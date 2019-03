Dette er også kvinnekamp

I ei avis som Nationen er naturlig nok likestilling i landbruket verdt å markere på en dag som denne. På papir, mobil, nett og brett møter du sterke og dyktige damer som har kjempet seg fram i mannsdominerte yrker. De har mye å by på og mye å lære bort – og vi håper du blir inspirert!

Da Nationen fylte 100 år i fjor tok vi leserne med inn i avishistorien – også den mørkeste delen av vår historie. Men avisa har også vært progressiv, nyskapende og intenst sportsinteressert. Over mange tiår dekket avisa idretter som skyting og orientering. Hestesport var også stort i Nationen. Men det var særlig i langrenn avisa utmerket seg.

Nationen var den første avisa i Norge som dekket kvinnelangrenn som en helt vanlig idrett.

Nationen var den første avisa i Norge som dekket kvinnelangrenn som en helt vanlig idrett. Det gjorde Nationen mens andre aviser i hovedstaden, som Dagbladet og Aftenposten, skrev pripne saker om hvor «ukvinnelig» kvinnelangrenn var og at disse svette damene passet ikke inn i det hele tatt. Dette tenkte jeg på da Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg feide gjennom VM-løypene i Seefeldt. Og så mimret jeg litt over min egen idrettshistorie.

For over 30 år siden var Norge primært en langrennsnasjon, supplert med skiskyting og kombinert. Alpint, det var det svenskene og mellom-europeerne som drev med. Noen få, norske ildsjeler holdt på. Så ville Norges Skiforbund ha litt mer sving på sakene. De ansatte Dieter Bartsch fra Østerrike til å trene herrelandslaget. Bartsch visste hvordan Norge skulle ta steget opp i verdenstoppen. Men han trengte penger. Hvor skulle et fattig skiforbund finne dem?

Løsningen var enkel. De strupet alt av jentesatsing, på nasjonal nivå. Det hele ble annonsert på et møte i Idrettens Hus. Bartsch hadde reist landet rundt, sa han, uten å ha sett et eneste talent på spinnesiden. Dette var derfor ikke noe stort offer.

Det var jo litt rart å høre for tenåringsjenter med opptil 100 reisedager i året i jakten på den perfekte sving. Vi hadde knapt nok hørt om Dieter Bartsch, langt mindre sett ham på renn eller trening.

Beslutningen ga resultater. For gutta.

I 1989 klatret min sambygding Ole Kristian Furuseth opp på seierspallen i verdenscupen i slalåm i Adelboden. Siden kom et renn av gode løpere: Finn Christian «Finken» Jagge, Tom Stiansen, Hans Petter «Burre» Buraas, Lasse Arnesen, Atle Skårdal og Jan Einar Thorsen. Kjetil André Aamodt og Lasse Kjus. Og senere; Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen.

I skyggen kjørte fortsatt noen jenter.

Noen mente å ha løsningen. Hvis alpinjentene bare kledde av seg, så ville sponsorene komme. Litt mer hud, bare. Hva med å stille opp i bikini under sommertrening på isbre, for eksempel?

Hæ? tenkte vi.

For dem som ikke har hatt gleden av å trene på isbre, kan jeg fortelle at snøkornene er grove og våte, og man bruker salt for å «fryse» snøen. Ingen kjører på sånn snø i bikini. Men det var ikke noe kjønnsdiskriminering inne i bildet, slett ikke. «Jeg kan ikke se noe galt i at pene jenter kjører slalåm i bikini. Og det må da være noe av det flotteste som finnes å ta bilder av», sa Alpinkomiteens leder Ola K. Bakke til VG.

Det ble ikke bikinibilder. Annet enn av Bakke selv, som stilte opp i Se og Hør.

Etter hvert kom det skikkelige sponsorer og strukturert satsing også på damene. Men historien er ganske symptomatisk, tror jeg. De økonomiske forskjellene er store også i denne delen av samfunnet. I 2016 avslørte NRK at norske toppidrettsmenn tjente over 100 millioner kroner mer enn norske toppidrettskvinner. Svenske SVT og finske YLE dokumenterte lignende forskjeller. Forskjeller som gjør det vanskeligere å være toppidrettsutøver for kvinner enn for menn.

Derfor heier jeg litt ekstra på Ragnhild Mowinckel når hun jager nedover fjellsiden på jakt etter gull. Hun har så mange færre skuldre å stå på enn Kjetil Jansrud og Henrik Kristoffersen. Det samme gjelder i enda større grad hoppjentene. De ble jo regelrett motarbeidet.

Selvsagt finnes det kvinner som har det verre. Jenter som ikke får gå på skole. Kvinner som ikke får helsehjelp. Men den ene rettighetskampen utelukker ikke den andre. Og akkurat i dag knytter jeg nevene for de svette damene. Gratulerer med dagen!