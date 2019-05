Digital søppelrydding

– Det er rimelig frekt av ham å bekjempe fornybar-satsing på land når han selv pumper olje i Nordsjøen!

Ordene falt i en samtale om et lokalt kraftprosjekt, i skogen denne uka. Det er min replikk. Og jeg tenker at det er greit at den forble i skogen.

For den handlet jo ikke om saken: Om fordeler og ulemper ved at 311 millioner kilowattimer ny kraft snart skal produseres i hjemkommunen min. Jeg tok heller mannen. Og det er jo ikke greit.

Bård Vegar Solhjell har fått sin mengde dritt opp gjennom karrieren. Nå er eks-miljøvernministeren for SV blitt leder i WWF Norge. Solhjell har vært med lenge nok til å se utviklingen i det offentlige ordskiftet. Det går ikke framover, skriver Solhjell i Aftenposten. Selv kalles han judas fordi han tar til orde for skånsom kraftutbygging.

Etter at Solhjells kronikk ble publisert, dukket det raskt opp "ja, men"-kommentarer. Det er forskjell på folk som gråter for naturen og folk som vil bygge den ned, skriver en. Blir man ikke hørt, så velger man hets og krig, skriver en annen.

Etter tiår med oljefinansiert særinteresse-lobbyisme er vi flinke til å kreve å bli hørt her i landet. Vi har innspillsrunder og høringsprosesser for slikt. Men å bli hørt er ikke det samme som å få viljen sin. Å havne i demokratisk mindretall er ingen unnskyldning for dårlig oppførsel.

Under halvparten av de stemmeberettigede på Frøya var engasjerte nok til å møte opp og stemme i folkeavstemningen om vindmøller på øya. Andre har engasjement i massevis over Trønder-Energis kraftprosjekt. "Kjeltringen i Trønder-Terror", melder natur-koleriker Kurt Oddekalv på Facebook. En av hans ansatte i Miljøvernforbundet delte en plakat der kraftutbyggere fremstilles som nazister.

Når politiet rykker ut for å beskytte gravearbeider, kaller Brynjar dem for "Rinnanbanden i uniform" inne på Facebook-gruppen "Nei til vindmøller på Frøya". Folk som er kalt ut for å beskytte anleggsarbeider som ifølge regjeringen har vært lovlige, lignes med Henry Rinnans gjeng av angivere og torturister. Som en brav trønder truer: "Vi følger bare ordre, sa de i Nürnberg og... og så ble de hengt!"

De fleste som er skeptisk til store naturinngrep vil evne å se at det er sykt å sammenligne utbygging på 2,6 prosent av arealet til en trøndersk kystkommune med mordet på 6 millioner jøder. Men det er før de havner i et ekkokammer. I innesluttede grupper av meningsfeller dras vi mot de mest ekstreme meningene, har Holberg-prisvinner Cass Sunstein påvist.

Vi husker Kurt Oddekalv som selvbestaltet miljøkrim-aktor. På Facebook-siden til Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk anklages han selv for å være en miljøkriminell, hasjdyrkende idiot som burde vært rotenonbehandlet, innlagt og tvangsflyttet. Hvorfor? Fordi han foreslår import av ulv av samme type som jevnlig trekker fra Finland og til den skandinaviske halvøya på egne bein.

Verken Oddekalv eller Trønder-Energi er miljøkriminelle. De er utsatt for digital forurensning. Akkurat som for annen forurensning finnes det tiltak mot slikt. Injurier og trusler kan straffes, slik det er straffbart å dumpe miljøgift i naboens drikkevann. Men det holder ikke med forbud og straff.

Vi som starter tråder, skriver artikler som grunnlag for diskusjon og røkter sosiale medier har renovasjonsvesenets ansvar. Avisen Nordlys stengte nylig sine nettfora for diskusjon om samespørsmål, etter en stadig mer hatsk tone mot samer. En nordlending har fått 15.000 kroner i (ankbar) bot for å ha skrevet om samejævler i klovnedrakt. Skyttergraver graves som regel på begge sider av fronten. Jurist og samisk samfunnsdebattant Ande Somby kalte i vår en motdebattant et "bunndyr", for så å melde at dette nok var "litt kleint". For bunndyrene.

I redaktørstyrte medier kan slikt kontrolleres. På sosiale medier er det fri flyt. Der har du og jeg ansvar. Ser du tante Olga hetse bompenge-ordføreren i Klepp? Snakk med henne, eller avvenn henne.

Rusken-aksjonen på nett skal få oss til å rydde opp i digitale kommentarfelt. Tiltaket bør spres. Om alle rydder på sin digitale strand, blir det et bedre debattmiljø her i landet. Selv har jeg sendt en melding til Randi fra Trondheim, og bedt henne slette Facebook-innlegget der hun drømmer om at anleggsarbeidere på Frøya kommer ut for en ulykke.

Følelsesmessig engasjement og sterke ord har en plass i samfunnsdebatten. Voldsfantasier, hets og nazi-klistremerker er det stadig best å holde for seg selv.