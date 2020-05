Dovrefjell må brukes

Klima- og miljødepartementets retrett i saken om setrene på Norges tak var en strategisk tilbaketrekning. Vedtaket om å rive en hel setergrend på Dovrefjell ble for drøyt, men brukes skal setrene ikke.

Da Hjerkinn ble skytefelt, overtok staten både setre og turisthytte i området. Mens turisthytta Reinheim forlengst er gitt tilbake til Turistforeningen, tviholder staten fortsatt på eierretten til seterbygningene på Vesllie, og vil styre bruken. Gjetere skal ikke få søke ly på setra.

Villreinen er sårbar for ferdsel, og det er bruken av bygningene – ikke bygningene i seg selv – som kan gjøre det vanskelig for villreinen, skriver departementet.

Hus i fjellet brukes av folk i fjellet. Nasjonalparkstyret skriver i desember 2019 blant annet at Dovre beitelag trenger husvære ved tilsyn og sanking av beitedyr i området.

Nasjonalparkstyret mener det er nødvendig å gi bruksendringstillatelse for Vesllie, fra seterhus til tilsyns- og oppsynsbu. Ingen fjellbruker forstår dette skillet. Turistforeningen har blankotillatelse til å huse folk på Reinheim, enten de skal på topptur, gå Norge på tvers eller bare sulle rundt hytta.

Staten vil «sikre minst mulig ferdsel i området av hensyn til villrein". Hvor var omsorgen for reinen da staten - til sterke protester - tillot drift av turisthytte på Hjerkinn, matet av en bussrute tvers over et villreintrekk?

En NINA-rapport viser til at når 30 personer går langs en sti daglig, begynner villrein å få problemer med å krysse. Det begynner å bli noen år siden det var mer enn 30 gjetere i fjellet på Hjerkinn. Det er 36 sengeplasser på Reinheim.

I fjellet er det vanlig å behandle nytte- og næringsferdsel mildere enn fritidsferdsel. På Dovrefjell er det omvendt: Her kan du forstyrre villreinen så mye du vil, hvis du ikke har med en gjeterstav.

Dersom Sveinung Rotevatn er bekymret for villreinen, kan han starte med å inndra Turistforeningens tillatelse til organisert buss/fotturisme på Hjerkinn. Gammel urett mot reinen rettes ikke opp med ny urett mot lokale næringsdrivende.