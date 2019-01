Eat-rapportens virkelige kjøttbombe

Av alle ting norsk landbruk så for seg fra Gunhild Stordalen og Eats nye rapport om kosthold og klima, var antakelig et salgsargument for norsk kjøtt det aller, aller siste.

Men sånn er det faktisk blitt. For slik må nesten rapportens svenske hovedforfatter på landbruk, Johan Rockström, tolkes når han svarer på et helt sentralt spørsmål: Mener han virkelig at Norge kan bidra til å brødfø verden hvis vi dropper proteintilførselen fra beitedyr?

Rockströms svar er, nesten oppsiktsvekkende, nei. I stedet gjentar han en påstand som kommer med meteorhastighet i den norske kjøtt- og klimadebatten: Påstanden om at norske kjøttprodusenter kan komme ut av den store globale klimarevolusjonen folk som Gunhild Stordalen etterspør, som vinnere.

Rapporten selv er for overordnet, mer opptatt av Afrika enn av norsk beitemark. Men Rockström kjenner skandinavisk landbruk godt. Han vet utmerket godt at norsk landbruk produserer protein til menneskekonsum basert på beitemark som ikke kan brukes til å dyrke erter.

Derfor kommer han med denne brannfakkelen av en påstand om at norsk kjøtt faktisk kan bli en lukrativ eksportvare i den fremtiden Eat-rapporten legger opp til. Verden må spise mindre kjøtt, ifølge rapporten. Men det kjøttet som spises, mener Rockström, bør produseres på land som ikke kan brukes til å produsere plantebasert mat. Rapporten sier i klartekst at for eksempel norsk landbruk må bruke betydelig mindre kunstgjødsel. Det kan faktisk tenkes at det skulle vært enkelte norske korn- og planteprodusenter, ikke kjøttprodusentene, som burde ha stått på barrikadene mot Eat-rapporten.

Annonse

Besynderlig nok legger Rockström seg på nesten ordrett samme linje som åpningstaleren til denne ukens Mat og Landbruk, det internasjonale rådgiverkonsernet KPMGs newzealandske agribusiness-sjef Ian Proudfoot.

Det er ikke nok til at norske kjøttelskere bør puste lettet ut. Kostholdsrådene i Eat-rapporten er fortsatt ekstremt strenge på kjøttmengde. Blir de førende, snur det opp ned på både norske gjennomsnittsmenyer og verdens kjøttproduksjon.

Likevel er Rockström i det minste delvis realistisk i møte med norsk landbruksvirkelighet. Det er på mange måter det mest oppsiktsvekkende med Eat-presentasjonen.

Rapporten foreskriver en hestekur. Klimaregnestykkene ser stygge ut for husdyrlandbruk, og blir ikke pene selv hvis du vrir dem i en heldigere retning, for eksempel ved å justere metan-omregningen til CO2-ekvivalenter. Den brutaliteten var ventet. At rapporten skulle skjule et salgsargument for norsk kjøtt, er derimot et fullstendig sjokk.

For det var tydelig at landbruket var forberedt på ordkrig om den nye rapporten fra "Eat-Gunhild" og The Lancet. Påstandene kom på løpende bånd: Amatørmessig smøreri. Et ideologisk styrt angrep på bønder og norsk selvforsyning. Et utslag av en nedlatende "la dem spise grønnkål"-mentalitet fra en elite som selv flyr rundt i verden med privatfly for å prøve det beste av vegansk mat, lyder refrenget.

Strengt tatt inneholder ikke rapporten noe nytt. Slike "rapporter", presentert med brask og bram av tenketanker, gjør sjelden det. Det Eat og Lancet-kommisjonen gjør, er å se på allerede utført forskning og sette den i sammenheng. Å koble klimautslipp, bærekraft og sunt kosthold er teknisk sett ørlitegrann nytt, og noen av regnestykkene og modellene er litt uvanlige, men det er ikke revolusjonerende. Kravet om omveltninger på nærmest revolusjonært nivå er heller ikke mye mer enn hva FNs klimapanel tilråder. Forskjellen er bare at FN-panelet snakker om mer enn bare landbruk.

Men at du har hørt noe før, betyr ikke at gammelt nytt i ny innpakning ikke kan få nytt gjennomslag. Alle vet at det er generelt sunt å spise mindre kjøtt og mer planter, så lenge du bruker huet og får i deg nødvendige næringsstoffer. Selv rapportskeptiker Bård Hoksrud lever etter den regelen. Når du omformulerer det til "NÅ MÅ HELE VERDEN SPISE BARE ÉN BIFF I MÅNEDEN", blir det selvsagt noe helt annet. Både i ordlyd og i praktisk innhold. Det er god grunn til å reagere.

Men hva skal vi mene om teorien om at Norge kan bli netto-eksportør av "klimakjøtt"? Det høres absurd ut, men det ville vært knakende interessant å se en oppfølgerrapport som skisserer hvordan Eats "Klima-Norge" faktisk ville sett ut i den virkelige verden.