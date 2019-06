En bondebegravelse

"...for Frp er denne saken en drittsak. Men det skal jeg ikke si, for det er ikke et parlamentarisk uttrykk".

Det er ikke god skikk på Stortinget å vedta saker som tre av fire regjeringspartier synes det lukter dritt av heller. Torsdag skjedde det likevel. Det var nok derfor at saksordfører Morten Ørsal Johansen (Frp) var ekstra nøye med språket i den parlamentariske bisettelsen av pelsnæringen.

Både i parlament og likferd er det regler for høvisk oppførsel. Pelsdyrnæringen ligger i kista, og som ved andre kister er det de rosende ord som gjelder. Som Arve Opsahl sa : Det er ikke gravlagt en drittsekk her i landet.

– Ære være pelsdyrbøndene, messet Høyres Margunn Ebbesen under gårsdagens likvake. Den enes død, den andres flertallsregjering.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad vasket hender som best hun kunne: Det er ikke dårligere dyrevelferd i pelsgårdene enn i andre fjøs, forsikret hun, og mente det nok godt. Hun tenkte ikke over at det hun sier, også betyr at de gjenværende gårdene ikke har bedre dyrevelferd enn de som nå legges ned på grunn av dårlig dyrevelferd.

I Bollestads ånd skal det sies at produksjonsforbudet også fører gode ting med seg. Svineinfluensa-pressede bønder i Kina vil omskolere seg til pelsdyrhold når importen fra Norge tar slutt, mens Noahs Siri Martinsen og Venstres Guri Melby vil få masse utenrikspolitisk erfaring på pelsdemo i Beijing.

Ap har vært konsistent på at pelsproduksjon skal forbys. I Stortinget anno 2019 er det tilstrekkelig til å fremstå som bøndenes venn.

Ingen pelsbonde vet hva hun får i erstatning. Det er uverdig å påføre mennesker en slik usikkerhet, sier Aps Terje Lien Aasland. Partiet har vært konsistente siden 2011 på at pelsproduksjon skal forbys. I Stortinget anno 2019 er det tilstrekkelig til å fremstå som bøndenes venn.

– Vi skal bidra til å rydde skikkelig opp, sier Venstres André N. Skjelstad. Det lyder som når du går fra festen, og lover å være med å rydde litt tomflasker i morra. Hvis du orker.

Ryddegjengen lyder animert. Høyre forsikrer om at det ikke er noe øvre tak på erstatningspotten. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) lover at erstatningen skal være individuell. Partifelle Hans Fredrik Grøvan varsler tiltak mot "urimelige utslag. Skjelstad varsler "raus kompensasjon".

Disse vyene har en etablert juridisk term: Full, ekspropriasjonsrettslig erstatning. Det nekter regjeringspartiene å vedta, fordi det "frarådes på juridisk hold". Det er riktig at det frarådes av jurister lønnet av statskassa. Erstatningsekspertisen hos Nibio påpeker at slik erstatning er en rutinesak.

Næringen har ikke hatt grunn til å forvente fortsatt drift, og dermed ei heller full erstatning, argumenterte Justisdepartementet i 2016. Pussig nok vedtok Stortinget i 2017 at næringen KAN forvente fortsatt drift.

Høyre-regjeringen er bekymret for at full erstatning kan skape en presedens som er uheldig for staten. Hva så med den presedens et næringsforbud uten full erstatning kan skape for næringslivet?

Høyre har svaret. Ring en venn! Elin Agdestein vil opprette en hotline til Stortinget for bønder som mener de får urimelig lav erstatning. Slik bøndene appellerte til kongen i København for å få fritak for tyngende pålegg fra fut og fogd, skal de nå kunne ringe en stortingsrepresentant i Oslo, og be pent om hjelp når Fylkesmannen har regnet ut hvor mange millioner i gjeld de skal sitte igjen med.

Du kan velge å ringe Carl I. Hagen, som mener full erstatning er implisitt. Du kan ringe Ørsal Johansen, som sier han ikke aner hva erstatningen vil bli. Du kan ringe Hans Fredrik Grøvan for en rimelighetsvurdering. Vil du bare ha noen å snakke med, kan du ringe Roy Steffensen (Frp), som skammer seg over hele forbudet.

Så kan du håpe at stortingsrepresentanten tar opp erstatningen din med Olaug Bollestad. Hun som leverte en stortingsproposisjon som fastslår at det "ikke er noe krav" om full erstatning.

Høyres pels-hotline er i det minste rimelig for bonden. Dette ankeopplegget betaler neppe en togreise tur-retur Stortinget og en natt på Bondeheimen.

Oppsummert Frps ubehag 1 Det er greit å vedta drittsaker på Stortinget, så lenge du lar være å bruke ordet "dritt". Parlamentarisk omsorg 2 Flere politikere synes synd på seg selv fordi de måtte være med å legge ned pelsnæringen denne uka. Skybert-penger 3 Erstatningen for næringsforbudet skal være "raus" og ny. Ikke full og etablert.

Stortinget skal ikke gi detaljer om erstatning, sier Steinar Reiten (KrF). Det er er helt riktig. Stortinget gir overordnede føringer, som for eksempel at pelsdyrbønder skal ha full erstatning. Det ville ikke Reiten ha. Han brukte heller taletid på å spørre Sp om partiet vil ha omkamp om pels når partiet kommer i regjering.

Og sånn cirka der var det at bisettelsen for norsk pelsnæring begynte å stinke helt opp på galleriet. Der holdt et 20-tall pelsbønder ut, under hele debatten. De reiste seg og sto ved midnatt, da Stortinget la dem ned. Ingen skal si det ikke er ryggrad på Stortinget.