Du kan avgjøre valget

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

I all debatten om regjeringskonstellasjoner og statsministerkandidater, er det lett å glemme at det er våre representanter til nasjonalforsamlinga vi skal velge på mandag. Vi skal stemme på dem vi mener best kan snakke vår sak i Stortinget.

Vi skal gi mandat til de folkevalgte fra våre hjemfylker – fortsatt fungerende valgdistrikt etter gamle grenser – som vi mener best representerer oss, våre meninger og samfunnssyn.

Det er altså i fylkene kampen mellom listetoppene står. Og at det kjempes, skal være sikkert. Det er derfor de reiser og reiser, besøker og prater, debatterer og stiller opp lokalt – det er der ute stemmene skal hentes, velgerne overbevises.

På grunn av befolkningsvekst og at noen kommuner skiftet fylke under regionreformen, er det endringer i mandatfordelinga ved årets valg. Oslo får ett ekstra mandat og kan velge inn hele 20 stortingsrepresentanter, mens Akershus får to nye og går opp til 19.

Møre og Romsdal, Oppland og Buskerud mister ett mandat hver og kan velge inn henholdsvis åtte, åtte og seks representanter. Selvfølgelig er det viktig hvem de blir. Både for velgerne og for partiene.

Det som skjer i hvert valgdistrikt får konsekvenser. Som i Hedmark, der seks mandater kan bli delt likt mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet – på bekostning av både Høyre og Frp – hvis det går de rødgrønnes veg.

På noen målinger skiller bare to prosentpoeng Ap og Sp. Det tradisjonelt svært røde valgdistriktet kan bli grønt ved årets valg. Det gir i så fall partileder Trygve Slagsvold Vedum følge til Stortinget av Emilie Enger Mehl og Per Martin Sandtrøen. Men det siste mandatet er usikkert. Velgerne bestemmer.

I Oslo ligger Venstre an til å gjøre et mye bedre valg enn man skulle trodd for bare kort tid siden. De har kjempet mot sperregrensa på landsbasis, men liberale storbyvelgere med klima som kjernesak gir ikke opp Guri Melby.

Hvordan Aftenpostens avsløring om Sveinung Rotevatns (V), Tellef Inge Mørlands (Ap) og Kjell Ingolf Ropstads (KrF) sjonglering med folkeregistrert bostedsadresse, gutterom og stortingsleilighet vil slå ut ved stemmeurnene gjenstår å se.

Avsløringene kan være av avgjørende betydning for små partier som balanserer med små marginer på kanten av sperregrensa. Det står om svært få – bare noen hundre – stemmer.

Ifølge nettstedet pollofpolls.no kan marginen mellom KrFs oppslutning – som tilsvarer 117.406 stemmer – og sperregrensa, slik den var i 2017, være så lite som 332 stemmer. Det viser beregninger etter fylkesmålinger i Buskerud, Nordland og Hordaland.

Det kan naturlig nok mobilisere velgere – men det kan mobilisere både de som er troende til å stemme KrF, og de som vil bidra til at partileder Ropstad ikke når målet.

Noen stemmesedler til eller fra betyr inne eller ute av Stortinget. Neglebitingen vil vedvare til opptellingen er ferdig. Og usikkerheten blir ikke mindre av at rekordmange har valgt å forhåndsstemme ved dette valget.

For hvem har forhåndsstemt? På hvilke parti? Stemte de tidlig fordi de var grepet av en politisk stemningsbølge, som distriktsopprøret, formuesskatten eller klimasaken? Eller stemte de tidlig fordi de alltid uansett stemmer det samme, av ideologisk overbevisning?

Tradisjonelt er det velgerne i de største byene som forhåndsstemmer. Og i byene er de gjerne mer radikale enn ellers i landet. Det kan gagne Rødt, MDG, kanskje også SV. De større partiene, inkludert Senterpartiet, har en noe eldre velgermasse. De vil gå til valglokalet på selve dagen og kjenne på høytideligheten ved å gjøre borgerplikten.

I Akershus ser MDG ut til å kunne kapre to mandater og få både Une Bastholm og Kristoffer Robin Haug inn på Stortinget. Det var et sjansespill for Bastholm å gi sin sikre Oslo-plass til Lan Marie Berg, for selv i stedet å stille på Akershus-lista. Det kan ha vært et vellykket grep for partiet.

Og hvis du er av den oppfatning at det har liten betydning hvem du stemmer på – eller om du stemmer i det hele tatt – framstår Troms som et godt eksempel på det motsatte.

Der står kampen om mandatene blant annet mellom Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp). De to politikerne hører til hver sin ende av skalaen. Hvem som får plass på Stortinget vil ha betydning.

En velger beskriver på Facebook godt hvor mye som står på spill og hvor viktig det er å få sin representant valgt: “Nesten så jeg vurderer flytting over fjorden til Troms bare for den hensikt.”