Distriktsdebatt i Venstre er noe for seg selv

Venstres distriktspolitikk er utpekt som en akilleshæl for partiet. Ved siden av intern uro i partiet, er det distriktspolitikken som oftest blir nevnt som en årsak til at oppslutningen om - og ikke minst engasjementet for - Venstre svikter utover i landet.

Dette peker tilbake til da Venstre besluttet å gå i regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp i 2017. En tredel av landsstyrets medlemmer, anført av nestleder Terje Breivik, stemte mot å gå til forhandlingsbordet.

Grovt sett var skepsisen mot et samarbeid med høyrepartiene større i distriktene enn i de sentrale strøkene. En forklaring på dette kan være at Distrikts-Venstre fryktet Solberg-regjeringens sentraliseringspolitikk.

Som kjent har partiets oppslutning på meningsmålingene falt som et blylodd siden partiet gikk i regjering. Et av tiltakene for å komme distriktskritikken i møte, var å nedsette et distriktspolitisk utvalg.

Jeg har tidligere omtalt framlegget til dette utvalget. Det er mange gode intensjoner i det, men etter min oppfatning er dokumentet lite konkret, særlig med tanke med på den distriktsrettede næringspolitikken. Formuleringene er utformet slik at en hvilken som helst politiker fra et hvilket som helst parti kunne sagt omtrent det samme. Da er ikke budskapet veldig spisset.

Lørdag startet første del av debatten om Venstres distriktspolitikk, før den til slutt skal avsluttes på landsmøtets siste dag.

Så langt har det vært en underlig debatt. Det vanlige når distriktspolitikk diskuteres, om det så er i andre partier eller på andre arenaer, er at det dukker opp interessekonflikter. Selv uten å overdrive skillelinjene mellom by og land, er det på det rene at det som gagner byen ikke alltid er til det beste for bygda – og omvendt.

I Venstres distriktsdebatt ser denne erkjennelsen ut til å mangle. Etter å ha overhørt diskusjonene, virker det som at Venstre mener at Venstres politikk virker like godt overalt, om det så er på Aker Brygge eller i Bygland.

Det eneste tilløpet til "tradisjonell" distriktskamp handlet om småfly. Utvalget foreslår å senke flyavgiftene for småfly der alternativ kollektitransport ikke finnes. Unge Venstre protesterte, ettersom klimautslipp er like ille uansett hvor de slippes ut.

Dett var dett. Ingen tok til orde for å diskutere landbrukspolitikk, for eksempel. Dermed kan utvalgets forslag om å innføre en miljøavgift på soya til kraftfôrproduksjon bli vedtatt som Venstres politikk, uten at noen har problematisert de betydelige kostnadene dette opplagt vil påføre næringen.

Etterpå skulle et panel, satt sammen av venstrekandidater fra ulike kanter av landet, diskutere «levende lokalsamfunn i hele landet».

Det ble en fin koseprat, der vi blant annet fikk høre om «ordfører i butikk», og om Venstres ene representant i Evje og Hornnes kommunestyre, som heldigvis kan trå til når ordføreren fra KrF (Kjell Ingolf Ropstads far) og varaordføreren fra Sp er lunken til å vie homofile.

Som sagt, distriktsdebatt i Venstre er ikke som i andre partier.

Det minner meg litt om et Dagsrevy-innslag fra EU-kampen i 1994. Ja-siden skulle gå i fakkeltog. Den gjengen hadde ikke gått mye i tog, for å si det sånn. De visste ikke hvilken ende av fakkelen de skulle fyre opp.

Kanskje er det så enkelt at Venstre har lite trening i å debattere distriktspolitikk. I så fall underbygger det påstanden om at Venstre har utviklet seg til å bli et urbant miljøparti.