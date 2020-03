Dine hus og hotell brenn

"Kraftig oljeprisfall", "Største fall noensinne". Kronekursen har svekka seg. Oslo Børs fall kraftig måndag, mellom anna etter at store selskap som Norwegian og Aker Solutions fall. Wall Street vart automatisk stengt for handel kort tid etter opning måndag morgon, på grunn av at dei viktigaste indeksane all kraftig. Prisen på nordsjøolje sokk med 12 prosent dei fyrste timane måndag. Investorane er redde for finanskrise. Ei krise som kan bli verdsomfamnande, og som til slutt vil råke oss alle.

Den amerikanske sentralbanken, Fed, kutta sundag renta til null prosent, for å stimulere amerikansk og global økonomi i koronakrisa.

Koronaviruset kan på svært kort tid føre oss ut i den største økonomiske krisa sidan finanskrisa i 2008. Pakka på 100 milliardar som regjeringa presenterte sundag kveld, er difor heilt nødvendig for å mildne den økonomiske krisa som kan vente oss.

Koronatid tyder heimetid. Og brettspel-tid, som er ein strålande aktivitet for familie og dei fåe venene du eventuelt vil sosialisere deg saman med. Brettspelet "Monopol" er god tidtrøyte, og også ei påminning om ein sårbar økonomi; særleg om du trekkjer kortet "Dine hus og hoteller brenner".

Har du fastløn tapar du førebels ikkje så mykje anna enn runden. Er du sjølvstendig næringsdrivande eller tilsett i det private næringslivet, går du meir usikre tider i møte.

Erna Solberg må syne seg som ein handlekraftig stastminister med eit ekstraordinært grep om krystallkula, slik sosialøkonomen Jens Stoltenberg gjorde som statsminister under finanskrisa. Førebels har ho ein del å gå på. For fleire av tiltaka som har vorte forhandla fram i løpet av helga, burde vore på plass i den fyrste pakka regjeringa presenterte fredag. Solberg og resten av regjeringa har i løpet av helga fått råd frå ulike næringsaktørar. Politikarane har openbert lytta, og det skulle berre mange.

Sundag møtte fleire næringslivsaktørar statsministeren, mellom anna direktør i NHO Reiseliv, Kristin Krohn Devold. Ho har åtvara mot konkursras og 100.000 permitterte, og har bede om umiddelbar, statleg likviditetsstøtte. Mykje anna næringsliv i distrikta avhenger også av eit fungerande reiseliv som klarar seg gjennom det som kan bli månader med null eller lite besøk.

I situasjonen må me kunne stole på at styresmaktene - både på den finansielle, økonomiske sida og når det gjeld smittevern - kjem med dei rette råda og tiltaka, til rett tid. Regjeringa gjenopprettar Statens obligasjonsfond, som får inntil 50 milliardar kroner som kan investerast i obligasjonslån. Det skal koma dei største selskapa, som ofte låner i obligasjonsmarknaden, til gode. Regjeringa legg også 50 milliardar kroner på bordet i ein statleg lånegaranti til små og mellomstore bedrifter.

Desse tiltaka vil det likevel ta noko tid å få på plass. Finansminister Jan Tore Sanner gjentok fleire gongar sundag kveld at det gjeld "levedyktige bedrifter". For mange bedrifter har fått bråstopp i bestillingar frå kundar, eller vorte pålangt å stengje av staten. Desse bedriftene skal også betale rekningar. Kven av dei som er "levedyktige" etter Sanner sine kriterium, vil ikkje nødvendigvis bli like lett å avgjera. Kan til dømes Norwegian risikerer å falle utanfor boksen "levedyktig bedrift"?

I vårt kapitalistiske, marknadsorienterte samfunn er me framleis avhengige av at dei økonomiske hjula går rundt, i stort og i smått. Endringane partia på Stortinget i helga forhanda fram for permitteringsreglar, er heilt avgjerande for at klasseskilja ikkje skal blir større i månadane som kjem. Folk som alt i dag slit økonomisk, må ha ein tryggleik i at dei har mat på bordet og pengar til å betale rekningane med om dei blir permitterte i ein periode. Dei skal også betale lån til bankane.

Det har poppa opp ulike private initiativ til å fordele risikoen på fleire. Folk blir oppmoda om å kjøpe ein digital kaffikopp hjå baristaen på hjørnet. Betale for konsertbilletten, sjølv om du ikkje kjem deg på konsert. Men mange har ikkje råd, eller er usikre på om dei vil ha råd, til å stille opp i en økonomisk dugnad. Under finanskrisa åtvara finansminister Kristin Halvorsen (SV) mot "shoppe-stopp". Men då var det fyrst og fremst bankane som sleit, og ikkje privatøkonomien.

Mange i lågtløna yrke blir no permitterte. Ein kan forstå at regjeringa har omsorg for små og mellomstore bedriftseigarar. Klarar ikkje bedriftene seg gjennom stormen, er det ikkje jobbar å gå til når me kjem ut i sola på andre sida. Men at arbeidstakarane skulle ta mesteparten av det økonomiske ansvaret, slik regjeringa før helga føreslo, ville vore svært urettferdig, særleg når staten kanskje har pålagt bedrifta å stenge.

Skal "solidaritetsdugnaden" fungere, må også låneordningane ha folkeleg oppslutnad. Då bør det, som SV har føreslått, leggjast ei avgrensing på kor store utbytte og bonusar selskap som får krisehjelp kan ta ut. Aker har til dømes planlagt å utbetale eit utbytte på heile 1,7 milliardar kroner, og framlegget skal godkjennast på generalforsamlinga i april.