Digitale marionetter

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Ytringsfrihetskommisjonens ærend er å utrede ytringsfrihetens kår i vår digitale tid, og levere en offentlig utredning (NOU) om temaet. Det er et særdeles viktig ærend.

"Vår digitale tid" er de store tech-selskapenes tid. Vi er avhengige av tjenester som store kommersielle teknologiselskaper som Facebook, Google og Apple byr oss. Vi ytrer oss på sosiale medier der vi overvåkes kommersielt. Vi er varen. Vår gjøren og laden på de forskjellige plattformer genererer personinformasjon selskapene tjener reklamepenger på.

Facebook og de andre teknologiselskapenes algoritmer er tråder som styrer oss som marionetter.

Og "en drittkommentar engasjerer mer enn snille og koselige heiarop", som Morten Goodwin skriver i NRK Ytring. Goodwin er professor i informatikk ved Universitetet i Agder og ved OsloMet.

Selskapenes algoritmer velger hva slags innhold vi skal mates med. De plukker ut de kommentarene som skal vises i kommentarfeltet. For dess lenger de klarer å holde på oss, dess mer blir vi verdt i oppmerksomhetsøkonomien.

Og det som skaper engasjement slik at vi blir sittende foran skjermen er altså i stor grad "drittkommentarene".

"Ingen tar ansvar, hverken nettrollene eller techgigantene som styrer trollenes aktiviteter. For dette er nøye regissert", skriver Goodwin. Selskapene har lenge tilrettelagt for raljering, latterliggjøring og det som verre er.

Når algoritmer utarbeidet for å sikre selskapene mest mulig penger i stor grad styrer vår oppmerksomhet ut fra "drittkommentarer", hva betyr det for det "frie og trygge ytringsrommet"? Hva betyr det for utviklingen av mobbing og netthat – som vi vet kan avle terror? Og kan de multinasjonale teknologiselskapene i det hele tatt ansvarliggjøres? Hvordan? Av hvem?

Disse spørsmålene er dessverre langt viktigere enn "Sløseriombudsmannens" mobbing av enkelte kunstnere. Og det henger sammen: Algoritmene har utvilsomt gitt den anonyme Sløseriombudsmannens innlegg, kommentarer og videoklipp noen kraftige dytt.

Videoklipp av statsstøttede kunstnere som maler med rumpa skaper den oppmerksomheten algoritmene skal fremme. Verken en anonym facebook-profil eller algoritmene forholder seg til sammenhengen klippene er tatt ut av, eller de uthengtes rett til samtidig imøtegåelse.

Det ble rabalder da Ytringsfrihetskommisjonen inviterte facebook-profilen til innspillsmøte for kunstnere. To innledere trakk seg i protest. Begard Reza trakk seg fra kommisjonen. Og 15 kunstnerorganisasjoner skrev under på et opprop mot Ytringsfihetskommisjonen, blant dem Forfatterforeningen.

Sløseriombudsmannen har befattet seg med "hvordan skattepenger sløses bort", ikke minst på kunstnere. Kunstnere som er hengt ut, sier Sløseriombudsmannen har drevet ren mobbing.

Facebook-profilen har hatt suksess med raljering over diverse kunstprosjekter, og videoer med underlige performancer. Flere hundre tusen skal ha sett videoklippene hans. Berørte kunstnere har advart om at klippene er tatt ut av sin sammenheng.

Dermed var det kanskje nærliggende å tro at kunstnerne ønsket "å kaste lys over troll" og ville ha facebook-profilen i tale. Men det ble altså rabalder; boikott og forsøk på knebling.

Men så var ikke Forfatterforeningens protest forankret hos medlemmene. "Jeg setter ytringsfriheten høyt. Kunstfeltet kan ikke beskytte seg selv mot kritikk, harselas eller latterliggjøring", sa Roy Jacobsen da han meldte seg ut av foreningen i protest mot kunstneroppropet. Flere andre forfattere protesterte også, prinsipielt og høylytt.

Om harselas og latterliggjøring er aldri så plagsomt, så må nok aktører i norsk offentlighet, kunstnere inkludert, orke å bruke argumenter. Alternativet er autoritært. Forsøk på knebling ut fra opplevelse av krenkelse er intet unntak. En kan aldri ivareta ytringsfriheten ved å kneble ubehagelige ytringer.

"Jeg vil ikke unnslå hvor vanskelig det har vært for enkeltkunstnere å bli hengt ut, men vi har klør som er skarpe nok til å slå tilbake. Vi burde utvist større selvtillit i møte med hans idioti", sier forfatter Vigdis Hjort til NRK.

Nå vet vi at Are Søberg er mannen bak Sløseriombudsmannen. En økonom som inntil i fjor var porteføljeforvalter. Og hobbyinvestor, kan Nettavisen berette.

Are Søbergs Sløseriombudsmann har 75.000 følgere på Facebook. Mange fler har sett videoklippene hans. Klart Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum tilbød ham jobb.

Are Søberg kan for Nettavisen bli det han har vært for Facebook. En effektiv utløser av reklameinntekter, som alle aviser selvsagt ønsker seg.

"Jeg føler meg som en Forrest Gump, som stadig snubler inn i mer og mer interessante ting (...) det er veldig morsomt at Gunnar ville ha meg med på dette", sier Søberg om jobben i Nettavisen.

Så klarer nok redaktør-Gunnar å lære Are Gump journalistiske grunnprinsipper som: Samtidig imøtegåelse. Beredskap mot anonyme kilder. Og hvorfor journalister bør unngå å røske ting helt ut av kontekst. Slikt som Sløseriombudsmannen ikke har brydd seg merkbart om.

Dermed blir det kanskje plass til den viktigste debatten: Hva kan vi gjøre med tech-selskapenes pengemakt over den offentlige debatten på internett?