Til hver flaske Linie-akevitt eller Simers du legger i polposen til jul, går det med rundt 3,3 kg poteter. Årlig brukes 20.000 tonn norsk potet til å lage omtrent 2 millioner liter sprit. Det meste selges til Arcus - som lager vodka, gin, men først og fremst akevitt av potetdråpene.

– Norsk spritproduksjon står i fare, sa administrerende direktør Ingeborg Flønes i Hoff SA til Nationen i 2017. Også den pensjonerte departementsråd og oppegående akevittkjenner Per Harald Grue slo alarm: Den norske akevitten var truet. Av at råvaren koster noe.

Det norske potetsamvirket Hoff mottar et statlig prisnedskrivningstilskudd for å ta imot og foredle poteter. Hoff selger ren sprit - og tilskuddet utgjør 9,5 kroner per liter 96 prosent. Tilskuddet tilsvarer igjen rundt 4 kroner per flaske akevitt.

I sitt tilbud i jordbruksoppgjøret i 2017 ville staten droppe sistnevnte. "Dette vil svekke den norske akevitten, som har et kvalitetsstempel", advarte Norsk landbrukssamvirkes daværende direktør Ola Hedstein.

Kvalitetsstempel? Råvareprodusentene mottar så å si null. Den såkalte avrensprisen på 40 øre per kg (50 øre fra neste år) dekker knapt fraktkostnaden for potetene. Denne prisen blir bøndene og staten enig om - hvert år.

Altså: Først gir bøndene bort 20.000 tonn spritpotet til samvirket sitt. Så betaler staten for at samvirket skal selge spriten enda billigere til norske aktevittprodusenter.

– Det er ikke et marked for å bruke dette avfallet til noe annet, kommenterte Hoff-direktør Flønes. 20.000 tonn poteter som ligner for mye på Henrik Ibsen og for lite på en oval er altså ikke bare null verd. Det er et avfallsproblem, en kostnad som destillatørene allernådigst hjelper til med å bli kvitt.

Vent nå litt. Et norsk kvalitetsprodukt er truet - fordi en avfallsordning bortfaller? Råvaren til en svindyr akevitt søppel som staten må betale for å bli kvitt?

"Er råvaren til en svindyr akevitt virkelig søppel, som staten må betale for å bli kvitt?"

Annonse

Slik kortslutter den bulktenkningen som har gjort norsk landbruk til en relativt strømlinjeformet verdikjede av billige standardprodukter.

Ola Hedstein fryktet for at det vil gå med poteten som med gulrøtter og løk: Tusener av tonn må pløyes ned hver høst, fordi gulrota har en bøy eller løken er for liten til at de lar seg selge i butikk.

Men verken b-gulrot eller XS-løk foredles til svindyr akevitt. Det gjør poteten. Da er den jo ikke avfall. Den er lukrativ.

Hoff-direktøren påpeker helt korrekt at dersom produksjonsprisen stiger med 4 kroner akevittflaska, vil det vil bli relativt mye billigere å kjøpe råsprit fra utlandet. Da er det lite trolig at bøndene får solgt den norske potetspriten, sier Flønes. Smak litt på den.

Hva enten det er Atlungstad (Stange) eller Lysholm (Trondheim) er det én ting som står sentralt for storselgerne av norsk akevitt: Den norske opprinnelsen.

Akevitt-tallet på Polet nærmer seg 300 ulike merker. Som Per Harald Grue sa til Nationen i 2017, er "utviklingen knyttet til lokale tradisjoner og matretter". Den er ikke knyttet til at akevitten er laget på gratis råstoff.

Importtrusselen er reell for "pizzakjøtt" og annen vare som inngår i volumprodukter ment for billig hverdagsfôr. Men det er en grunn til at det heter Gammel Opland og ikke Grandiosa billig og bra-akevitt.

Akevitten som selges i Norge (drøyt 1,3 millioner liter i år) har fullt avgiftsnivå. Staten hensyntar ikke norsk akevittkultur i sin avgiftssetting.

Det er heller ikke tvilsomt at destillasjonsprosessen er dyrere i Norge enn i Malaga: Destillatører og øvrige ansatte tar sitt. Dette klarer kundene fint å betale. Men poteten, DEN må prises som internasjonalt industriavfall.

Hvis landbrukssamvirket vet hvem de er til for, sørger de for å kreve en krone kiloen i betaling for potetene som blir til neste års juleakevitt. Det gjør akevittflaska 3,30 kroner dyrere. Det tilsvarer mindre enn én prosent prisstigning på en flaske Gilde Juleaquavit.

Staten får ofte berettiget kritikk i jordbruksoppgjørene, for å forutsette at bøndene kan ta ut økt pris i markedet, og derfor ikke trenger tilskudd. Når det gjelder produkter som koster 5-600 kroner flaska, har staten et poeng: Det er mulig å forlange noen få kroner ekstra for råvare til enorm verdiskaping.

Hvis kravet om å betale for råvaren får akevittproduksjonen til å flagge ut, er ikke den norske akevittkvaliteten og -kulturen verd etiketten den er skrevet på. Da kan vi like gjerne grave ned småpotetene i åkerkanten, og kjøpe en flaske konjakk til jul.

Råvareprodusentene i Cognac får iallfall betalt.