganet Esa. Verken Esa eller RME kan i praksis endre de beslutningene Acer fatter i Ljubljana i Slovenia. Stortingsflertallet har altså i praksis avgitt myndighet til Acer. Acers beslutninger får i praksis direkte virkning for norske borgere.

Samtidig er det liten tvil om at det såkalte topilarsystemet i EØS, som ble framstilt som garanti for «mellomstatlighet», er en saga blott – om det noen gang har vært noe annet enn skuebrød. Det er grunn til å være i tvil.

Stortingsflertallet avga altså i praksis suverenitet til en organisasjon Norge ikke er medlem av. Prosedyren for å avgi suverenitet til en organisasjon Norge er medlem av (i tråd med paragraf 115) ble heller ikke fulgt. Stortingsflertallet fattet et alminnelig flertallsvedtak. Hvordan det kunne skje? Jo, fordi Solberg-regjeringa og stortingsflertallet hevder at myndighetsavståelsen er «lite inngripende».

Hvor i Grunnloven finner vi stortingsflertallets hjemmel for å definere avståelsen av suverenitet på energiområdet som «lite inngripende»? Den finnes ikke. Hvor er grunnlovsbestemmelsen som åpner for at suverenitet kan avgis ved alminnelig flertallsvedtak dersom avståelsen er «lite inngripende»? Den finnes ikke.

Dermed ser det ut til at stortingsflertallet, ved hjelp av et knippe jurister i embetsverket, kan ta seg rundt Grunnloven ved kontroversielle EU-tilpasninger i et land som har sagt nei til EU-medlemskap i to folkeavstemninger.

Mot denne bakgrunnen, er det nyttig at Nei til EU har gått til sak for å få prøvet om Stortingets Acer-vedtak er ugyldig fordi det ble fattet ved alminnelig flertall, og ikke med tre fjerdedels flertall i tråd med paragraf 115. Regjeringas strategi er å få hele søksmålet avvist, og Regjeringsadvokaten følger opp. Hovedargumentet er at det ikke går an prøve grunnlovsmessigheten av et stortingsvedtak for retten. Om så er tilfelle, har også Stortinget et legitimitetsproblem. Og arbeidet med å etablere en forfatningsdomstol bør snart startes.

Oppsummert Paragraf 115 1 Grunnloven åpner for å avgi suverenitet til internasjonale organsisasjoner Norge er medlem av, på et saklig avgrenset område, med tre fjerdedels flertall. Ikke medlem av EU 2 Stortingsflertallet avga suverenitet på energiområdet til EUs overvåkingsorgan Acer, som i praksis får direkte virkning for norske borgere. Vil ikke 3 Stortingsflertallet sa nei til KrFs forslag om å be Høyesterett vurdere suverenitetsavståelsen. Solberg-regjeringa vil blankt avvise søksmål.