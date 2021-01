Nylig ble jeg spurt av en bekjent om jeg visste om hva som egentlig foregikk med koronaviruset. Jeg svarte som sant var at jeg trodde det var vaksiner på gang. Jeg fikk til svar at det var en ond legemiddelindustri på gang.

Du har kanskje en tante som ble veldig hissig da den mørkhudede journalisten Kadafi Zaman dukket opp på TV2-skjermen i romjulen? Eller en kollega som snakker veldig mye om strømmålere?

Da er det greit å huske at konspirasjonsteoretikerne ikke nødvendigvis er verken slemme, dumme eller fortapte. Vi har anlegg for det, alle sammen.

Når folk ikke tror på Gud, er de troende til hva som helst, sier munnhellet. Vi har søkt mening siden vi skuet ut på stjernene og leste både en steinbukk, en fisk og en jomfru inn i det tilfeldige firmamentet.

I Agenda Magasin omtaler Øyvind Strømmen opptøyene ved Frimurerlogen i Christiania i 1869. Mobben var i harnisk i flere dager, fordi frimurerne angivelig fanget overvektige jenter, slaktet dem og sendte dem saltet i tønner til Tyrkia. Morgenbladet anbefalte tiltak i skolen, slik at vi kunne komme over denslags overtro.

Karen Douglas, professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Kent, påpeker at dagens konspirasjonsteoretikere kunne vært oldtidens stjernetydere: De har en tendens til å oppfatte mønstre og koble ting som ikke er relatert til hverandre.

Det vil alltid finnes konspirasjonsteorier. Religionsforsker Asbjørn Dyrendal påpeker at de ikke behøver å bli flere: Problemet øker når makta bruker dem, slik den avtroppede presidenten og anselige deler av Det republikanske partiet i USA gjør, slik makta i Ungarn og Russland gjør, sier Dyrendal til Forskning.no

Men den onde sæd, for å si det bibelsk, trenger ikke bare såmenn. Det må finnes hjerner så frustrerte at konspirasjonene kan gro. Karen Douglas og hennes kolleger har funnet at de som tror på mange konspirasjonsteorier ikke så ofte tenker analytisk. De bruker magefølelsen, er mer mistenksomme og har en lavere grad av tillit til sine omgivelser.

Når du må slutte med sau eller jakt fordi ulv, mens miljøvernministrene koser med ulvevalper, er frustrasjon og mistillit til øvrigheta sikret for generasjoner. Montro om ikke de jævlene har kjørt ulven hit fra en dyrepark i Russland? Nå har ikke en eneste avis dokumentert noe slikt, men hvorfor det, egentlig? Kanskje er de med på det, de også?

Annonse

"Montro om ikke de jævlene har kjørt ulven hit fra en dyrepark i Russland?"

Disse tankene stimuleres når makta ikke snakker med deg. Og når maktpersoner forteller deg at konkurrentene vil skade deg. Når de ikke spanderer blomster på hverandre, slik politiske motstandere gjorde på Stortinget før jul, men demoniserer hverandre.

Da ryker samfunnskontrakten. Det har skjedd før. Da kirken ikke maktet å forklare Svartedauen innenfor egen liturgi, gikk folk i tog og pisket seg selv, eller de startet en egen sekt. Da Kongen ikke klarte å sikre folk mat i uår, stormet de sultrammede jødebydelen og drepte de teoretisk ansvarlige.

Folk bruker disse fortellingene for å forstå og bli trygge på verden og sin egen plass i den. Men det motsatte skjer: Tante Trulte og andre konspirasjonsteoretikere er mer utsatt for ensomhet, angst og depresjon.

I nærheten av det sorte hullet jobber hjernen på overdrive med å finne mening før rullgardinen går ned. På en norsk Q-anon-side jeg følger, ser de klart hvorfor Nederlands regjering gikk av nylig, få dager før Trumps avgang: Det er del av den store planen der alle regjeringer skal styrtes.

Trump jobber egentlig med å avsløre globalistsatanistbarnespisernes verdensherredømme. Globalistmedia skriver at regjeringskrisen i Nederland skyldes en trygdeskandale, fordi de vil ha deg til å tro det. VÅKN OPP!

Slik stjernetyderne fabulerte, trekker vi skjelvende streker mellom hendelser i tid og rom, og finner den sammenhengen vi leter så desperat etter, for å finne mening. Som Anders Jektvik synger: Vi leite i sjølskrevve bøker for å prøv å forstå/Alt vi kan hør e et ekko fra vårres eiga bjell'.

Et allment nyhetsbilde, en felles oppfatning av hva som er opp og ned, ødelegger for konspirasjonsteorier. Men slik vi før manglet massemedier, kan vi nå melde oss ut av det felles nyhetsbildet. Hjemmesnekret sekteriske Youtube-klipp gir deg bekreftelse på akkurat det du mener. Før kunne et rykte spres i Kristiania på noen dager. Nå kan det spres globalt på timen.

Det er ikke sikkert at tante Trulte eller kollegaen din kan reddes fra det sorte hullet. Men folka dine som fortsatt går frustrerte rundt og kjenner gravitasjonen fra de dødelig skråsikre singularitetene som er konspirasjonsteorier, de er tilsnakkandes. Derfor bør de snakkes med, av folk som bryr seg om dem.

Vi mennesker tiltrekkes nemlig også av andre menneskers tillit og omtanke. Den eneste kraften som er sterkere enn sorte hull.