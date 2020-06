Det ligg tung symbolikk i å ha eit politi som vernar om ytringsfridomen.

Bilete 1: 15.000 menneske samla til demonstrasjon utanfor Stortinget. Politiet sørgjer for lov og orden, men vil ikkje bryte opp folkemengda.

Bilete 2: Opprørspoliti brukar tåregass og peparspray for å bryte opp ein demonstrasjon med tusenvis av menneske på Sergels torg, Stockholm. Flasker blir kasta mot politiet.

To land, to bilete. Det er mest håp i det norske biletet.

Drapet på George Floyd i Minneapolis i Minnesota i USA har sett sinna i kok i mange land. Eit engasjement mot strukturell rasisme blomstrar opp. Og engasjementet er sterkt. Det er fort å gløymde det i debatten om smittevern og politi som har rasa dei siste dagane.

Me har hatt vår skjerv av rasistisk motiverte drap. Benjamin Hermansen. Arve Beheim Karlsen. Johanne Ihle-Hansen. Ofra etter terroraksjonane 22. juli 2011. Alle er rasismens ofre.

I 2010 meinte sivilombodsmannen at Noreg braut menneskerettane då Eugene Ejike Obiora døydde i 2006. Han vart arrestert, lagt i bakken i mageleie, og døydde i løpet av eller etter at han vart arrestert. Då sivilombodsmannen greip inn hadde fyrst både si spesialeining og riksadvokaten la bort saka.

Norsk politi nektar for at dei driv med etnisk profilering, altså at folk med annan hudfarge enn kvit blir stoppa oftare av politiet. I 2018 fekk derimot Noreg kritikk av FNs Menneskerettsråd for at politiet driv etnisk profilering. “I USA erkjenner samfunnsaktørene, også politiet, at etnisk profilering skjer. Men i Norge erkjenner ikke politiet dette, selv om vi har data og undersøkelser på at det faktisk forekommer”, seier Ervin Kohn til VG. Kohn er nestleiar ved Antirasistisk Senter.

Dette er ein del av bakteppet for demonstrasjonane i helga. Arrangøren hadde på førehand gitt 50 personar løyve til å demonstrere. Det kom opp mot 15.000 i Oslo, og 1500 i Stavanger.

Per-Willy Amundsen, tidlegare justisminister og noverande medlem av justiskomiteen på Stortinget, meiner derimot at demonstrantane ropar ut mot ein rasisme som ikkje finst i Noreg. Frps Jon Engen-Helgheim, 1. nestleiar i kommunalkomiteen på Stortinget, har spurd justisminister Monica Mæland om kvifor politiet ikkje greip inn mot demonstrantane. Professor i statsvitskap Janne Haaland Matlary meiner det var ein stor feil av politiet å ikkje gripe inn, sjølv når politiet viser til ytringsfridom og Grunnlov.

Det er ikkje slik at smittevernloven set til side alle lovar, og at det står politiet fritt til å tolke kva lov og korleis tolke. Som politiadvokat Kai Spurkland i Oslo politidistrikt påpeiker; ei avgrensing i ytringsfridomen må ha ei klar og tydeleg forankring i loven. Covid-19-loven gir eit for svakt grunnlag for å avgrense ytringsfridomen, seier han til VG, og får støtte frå helseminister Bent Høie. Det tyder sjølvsagt ikkje at det no moralsk skal vera fritt fram med demonstrasjonar.

I paragraf 4 i covid-19-føresegna står ein heil del døme på arrangement rekna opp, som idrettsarrangement, bryllaup, gravferd, opera, seminar, bursdagar, religiøse samlingar “og lignende”. Demonstrasjonar står ikkje på lista, og det er det truleg ein grunn til. Det er ikkje opp til politiet å føre demonstrasjonar på lista, når regjeringa har valt å ikkje gjera det. Det burde både stortingsrepresentantar og professorar i statsvitskap vita.

Nei, det er ikkje smart å samle 15.000 folk som står tett i tett under ein demonstrasjon i Oslo. Å overhalde smittevernreglar med ein meters avstand mellom vaksne, blir vanskeleg når så mange er samla på ein liten plass. Men det ville vore langt mindre smart av politiet å bruke makt mot demonstrantane. Det er også forståeleg at mange blir forbanna, når koronatiltaka kostar hundrevis av milliardar og mange har mista jobben.

Kanskje kunne politiet vore flinkare til å oppmode folk om å respektere einmeters- grensa. Kanskje kunne politiet meldt frå til folk dei såg nærmare sentrum at det no er langt fleire samla enn tilrådd. Eg veit ikkje, eg var ikkje der. Men eg er overtydd om at me skal vera glade for at me har eit politi i Noreg som fyrst og fremst ser på det som si oppgåve å sikre og oppretthalde lov og orden, og ikkje eit politi som med uklare heimlar bryt opp fredelege demonstrasjonar. Det ligg tung symbolikk i å ha eit politi som vernar om ytringsfridomen.

Kor mange som ville delteke på demonstrasjonar mot rasisme i helga utan koronatilstanden me har vore i dei siste månadane, kan me berre gjette på. Mange valde nettopp med grunnlag i smitteomsyn å ikkje delta.

Om demonstrasjonane mot rasisme fører til nytt utbrot av koronaviruset veit me ikkje før om nokre dagar. Men smitta blir sett på som så låg at assisterande helsedirektør Espen Nakstad meiner det ikkje trengst at demonstrantane går i karantene, slik til dømes Obos krev av sine tilsette som deltok på demonstrasjonane, eller Stavanger kommune av sine tilsette i helsevesenet.

Me skal vera glad for at me ikkje har svenske koronatilstandar i Noreg. Førebels ligg dødstala i Sverige langt høgare enn i Noreg. Nabolandet har lagt seg på ein annan strategi både når det gjeld koronatiltak og bruk av politi mot demonstrantar.

La oss heller skapa norske tilstandar.