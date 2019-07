Elverumssyndromet

En merkelig nyhet dukket opp i Nationens lokaler denne uka. Noen var drept med tre hagleskudd, og ble erklært død på stedet. Politiet jobbet med å identifisere offeret. Hvem kunne det være?

Det sto ingenting om hvorvidt de pårørende var varslet, fordi offeret var en ulv. Den ble skutt på inngjerdet sauebeite i Sør-Odal. Var det lovlig nødverge?

Politiet i Elverum skal avdekke hvilken "identitet" ulven har. Både Naturvernforbundet (er ulven genetisk verdifull?) og Folkeaksjonen Ny Rovdyrpolitikk (er ulven en hybrid eller oppdrettsulv?) lurer nok svært. Men i nødvergeretten er det uinteressant. Her gjelder samme rett for en finsk langdistanseløpertispe som for en innavlet fjorårsvalp fra Letjenna.

Politiet viser stor interesse for om ulven i Sør-Odal har skadd sau. Skade på beitedyr er nok viktig når ordinært uttak av rovdyr skal behandles. Men ulven ble skutt i påberopt nødverge. Og i nødvergeretten er skadd sau uinteressant.

Der kan rovdyr skytes når et angrep på beitedyr er i gang, eller "umiddelbart forestående", slik Høyesterett har tolket det. Altså før et hår er krummet på hodet til lille Krølle.

Skadd sau kan heller ikke brukes for å frikjenne skytteren. Dyr som er skadd, endog drept, for kort tid siden, er allerede skadd eller drept. Nødverge gjelder for å avverge ny skade, ikke å straffe rovdyr for gamle synder.

Politiet i Innlandet skiller seg ut i natursaker. I 2017 ga politiadvokat Henning Klauseie 18.000 kroner i forelegg til en pensjonist som hadde avlivet ei kråke. (Året før fikk en fangstmann på Svalbard 20.000 i forelegg for å skyte en globalt truet isbjørn).

I fjor fikk en bonde på Rena 15.000 i forelegg for å harve, fordi en lokal fugletitter mente å ha sett hekkende fugl i nærheten. Siden retten ikke fant spor verken av fugl eller skade, ble forelegget opphevet. Men politiadvokaten gir ikke opp: Dersom noen fremskaffer bevis på fugl i nærheten av en harv, kan det være aktuelt å se på saken, sier han til NRK.

Etter razzia og rettssak fikk Økokrim fem menn dømt for ulovlig ulvejakt i Elverum. I 2017 var Økokrim i Elverum igjen – nå for å sette opp et overvåkingskamera ved et en død gris i skogen i Strandbygda. Tre polititjenestemenn fulgte med på den månedslange grisesendingen.

Etterforskning av mulig ulovlig og smittefarlig åte, sier førstestatsadvokat Tarjei Istad.

Det ble anmeldt 124 voldssaker og 331 vinningssaker i Elverum i fjor. Politiet har advart om knappe ressurser og flere henleggelser. Jeg lurer på hvor ressurssmart dommeren som godkjente to måneders overvåking av en gris Mattilsynet kunne friskmeldt på minutter, føler seg i dag.

Og hvorfor lot politiet et mulig smittefarlig dyr ligge i skogen i månedsvis? Hvorfor ble det ikke testet for sykdom? Hvorfor ble ikke Mattilsynet spurt om griseåte er lov (hvilket det er)? Hvorfor ble ikke grunneier spurt om noen hadde spurt om å få legge ut åte? Hvorfor ble ikke revejegerne på åtet spurt?

Ingen kommentar, sier politiadvokat Klauseie. Svaret ligger i interne politinotater frembragt av TV2. Det er sett ulvespor ved åtet. Åtet ligger i et ulverevir. Politiet var ikke bekymret for grisesmitte, men for akutt blyforgiftning av ulv.

Også Økokrim har tradisjon for egne meninger i skogen. Noen av dem kan angå den ferske ulveskytteren i Sør-Odal.

Var det for eksempel "påkrevd" at han felte ulven i sauehegnen sin? De har ikke Høyesterett brydd seg om. Det får holde at angrepet er i gang, så er det nødverge, mener rikets øverste dommere. Det må være "en viss margin for vurderingen av hva som var nødvendig", og rimelig tvil skal også her komme tiltalte til gode, heter det i en høyesterettsdom fra 1997.

Økokrim mener Høyesterett gjør rovdyr som angriper bufe til fritt vilt. Selv ikke i sekundet før bjørnen når igjen saueflokken klarer miljøpolitiet å fri seg fra mistanken om at dette er fritidsjakt for blodtørstige rednecks. For å fri seg fra mistanken, må den ærlige dyreholder rope til bjørnen før skuddet går.

I juni kunne Økokrim innkassere en seier: Regjeringen vil ta kravet om at felling må være "påkrevd" inn i loven igjen. Bøndene skal "områ seg" før de trekker av.

Det er sikkert lett å områ seg når en Økokrim-kollega gjør utfall mot kaffemaskinen i kontorlandskapet. Når Bamse gjør utfall mot bjellesauen din, er du ikke jurist, men hyrde. Og som vi leser i Bibelen: Hyrder områr seg ikke, de handler, de ofrer seg.

Også i rettsapparatet, om nødvendig.